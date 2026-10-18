В своите разтърсващи мемоари актьорът разказва за поредица от смъртни случаи и инциденти на снимачните площадки, многобройни заплахи за живота си и гнева на баща си

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Предвид заглавието на мемоарите му - "Шеметен живот" - се очакваше в живота на Майкъл Дъглас да е имало и трудни моменти. На страниците на книгата обаче актьорът разкрива пълния мащаб на изпитанията и скандалите, с които се е сблъсквал, споделяйки, че работата му по редица филми е била помрачена от трагични смъртни случаи и ужасяващи инциденти, а самият той е бил обект на две сериозни заплахи за живота си.

82-годишният Майкъл винаги е възприемал фамилното си име като проклятие, тъй като с години се е борил да достигне статута на легендарния си баща Кърк, починал през 2020 г. на 103-годишна възраст. Въпреки "постоянния вътрешен конфликт" относно това, че живее в сянката на татко си, той решава да се занимава с актьорско майсторство и получава първата си значима телевизионна роля в сериала от 70-те години "Улиците на Сан Франциско".

Бедата обаче спохожда екипа още в първия снимачен ден, когато той "почти убива" звездата на сериала Карл Молдън. Майкъл трябва да заснеме сцена с шофиране, но докато светлината намалява, а полицейски ескорт гарантира, че пътищата наоколо са свободни, той натиска газта, без да си направи труда предварително да проучи маршрута. "Летях към хотел "Фермонт" нагоре по хълма и тогава излетяхме във въздуха. И четирите гуми се отделиха от земята. Не бях предвидил, че пътят под нас внезапно ще се спусне надолу. Докато бяхме във въздуха, имах време да погледна към Карл, а той - към мен. Приземихме се и аз набих спирачките, а гумите изпищяха. Помислих си: "О, Боже! Ще ме уволнят още в първия ден" Карл си пое дъх за миг, след което излезе от колата. "Е, това ще бъде интересна поредица", каза той. "Отивам в караваната си да си сменя бельото", спомня си носителят на "Оскар."

С нарастването на популярността на Майкъл той се оказва мишена на "Ангелите на смъртта" - жестока местна банда, призната за виновна в убийството на 15 души, макар според някои броят на жертвите да достига 88. "Един ден от екипа на продукцията ме помолиха да разговарям с нашия полицейски консултант и той ми съобщи, че името ми е било споменато като мишена на "Ангелите на смъртта". В екипа ни започнаха да работят полицаи под прикритие, а аз понякога носех бронежилетка под костюма си - особено когато снимахме из града, заобиколени от десетки високи сгради", допълва актьорът. Той разкрива, че заплахата изпълнила него и приятелката му Бренда Вакаро с ужас, но за щастие и двамата остават невредими.

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Докато работи по сериала "Улиците на Сан Франциско", Майкъл съвместява и друг проект, след като придобива правата за романа "Полет над кукувиче гнездо" чрез компанията на баща си - "Bryna Productions". Той става продуцент на проекта, но се налага да съобщи на баща си, че няма да може да изпълнява главната роля, тъй като са били нужни 13 години, преди снимките да започнат. Екипът смята, че на 57-годишна възраст Кърк Дъглас вече е твърде възрастен за ролята. След като решението за отстраняването му е взето с мнозинство, на Майкъл се пада задачата да му съобщи новината. "Един от най-трудните моменти в живота ми беше да уволня собствения си баща", споделя Майкъл. "Обадих се на баща си и му казах, че трябва да се видим. Не възнамерявах да обсъждам това по телефона, но, честно казано, изпитвах ужасен страх да го направя очи в очи... Чух как баща ми избухва в гняв, а след това настъпи тишина. Точно както се опасявах, татко ме обвини. Каза, че съм го предал. Бях съкрушен. Бях се захванал с този проект по две причини: защото книгата беше страхотна и защото исках баща ми да сбъдне мечтата си. Сега филмът беше факт, но бях разбил сърцето на баща си."

Майкъл Дъглас представи мемоарите си през октомври 2026 г., в които разкри неподозирани и скандални моменти от живота си Снимка: АР/БТА

Главната роля е поверена на Джак Никълсън, а Кърк не участва в проекта. Впоследствие той най-вероятно е бил благодарен, че е стоял далеч от снимачната площадка, където възникват множество инциденти, след като за статисти са използвани истински пациенти от психиатрична клиника.

