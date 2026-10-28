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Известният ирански кинорежисьор Джафар Панахи получи нова присъда - този път той беше осъден на пет години затвор, предаде ДПА, цитирана от БТА. Революционният съд в Техеран е произнесъл наказание на твореца от пет години и един месец лишаване от свобода, съобщи изданието "Емтедад", позовавайки се на неговия адвокат Мустафа Нили. Обвиненията към Панахи, който е 66-годишен, не са ясни, отбелязва електронното издание на "Варайъти".

Междузвездни войни

Според информацията съдът е разпоредил също така конфискация на цялото имущество на кинорежисьора и му е наложил двугодишна забрана за напускане на страната. Панахи се завърна в Иран в началото на април, когато страната бе във война със САЩ и Израел.

"Миналата седмица моят клиент ме информира, че банковите му сметки са били замразени", заяви Нили пред вестника. Адвокатът поясни, че последвалите запитвания към съдебната власт са разкрили, че Панахи е бил осъден задочно.

Преди това иранското правосъдие бе осъдило режисьора на една година затвор за "пропаганда срещу системата". Съдът тогава цитира като основно доказателство неговия тайно заснет филм "Обикновен инцидент". Лентата спечели "Златна палма" на филмовия фестивал в Кан през 2025 г. и бе номинирана за наградите "Златен глобус" и "Оскар".

От затвора до Кан: Пътят на Джафар Панахи към световното кино
Виж още От затвора до Кан: Пътят на Джафар Панахи към световното кино

Джафар Панахи отдавна е изявен критик на иранските власти. Той бе в затвора от юли 2022 г. до февруари 2023 г., като от години се сблъсква с ограничения спрямо работата и пътуванията си, припомня ДПА.

Джафар Панахи присъства на австралийската премиера на Together в Държавния театър на 4 юни 2025 г. в Сидни, Австралия
Джафар Панахи присъства на австралийската премиера на Together в Държавния театър на 4 юни 2025 г. в Сидни, Австралия Снимка: Brendon Thorne/Getty Images

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