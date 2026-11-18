Жалбата е подадена от правозащитната организация Women's Link Worldwide от името на две жени, които казват, че са работили в карибските имения на Иглесиас

1938 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Магистрат от Националния съд на Испания в Мадрид започна наказателно разследване срещу певеца Хулио Иглесиас въз основа на жалба от две бивши негови служителки, които твърдят, че са станали жертви на сексуално посегателство, физическо насилие и унизително отношение, съобщава Ройтерс, позовавайки се на съдебни документи. За това съобщава БТА.

Жалбата е подадена от правозащитната организация Women's Link Worldwide от името на две жени, които казват, че са работили в карибските имения на Иглесиас - в Доминиканската република и на Бахамите, в продължение на десет месеца през 2021 г.

Развитието следва разследване на американската медия Univision и испанското издание elDiario.es.

Все още няма отговор на запитванията на Ройтерс за коментар, отправени към представителите на Иглесиас. Преди време певецът определи обвиненията като "напълно неверни" в свои публикации в социалните мрежи.

Хулио Иглесиас, който е на 83 години, е един от най-популярните латиноамерикански изпълнители в света с над 300 милиона продадени записа на 14 езика.

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Разследващият съдия Антонио Пина посочва в решението си, че жалбата съдържа достатъчно предварителни доказателства, за да обоснове образуването на наказателно производство. Той добавя, че това не предрешава въпроса за достоверността на твърденията.

Според съдебното решение разследването ще обхване тази част от жалбата, която се отнася до евентуални престъпления срещу сексуалната свобода, както и до физическо насилие и унизително отношение. Ищците твърдят, че такива действия са извършени след 5 октомври 2021 г. Пина отхвърля точките от жалбата, които се отнасят до трафик на хора и престъпления, свързани с трудовите права.

По-рано тази година испанската прокуратура прекрати предварителното разследване срещу певеца с аргумента, че казусът не е в нейната юрисдикция, тъй като предполагаемите деяния са извършени в чужбина, а жалбоподателките не пребивават в Испания. Впоследствие жените подадоха директна жалба до висшия специализиран съд, който се съгласи да започне разследване.

Пина е разпоредил на двете жалбоподателки да дадат показания лично на 3 февруари 2027 г., допълва Ройтерс.

Хулио Иглесиас пее на сцената на "Роял Албърт Хол" в Лондон на 13 май 2014 г. Снимка: iStock by Getty Images

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