По време на снимките в отделение със средна степен на сигурност, един от членовете на екипа прекарва електрически кабели през отворен прозорец на втория етаж и се шегува с намиращите се наблизо пациенти: "Ако бях луд, щях направо да скоча през този прозорец." Тази реплика обаче вдъхновява един от пациентите, който незабавно последва примера - скача навън и си чупи ключицата си.

Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас присъстват на събитието "Жените в киното“ по време на Международния филмов фестивал „Червено море“ 2024 г. на 6 декември 2024 г. в Джеда, Саудитска Арабия Снимка: Getty Images

Натовареният снимачен график се отразява тежко и на актьора Дани ДеВито, който изпитва тревожност заради раздялата с бъдещата си съпруга Реа Пърлман. За да се справи с тревожността от раздялата, Дани си създава въображаем приятел и започва да се страхува, че губи разсъдъка си.

Междувременно Сидни Ласик (в ролята на Чесуик) преживява криза, свързана с психичното му състояние, и се налага екипът принудително да го изведе от снимачната площадка. Въпреки трудностите, филмът постига голям успех както сред публиката, така и сред критиката.

По-късно Майкъл започва снимките на "Романс за камъка", но и там се случва злополука. Алигатор, използван при заснемането на приключенския филм от 1984 г., се освобождава от предпазните връзки на челюстта си и ухапва дресьора. За щастие, ръката на мъжа се размина без по-сериозни наранявания, тъй като животното захапа часовника му "Ролекс". По време на инцидента крокодилът удря Майкъл по лицето с опашката си и го поваля на земята.

Американските актьори Майкъл Дъглас и Кърк Дъглас на британската премиера на филма на Оливър Стоун "Уолстрийт“, Лондон, 27 април 1988 г. Снимка: Getty Images/ Guliver Photos

След като този "страшен" момент отминава, Майкъл пише: "И така, на следващия ден се върнахме на мястото и изпратихме водолази. Те откриха часовника му и му го върнаха. А проклетият часовник все още работеше."

Сполетява ги ново нещастие, докато снимат продължението "Перлата на Нил" в Мароко.

Още преди началото на снимките, самолетът, с който екипът извършва оглед на терените, катастрофира. Загиват няколко членове на екипа, включително художникът-постановчик и производственият мениджър. "Бях съкрушен. Всички бяхме съкрушени. Това не бяха просто колеги. Аз лично бях наел всеки един от тях и ги бях довел да работят по този филм.

Кърк Дъглас и Майкъл Дъглас обявяват филма "Чикаго" за най-добър филм на годината, 23 март 2003 г. В него участва съпругата на Майкъл - Катрин-Зита Джоунс Снимка: AP/БТА

Никога преди не бях губил човек по време на снимки. Организирахме възпоменателна церемония, но всичко това все още не изглеждаше истинско. Застрахователната компания изплати обезщетения на семействата, а аз направих всичко възможно от своя страна, но всеки жест ми се струваше безсмислен. Пари в замяна на нещо безценно, незаменимо. Това беше най-тъжният и ужасен момент в кариерата ми. Как можехме да продължим?"

Въпреки това работата по филма продължава, но екипът се сблъска с още куп проблеми. Майкъл разкрива, че местните власти са били решени да измъкнат колкото се може повече пари от тях, като са задържали пощенски пратки, докато не им бъдат платени подкупи. Изискват и 2 милиона долара, за да се избегне шестседмична карантина, след като здравните служби обявяват, че на снимачната площадка има епидемия от хепатит.

"Бил съм обект на изнудване и преди. Правил съм услуги, плащал съм директни подкупи - какво ли не, само и само филмите ми да бъдат заснети. Но това си беше чисто изнудване", пише Майкъл. "Искам да кажа, че имаше болни хора и се мъчехме, едва кретайки всеки ден, защото жегата беше убийствена. Но никой нямаше хепатит." В крайна сметка актьорите и екипът бягат от Мароко с товарен самолет, след като един от хората от продукцията открадва печата на митническия служител и сам подпечатва паспортите на всички.

