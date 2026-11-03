Приятелството между принца и бизнесмена се зародило покрай общата им подкрепа за благотворителни организации, работещи с военнослужещи и ветерани

1374 Снимка: БТА/АР

Принц Хари и Меган Маркъл отново смениха адреса си във Великобритания. Херцозите на Съсекс, които според публикация на DailyMail са се завърнали в родината на Хари през август заедно с двете си деца, вече живеят в отделен имот в имението на свой близък приятел в Котсуолдс.

Първоначално семейството било настанено в основната къща на богатия бизнесмен, но наскоро се преместило в друг имот, разположен в рамките на същото имение. Това разкрива източник пред британското издание. По информация на медията домакинът няма нищо против Хари, Меган и децата им да продължат да живеят в неговия имот.

Приятелството между принца и бизнесмена се зародило покрай общата им подкрепа за благотворителни организации, работещи с военнослужещи и ветерани.

Още през август кралският коментатор Том Сайкс заяви пред Page Six, че Хари и Меган търсят дом във Великобритания, като предпочитат район в близост до баща му крал Чарлз Трети.

"Приятел на Хари ми каза по-рано тази година, че той възнамерява да търси къща, вероятно в Котсуолдс, близо до Хайгроув", разказа Сайкс, визирайки резиденцията на краля и кралица Камила. По думите на журналиста Хари познава района много добре.

Междувременно двойката не се отказва от луксозното си имение в Монтесито, Калифорния. През септември източник, цитиран от Page Six, увери, че семейството не планира да се разделя с имота.

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"Никой не се нанася там. Все още има хора, които се грижат за собствеността", разкрива информаторът.

Интересното е, че това не е първият път, когато Хари и Меган се настаняват в дома на свой известен приятел. През 2020 г., след като обявиха решението си да се оттеглят от ролята на висши членове на британското кралско семейство и да се преместят в САЩ, двамата намериха подслон в имението на холивудския продуцент и медиен магнат Тайлър Пери.

Новото преместване на семейството във Великобритания съвпада с труден период за Меган. Баща й Томас Маркъл-старши е обект на разследване във връзка с твърдения за материали със сексуално насилие над деца.

Междувременно Хари и Меган са напуснали Великобритания заедно с децата си миналата седмица и са заминали в чужбина, макар дестинацията им да не е била оповестена.

Близък приятел на бившата актриса споделя пред Hello! Magazine, че тя е силно разстроена от случващото се.

"Тя е наистина, наистина разстроена. Постоянно гледа Лили и се разплаква, мислейки за всички деца и предполагаемите жертви", разказва източникът.

Още миналия месец Меган коментира случая в изявление пред Page Six, в което заяви, че е "дълбоко разстроена" от обвиненията срещу баща си.

"Надявам се вече да стане ясно, че въпреки изопачаването на фактите от страна на някои медии през годините, причината за дистанцията ми от баща ми и решението ми да не допускам контакт между него и децата ни е само една: да ги защитя", заяви тя. Маркъл уточни, че е била информирана за обвиненията още през 2018 г., и изрази надежда, че властите предприемат същите мерки за защита и по отношение на останалите семейства.

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