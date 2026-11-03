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Принц Хари и Меган Маркъл отново смениха адреса си във Великобритания. Херцозите на Съсекс, които според публикация на DailyMail са се завърнали в родината на Хари през август заедно с двете си деца, вече живеят в отделен имот в имението на свой близък приятел в Котсуолдс.

Синя кръв

Първоначално семейството било настанено в основната къща на богатия бизнесмен, но наскоро се преместило в друг имот, разположен в рамките на същото имение. Това разкрива източник пред британското издание. По информация на медията домакинът няма нищо против Хари, Меган и децата им да продължат да живеят в неговия имот.

Приятелството между принца и бизнесмена се зародило покрай общата им подкрепа за благотворителни организации, работещи с военнослужещи и ветерани.

Още през август кралският коментатор Том Сайкс заяви пред Page Six, че Хари и Меган търсят дом във Великобритания, като предпочитат район в близост до баща му крал Чарлз Трети.

"Приятел на Хари ми каза по-рано тази година, че той възнамерява да търси къща, вероятно в Котсуолдс, близо до Хайгроув", разказа Сайкс, визирайки резиденцията на краля и кралица Камила. По думите на журналиста Хари познава района много добре.

Междувременно двойката не се отказва от луксозното си имение в Монтесито, Калифорния. През септември източник, цитиран от Page Six, увери, че семейството не планира да се разделя с имота.

"Никой не се нанася там. Все още има хора, които се грижат за собствеността", разкрива информаторът.

Интересното е, че това не е първият път, когато Хари и Меган се настаняват в дома на свой известен приятел. През 2020 г., след като обявиха решението си да се оттеглят от ролята на висши членове на британското кралско семейство и да се преместят в САЩ, двамата намериха подслон в имението на холивудския продуцент и медиен магнат Тайлър Пери.

Новото преместване на семейството във Великобритания съвпада с труден период за Меган. Баща й Томас Маркъл-старши е обект на разследване във връзка с твърдения за материали със сексуално насилие над деца.

Междувременно Хари и Меган са напуснали Великобритания заедно с децата си миналата седмица и са заминали в чужбина, макар дестинацията им да не е била оповестена.

Близък приятел на бившата актриса споделя пред Hello! Magazine, че тя е силно разстроена от случващото се.

"Тя е наистина, наистина разстроена. Постоянно гледа Лили и се разплаква, мислейки за всички деца и предполагаемите жертви", разказва източникът.

Още миналия месец Меган коментира случая в изявление пред Page Six, в което заяви, че е "дълбоко разстроена" от обвиненията срещу баща си.

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"Надявам се вече да стане ясно, че въпреки изопачаването на фактите от страна на някои медии през годините, причината за дистанцията ми от баща ми и решението ми да не допускам контакт между него и децата ни е само една: да ги защитя", заяви тя. Маркъл уточни, че е била информирана за обвиненията още през 2018 г., и изрази надежда, че властите предприемат същите мерки за защита и по отношение на останалите семейства.

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