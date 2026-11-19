Херцогът на Съсекс направи изявлението по време на посещението си в украинския град Лвов през уикенда

1484 Снимка: АП/БТА

Принц Хари заяви, че е готов отново да облече военната униформа и да служи на Великобритания, ако бъде призован заради войната между Русия и Украйна. Херцогът на Съсекс направи изявлението по време на посещението си в украинския град Лвов през уикенда.

"Ако бъда помолен да се запиша отново и има такава необходимост, ще бъда там на 100%, за да служа на страната си редом с моите колеги ветерани и военнослужещи", заяви Хари в подкаста на британския вестник Telegraph.

По време на разговора той предупреди, че всички трябва да бъдат обезпокоени от продължаващия конфликт между Русия и Украйна и да се подготвят за възможното му развитие.

"Мисля, че всички трябва да бъдем притеснени. Трябва да сме подготвени, а тези от нас, които са служили в армията, трябва да бъдат готови да го направят отново", добави принцът.

Хари подчерта също, че светът има много какво да научи от Украйна. Според него Великобритания на практика се намира в състояние на конфликт с Русия от близо десетилетие. "Само защото срещу нас не летят дронове, куршуми и ракети, не означава, че не сме във война", коментира той.

По време на интервюто херцогът на Съсекс отправи критики и към начина, по който американският президент Доналд Тръмп се справя с войната между Русия и Украйна. Той направи разграничение между позицията на американското общество, което според него традиционно подкрепя Украйна, и политиката на настоящата администрация във Вашингтон.

"Има голямо разминаване между подкрепата, която американското общество изпитва към Украйна, и позицията на определена група хора, в случая администрацията, която може би гледа на ситуацията по различен начин", заяви Хари. Принцът изрази надежда за промяна в американската политика след предстоящите политически промени във Вашингтон.

Това е четвъртото посещение на Хари в Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г. По-рано този месец той пристигна в страната, където се срещна с ранени украински военнослужещи и участва в конференция, посветена на медицинската помощ за пострадалите във войната.

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По време на визитата си обеща да организира игрите "Инвиктус" в Украйна, когато в страната бъде постигнат мир. Събитието е основано от самия него и е посветено на възстановяването на ранени и болни военнослужещи и ветерани чрез спорт.

Хари има сериозен военен опит. Той служи в британската армия между 2005 и 2015 г., като участва в две мисии в Афганистан. В началото на октомври, по време на изказване пред Военния комитет на НАТО в Брюксел, той откровено разказа за трудностите, с които се е сблъскал след напускането на армията през 2015 г.

"Когато свалих униформата, имах чувството, че не съм загубил просто професията си, а част от своето предназначение и идентичност", сподели той. Хари призна, че членството му в кралското семейство му е дало възможност да продължи да служи на обществото по друг начин. Именно така се ражда идеята за игрите "Инвиктус", чрез които той помага на ветерани да намерят нова посока в живота си.

През годините принцът неведнъж е говорил и за ролята на военната си служба в Афганистан за справянето със смъртта на майка си, която загуби, когато беше едва на 12 години.

В интервю от 2017 г. той споделя, че преживяното на фронта му е помогнало да се изправи срещу болката, която дълго време е избягвал да признае.

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