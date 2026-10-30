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Хю Джакман, Иън Маккелън, Уилям Шатнър и други известни артисти отдадоха почит на британския актьор Патрик Стюарт, който почина на 86-годишна възраст, съобщи АП, цитирана от БТА.

Стюарт е най-известен с ролите си на капитан Жан-Люк Пикар в "Стар Трек" и професор Чарлз Ксавие във филмите от поредицата "Х-Мен". Той почина в сряда в Лос Анджелис след кратко боледуване, съобщи говорителката му Кели Буш Новак.

"Днес загубихме един от великите актьори на сцената и екрана", написа в Инстаграм Хю Джакман, дългогодишен партньор на Стюарт във филмите от поредицата "Х-Мен". "За мен той беше и невероятен приятел и човек. Научих толкова много от него. Ще ми липсваш, Патрик Стюарт, до края на дните ми."

Британският актьор и близък приятел на Стюарт Иън Маккелън, с когото си партнираха във филмите от поредицата "Х-Мен" и в няколко театрални постановки, също отдаде почит на покойния си колега.

"Той не криеше чувствата си и затова беше човек, на когото можеш да разчиташ, на когото можеш да се възхищаваш и когото, в моя случай, можеш да обичаш", написа Маккелън в социалните мрежи.

Смъртта на Стюарт настъпи само няколко дни след кончината на друг ветеран от "Стар Трек" - Уолтър Кьониг, който изигра навигатора Павел Чеков в оригиналния телевизионен сериал.

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"Каква сърцераздирателна седмица", написа в Инстаграм Уилям Шатнър, изиграл капитан Джеймс Т. Кърк. "Сър Патрик Стюарт беше приятел, колега и великолепен актьор. От театралната сцена до командния мостик на "Ентърпрайз" той влагаше интелигентност, изящество и дълбока човечност във всичко, което правеше. Капитан Пикард олицетворяваше най-доброто у нас, както и човекът, който го изигра."

Президентът на "Марвел Стюдиос" Кевин Файги си спомни първата си среща със Стюарт на снимачната площадка на първия филм от поредицата "Х-Мен".

"След като години наред го познавах като неподражаемия капитан Пикар, бях изпълнен с благоговение. Той се оказа всичко, което бях виждал на екрана, и дори повече - блестящ, очарователен, сърдечен, щедър, с ненатрапчива сила и достолепие", заяви Файги.

От "Марвел Стюдиос" също почетоха паметта на актьора, определяйки го като "изключителен талант, щедър колега и истински джентълмен".

Актьорът, сценарист и продуцент Сет Макфарлейн, работил със Стюарт по "Американски татко!", "Семейният човек" и "Тед", го описа като изключителен актьор и скромен колега.

"Той беше от онези редки актьори, които можеха да издигнат на по-високо ниво всеки диалог, така че добрият сценарист да звучи като отличен, а отличният - като истински майстор", написа Макфарлейн в Инстаграм.

Рики Джървейс, който си партнира със Стюарт в комедийния сериал на Би Би Си и HBO "Статисти" (Extras), сподели видео с неуспешен дубъл от съвместните им снимки.

"Почивай в мир, Патрик Стюарт. Какъв актьор! Все още не мога да повярвам, че се съгласи да изиграе тази сцена. И дори нямаше нищо против, когато провалях всеки дубъл. Легенда", написа Джървейс.

Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти SAG-AFTRA също отдаде почит на Стюарт, като отбеляза, че той ще остане в сърцата и спомените на публиката със забележителната си кариера в британския театър, телевизията и киното.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.