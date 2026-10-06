В новите си документи Бери заявява, че Мартинес предизвиква гнева на сина им към нея чрез "продължаващите си опити да привлече Масео на своя страна и срещу мен в много области от живота и заниманията на нашето дете"

2761 Снимка: Getty Images

Хали Бери отвърна на бившия си съпруг Оливие Мартинес с нови съдебни документи, в които го обвинява, че настройва сина им Масео срещу нея и го кара да бъде "ядосан и конфликтен" в отношенията си с нея.

Според документи, с които People се е запознал в понеделник, актрисата е поискала съдът да възстанови споразумението им за равни родителски права над 13-годишния Масео. Искането идва, след като Мартинес получи основно попечителство над момчето, както и временна ограничителна заповед срещу Бери. Той твърди, че тя е душила Масео по време на спор и че се е държала насилствено с него.

В новите си документи Бери заявява, че Мартинес предизвиква гнева на сина им към нея чрез "продължаващите си опити да привлече Масео на своя страна и срещу мен в много области от живота и заниманията на нашето дете".

"Когато Масео се прибираше у дома след времето си при Оливие, той беше ядосан и конфликтен", твърди тя в документите.

Бери допълва: "Забелязах също, че Масео повтаря спорове, които Оливие и аз обсъждаме насаме, и заема страната или позицията на Оливие по тези въпроси."

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По думите й поведението на Мартинес е довело до това синът им напълно да пренебрегва авторитета й като майка, а самият Масео да бъде негативно засегнат.

"Отказът на Мартинес да допусне ранни интервенции е причина Масео да изостава все повече в училище, проявите му на неприемливо поведение да се влошават и отношенията между Масео и Бери да претърпят допълнителни щети", посочва тя.

Според новото искане Мартинес отказва да приеме връзката на Бери с годеника й, музиканта Ван Хънт. Актрисата твърди, че бившият й съпруг не позволява на Масео да посещава семейна терапия с нея и Хънт, чиято цел е да изградят здраво семейство. Носителката на "Оскар" също така настоява съдът да задължи Мартинес да участва в разпоредените от съда терапевтични сесии. Френският актьор е внесъл отговор и е поискал съдът да отхвърли искането на Бери, съобщава People.

Ван Хънт, Хали Бери и Лакуан Смит присъстват на Met Gala 2025 Снимка: Getty Images

В неделя Бери и Хънт са били забелязани заедно с Масео на снимки, публикувани от Page Six. Тримата са посетили Sky Zone в Лос Анджелис, придружени и от няколко приятели на тийнейджъра. Разходката се състоя, след като Мартинес твърди в съдебния си документ, че на 26 септември актрисата от "Балът на чудовищата" е скочила върху Масео, хванала го за врата и го душила. По думите му това се случило след спор между тях относно видео игра.

Освен това Мартинес заявява, че Бери е проявявала насилие към сина им и в други случаи, като според него инцидентът не е единствен.

Звездата от "Специален отряд" е приложил към документите лични текстови съобщения, в които Масео моли баща си да го вземе, след като майка му според твърденията го е душила. Чрез адвоката си Бери отхвърли обвиненията на Мартинес, определяйки подадения от него документ като напълно неоснователен и умишлено подвеждащ.

"Съществуват многобройни доказателства, включително множество съдебни решения, че Оливие Мартинес нееднократно е нарушавал съдебни разпореждания и е възпрепятствал необходимите терапевтични и образователни мерки в ущърб на малолетния син на него и Хали Бери, Масео. За това поведение г-н Мартинес вече е бил санкциониран по закон", заяви адвокатът на актрисата Марина Бек пред Page Six.

Бери и Мартинес, и двамата на 60 години, се запознават през юли 2010 г. на снимачната площадка на филма "Тъмна вълна". Те сключват брак през юли 2013 г., но се разделят през октомври 2015 г., след две години брак.

Изключително конфликтният им развод приключва окончателно след осем години.

24 октомври 2012 г. - Хали Бери и актьорът Оливие Мартинес пристигат на премиерата на филма "Облакът Aтлас" Снимка: Getty Images

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