"Химията между тях беше съвсем истинска и изключително силна", спомня си източник

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Това е миг, останал завинаги в историята. На 9 ноември 1985 г., по време на вечеря в Белия дом, организирана от президента Роналд Рейгън и първата дама Нанси Рейгън за тогавашния принц Чарлз и принцеса Даяна, Джон Траволта хваща срамежливата русокоса принцеса за ръка и танцува с нея в продължение на 15 минути, разкрива RadarOnline.com. Спонтанният им танц прави толкова силно впечатление, че роклята на Victor Edelstein, която Даяна носи тази вечер, остава известна като "роклята на Траволта".

Траволта обаче не е единствената знаменитост, която прекарва близък момент с принцесата тази вечер. Клинт Истууд също танцува с принцесата на Уелс, но времето им заедно било далеч по-интимно. Докато Джон демонстрирал легендарните си движения и въртял Даяна по дансинга пред възхитените гости, Истууд я държал плътно в прегръдките си, докато двамата се поклащали в ритъма на музиката далеч от светкавиците.

"Химията между тях беше съвсем истинска и изключително силна", спомня си източник. "Гледаха се страстно в очите. Сякаш Даяна и Клинт бяха единствените двама души в залата. Тя не се тревожеше дали Чарлз ще ги види."

Повечето от 80-те гости на събитието били подбрани от семейство Рейгън. По информация на източници обаче Даяна лично поискала да присъстват трима актьори, Траволта, Истууд и Том Селек. Траволта, на 72 години, и Селек, на 81, неведнъж са говорили за срещите си с принцесата в Белия дом. Истууд, на 96 години, не е коментирал случая.

"Даяна не разкриваше какво точно се е случило", твърди източникът. "Клинт също не предаде доверието ѝ, като изнесе подробности. Фактът, че толкова дълго е запазил мълчание, говори много за това какъв истински джентълмен е."

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Публикации отпреди четири десетилетия описват как звездата от "Мръсният Хари" пристигнал на бляскавото събитие с нова прическа и изглеждал "по-секси от всякога". Попитан дали ще покани Даяна на танц, Клинт демонстрирал увереност с думите: "Не знаех, че ще танцуваме. Вероятно ще направя малко от номерата на Фред Астер."

Според Том Селек обаче самоувереността на Истууд вероятно прикривала притеснение. Звездата от "Синя кръв" разказва, че Клинт се чувствал неудобно, преди да излезе на дансинга с Даяна, след като Траволта и Селек вече били танцували с принцесата.

Принцеса Даяна танцува с Джон Траволта в Крос Хол в Белия дом по време на официална вечеря на 9 ноември 1985 г. във Вашингтон

"Той беше следващият и наистина беше извън зоната си на комфорт", твърди актьорът от "Магнум".

Щом режисьорът на "Плачещият мачо" прегърнал Даяна обаче, напрежението сякаш изчезнало. "Ти си твърде стара за мен", казал сухо тогава 55-годишният актьор, а кралската му партньорка бързо отвърнала: "Аз съм само на 24."

Очевидци описват разговора им като флиртуващ. Даяна говорела с тих, приглушен глас, макар че съпругът ѝ, за когото била омъжена от четири години, също бил в залата. Напрежението между тях било осезаемо. По време на дългия им танц Даяна дори направила забележка по адрес на Чарлз, тогава на 36 години. Тя споделила на актьора колко прекрасно и рядко е да танцува с човек, който е по-висок от нея. Със своите 193 см Истууд действително се извисявал над Даяна, която е висока 178 см, както и над Чарлз, чийто ръст също е 178 см.

Британският актьор Питър Устинов, който почина през 2004 г. и също бил сред гостите, споделя: "Останах с впечатлението, че тя беше много впечатлена да види на живо хора, които преди това е гледала на екрана. Изглеждаше въодушевена."

Според хора от обкръжението ѝ Даяна била запален киноман и понякога посещавала лондонски кина, маскирана, за да гледа най-новите филми. "Даяна не спираше да говори за Клинт", казва източникът. "Беше гледала всичките му филми и искрено му се възхищаваше. А когато се срещнаха лично и споделиха този интимен танц, нещата преминаха на съвсем друго ниво."

След края на приема в Белия дом Даяна си тръгнала заедно с Чарлз, който сега е на 77 години, но историята ѝ с Истууд не приключила дотам. След раздялата ѝ с бъдещия крал през 1992 г., последвала след изневери и от двете страни, Даяна и звездата от "Внезапен удар" отново се сближили, когато тя го вкарала тайно в двореца Кенсингтън една вечер.

Личният ѝ готвач Дарън Макгрейди, работил за нея от 1993 до 1997 г., си спомня, че принцесата изрично поискала да приготви агнешки котлети за Истууд.

"След това Истууд поиска да се запознае с мен", разказва Макгрейди. "Каза: "Това е най-доброто агнешко, което съм опитвал."

Клинт е известен като човек на малкото думи и в напредналата си възраст едва ли ще промени този навик. Даяна отнесла в гроба си мистерията какво точно се е случило между нея и актьора, когато трагично загинала в автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г., на 36-годишна възраст.

"Той никога не би разкрил подобна тайна, това би противоречало на всичко, в което Клинт вярва", казва източникът. "Но е ясно, че Клинт и Даяна са споделяли много специална връзка."

27 февруари 2005 г. - Клинт Истууд позира с наградата си "Оскар" за най-добър режисьор за "Момиче за милиони" Снимка: Getty Images

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