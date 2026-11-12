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Хю Джакман предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като заведе новата си жена Сътън Фостър в бившия си семеен дом в Сидни. Част от почитателите на актьора определиха постъпката му като проява на неуважение към бившата му съпруга Дебора-Лий Фърнес.

Развод по холивудски

Двамата пристигнаха в Австралия по-рано тази седмица, а 58-годишният актьор заведе 51-годишната театрална звезда директно в луксозния си пентхаус в района на Норт Бонди. Имотът, оценяван на 15 млн. долара, остана негова собственост след развода с Дебора-Лий през 2025 г.

Джакман с видимо удоволствие показал на любимата си впечатляващата морска панорама от балкона и й посочил забележителностите на Бонди.

Снимки от романтичната им разходка обаче предизвикаха противоречиви коментари онлайн. Някои потребители не скриха възмущението си от факта, че актьорът е поканил новата си партньорка в жилището, което някога е споделял със съпругата си.

"Да заведеш новата си половинка в семейния дом... Доста безвкусно, Хю", гласи един от коментарите.

Не всички обаче застанаха на тази позиция. Част от коментиращите защитиха актьора с аргумента, че жилището е останало негова собственост след развода и той има право да го използва както намери за добре.

"Пораснете. Бракът е приключил, а той е запазил имота", написа един от потребителите.

Актьорът продължава да разделя времето си между Австралия и САЩ, като при завръщанията си в родината често се наслаждава на известния начин на живот в Сидни.

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Хю Джакман и Дебора-Лий Фърнес бяха женени от 1996 г. Двамата обявиха раздялата си през 2023 г., след 27 години брак.

В края на 2024 г. актьорът започна връзка със Сътън Фостър. Двамата се сближиха по време на съвместната си работа в бродуейската постановка на мюзикъла "Музикантът", чиято нова версия се появи на сцената през 2021 г.

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