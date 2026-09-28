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Актьорът и влогър Стефан Попов - Чефо и половинката му Ванеса обявиха щастливата новина, че догодина ще се радват на първото си дете.

Звездни бебета

Двойката зарадва почитателите си с романтична фотосесия заснета край езеро, на която позират както с положителен тест за бременност, така и със снимка от ехографа на бебето. "Ново попълнение в отбора", написа щастливата бъдеща мама в текст към публикуваните кадри.

Любовната история на Чефо и Ванеса започна неочаквано и някак на шега, като двамата се запознаха в любовното риалити "Диви и красиви". Влогърът и инфлуенсър се появи по-късно във формата, поканен от продукцията, като по това време Ванеса вече беше в двойка с друг участник.

Двамата обаче бързо усетиха привличане един към друг и скоро след това се събраха. Отношенията им продължиха и извън шоуто, като заради връзката си с Чефо, Ванеса остави живота и работата, които имаше в Швейцария, и се завърна в България, за да живее с любимия си.

Изглежда, че решението ѝ е било правилно, тъй като скоро те вече ще бъдат семейство. Новината за бъдещото бебе беше посрещната с много възторг и поздравления от приятелите на двойката, които побързаха да ги поздравят.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Ванеса (@vanessavalentinova)

 

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