Следващият голям проект на Майкъл също преминава през трудности, след като актьорът неволно причинява сътресение на партньорката си от филма "Фатално привличане" - Глен Клоуз. "В сцената, в която блъскам Глен в стената, го направих малко по-силно, отколкото възнамерявах, и тя получи сътресение. Беше роля, изискваща пълно потапяне в образа. Бях напълно отдаден на момента. Чувствах се ужасно и веднага се извиних." Последва кратка пауза и след това се върнахме към работа.

През 1992 г. Майкъл получава втора сериозна заплаха за живота си. Присъства на церемонията по връчването на наградите "Оскар", за да връчи отличие, когато е посрещнат от агент на ФБР и сержант от полицията на Лос Анджелис. Те го информират, че разполагат с данни за план някой да го намушка с игла, заразена с ХИВ. "Това се случваше в разгара на епидемията от СПИН и убождането със заразена игла на практика щеше да бъде смъртна присъда. Служителят ми обясни, че сред тълпата са разположени агенти под прикритие, и се опита да ме увери, че те ще направят всичко възможно, за да попречат на когото и да било да се добере до мен на сцената.

Уведомих Академията за присъствието си и излязох навън да изпуша една цигара. Сержантът тръгна с мен. Дали ме пазеше? Цялата тази вечер ми се струваше сюрреалистична." За щастие, не се стига до опит за нападение.

През същата година Майкъл се сблъсква с проблеми в личния си живот и постъпва в клиника за лечение на зависимости към алкохол и наркотици. Това се случва, след като първата му съпруга, Диандра Лукър, го заварва с друга жена в хотелска стая в Лос Анджелис и му поставя ултиматум: "Лечение или развод".

Преди да постъпи в лечебното заведение, Майкъл не вярва, че има проблем, но отбелязва, че по онова време употребата на наркотици в Холивуд е била нещо съвсем обичайно. Майкъл избира лечението, но три години по-късно тя все пак подава молба за развод; след това той има връзки с много жени.

Той разкрива, че преди срещи в агенции за таланти оставял по 100 долара в колата си, а служителите, паркиращи автомобилите, пъхвали грам кокаин в централната конзола. Майкъл също така твърди, че е употребявал наркотици с О. Джей Симпсън още по време на футболната кариера на последния, и си спомня как веднъж заспал със сламка, все още стърчаща от носа му.

Разказва и как веднъж се напил толкова много на парти след наградите "Златен глобус", че казал на Джулия Робъртс да си завре наградата "там, където слънце не огрява".

Майкъл Дъглас в компанията на сина си Камерън по време на церемония за връчването му на звезда на Алеята на славата, 2018 г. Снимка: AP/БТА

Борбата на Майкъл със зависимостите трагично се повтаря и при най-големия му син Камерън, от брака му с Диандра. Още в края на тийнейджърските си години Камерън започва да злоупотребява с наркотици и се бори със зависимост към хероин, когато е на двадесет и няколко години. През 2010 г., на 31-годишна възраст, той е осъден на пет години затвор, след като се признава за виновен по федерални обвинения за трафик и разпространение на наркотици. Макар че Майкъл финансира правната защита на сина си по време на процеса, по това време той вече отдавна се е отчуждил от най-голямото си дете и отказва да му пише, докато синът му излежава присъдата си.

Той разкрива, че е споделял болката си с покойния Роб Райнър, чийто син Ник също е имал проблеми със злоупотребата с наркотици. "И двамата имахме синове със сериозни проблеми с наркотиците и в определени моменти се чувствахме напълно безпомощни и отчаяни. Беше болезнено изповеден разговор за нас, но знам, че си давахме взаимно утеха в трудните моменти", пише Дъглас.

Майкъл Дъглас и Роб Райнър на 41-вата гала вечер по повод връчването на наградата "Чаплин" на 28 април 2014 г. Снимка: Getty Images

Трагично е, че актьорът и режисьор Роб и съпругата му Мишел Сингър Райнър бяха открити мъртви в дома си в Брентууд, Лос Анджелис, миналия декември, а Ник е обвинен в две убийства от първа степен във връзка със смъртта им.

Съдбата на Камерън се оказва много по-добра - днес той самият е баща на две малки деца и е възстановил отношенията си с Майкъл. В един особено тежък момент обаче Камерън не успява да бъде до баща си, когато той получава диагнозата рак на езика, тъй като по това време се намира в затвора.

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