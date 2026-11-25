Съпругата на Джъстин Бийбър наскоро сподели как се е почувствала от негативните коментари, които е получила заради предполагаемата си война със Селена Гомес

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Хейли Бийбър разкри, че е преживяла "предателства от определени хора", докато е изграждала бранда си Rhode, като същевременно позира гола за провокативна нова фотосесия. 30-годишният модел се появи на корицата на декемврийския брой на списание Vogue France, а в ново интервю сподели през какви трудности е преминала, за да постигне "признание" за бюти марката си.

Интервюто с Хейли излезе само няколко дни след като тя стана обект на подигравки в интернет заради "повърхностните си отговори" по време на разговор с New York Times - включително твърдението, че "оптимистичната заблуда" е допринесла за продажбата на козметичния ѝ бранд за 1 милиард долара.

Пред списание Vogue тя сподели, че вярва в "илюзорния оптимизъм" още от началото на кариерата си като модел - нагласа, която пренася и при създаването на собствения си козметичен бранд, Rhode. "Всичко се случи съвсем естествено, защото мразя да ме слагат в рамки! Спазвам правилата, когато става въпрос за безопасност в самолета, но определено не и когато някой ми казва какво да правя... или какво да не правя. Вярвам в илюзорния оптимизъм - онзи леко луд оптимизъм, при който си убеден, че всичко е възможно, и не търпиш някой да ти противоречи! Освен това, дълго време предоставях лицето и името си на различни марки. Успях да преценя въздействието на участието си, което ми даде увереността, от която се нуждаех, за да стартирам Rhode. Без да си представям, че марката ще стане толкова голяма. Колкото и да мечтаеш да достигнеш до възможно най-много хора, нищо не е гарантирано", разказа съпругата на Джъстин Бийбър.

Хейли споделя, че въпреки славата си, все пак е трябвало да положи повече усилия, за да бъде възприемана като бизнес дама. Тя допълва, че е преминала през някои трудни изпитания, като отбеляза: "За много предприемачи и бизнес лидери е предизвикателство да спечелят признание и да изградят общност. Аз имах известно предимство в самото начало... макар че славата си има и своите недостатъци. Освен това разполагам със среда, която ме подкрепя силно. Развитието на Rhode беше безценен опит - особено благодарение на сътрудниците ми, често и приятели, с които мога да обсъждам идеите си, да споделям мислите си и които най-вече ме разбират и на които мога да разчитам. Разбира се, случвало ми се е да бъда предадена и да имам неприятни преживявания с определени хора. Но се справям добре! Отказвам да прекарам живота си в очакване на най-лошото. Това само би засилило тревожността ми, а, честно казано, в света и без това има достатъчно от нея", допълва Хейли.

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Преди време, по време на форума DealBook Summit на New York Times, Хейли говори за развитието на своята марка Rhode. "Казах, че няма да продам компанията за по-малко от един милиард долара. Звучеше налудничаво - все едно да се целиш в звездите, и то не просто в звездите, ами... много, много, много, много, много по-високо."

Хейли отдава заслугата за продажбата и на едно "заблуждение", като добавя: "Мисля, че човек трябва да притежава един вид оптимистично заблуждение." След това изказване звездата стана обект на подигравки в интернет, като фенове коментираха, че тя не е била подготвена да отговаря на въпроси, свързани с управлението на бизнеса ѝ.

Макар Хейли да обсъди възхода и успеха на своята марка "Rhode Beauty", тя засяга и темата за последствията от предполагаемата ѝ вражда със Селена Гомес. "Всеки ден в коментарите хората ми казваха да се самоубия." Без изрично да назовава името на бившата приятелка на съпруга си Джъстин Бийбър - Селена Гомес, тя добавя: "Преминавах през период, в който хората ми крещяха на улицата. В "Starbucks" дори поставяха кутии за бакшиши с надписи, противопоставящи мен на въпросния човек." "Никога преди не бях преживявала нещо подобно. Начинът, по който хората ме караха да се чувствам, създаваше у мен усещането, че може би ще е по-добре, ако вече не съм тук - толкова силно усещах отношението на другите към мен по онова време".

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