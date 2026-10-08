"Това са пълни глупости", заяви в сряда пред Page Six кралският журналист Том Сайкс по повод слуховете

2129 Снимка: БТА/АР

Меган Маркъл и принц Хари не възнамеряват да се извиняват на принц Уилям и Кейт Мидълтън за разкриващото си интервю пред Опра Уинфри от 2021 г., въпреки появилите се твърдения в обратна посока.

"Това са пълни глупости", заяви в сряда пред Page Six кралският журналист Том Сайкс по повод слуховете.

Авторът на Dukes посочи, че източник, близък до Хари, е определил твърденията за предстоящо извинение като измислени.

"И аз му вярвам", казва Сайкс. "Хари винаги е казвал, че никога няма да се извинява за нищо."

По информация на журналиста, херцогинята на Съсекс, подобно на херцога на Съсекс, също не изпитва никакво съжаление за нашумялото интервю. Кралският коментатор Кинси Скофийлд също заявява, че слуховете не заслужават доверие.

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"Принц Хари и Меган продължават да бъдат непреклонни", казва в сряда пред Page Six водещата на подкаста Kinsey Schofield Unfiltered. "Моите собствени източници ми потвърдиха, че тази история категорично не е вярна."

"Ако изобщо може да се говори за модел, той остава непроменен", добавя тя. "Бих подхождала с голям скептицизъм към твърденията, че сега съжаляват за Опра и се готвят да си признаят вината."

Във вторник Daily Express съобщи, че основателката на As Ever и Хари планират да "изразят съжалението си" пред членове на кралското семейство за интервюто си с Уинфри.

"Хари и Меган винаги са знаели, че след като решат да се върнат във Великобритания, ще трябва да преглътнат гордостта си", твърди източник пред изданието.

"Най-голямото им съжаление, свързано с напускането на кралското семейство и преместването им в САЩ, е интервюто с Опра. Меган осъзнава, че най-голямата й грешка е било твърдението, че член на кралското семейство е обсъждал цвета на кожата на Арчи", продължава източникът.

Според публикацията Хари е бил ядосан на семейството си по онова време, а Маркъл е подкрепяла неговата гледна точка.

"Сега обаче осъзнават колко тежък удар е било това. И двамата знаят, че са избухливи и че са прекалили", твърди източникът на Daily Express. Той допълва, че дългосрочните планове на Маркъл и Хари за завръщане във Великобритания включват помирение с принца и принцесата на Уелс.

"Искат да се съсредоточат върху бъдещето и се надяват то да включва помирение в някакъв момент", казва източникът. "Наистина желаят разговор на четири очи, за да обсъдят казаното от тях, а Меган ще се извини."

В скандалното интервю с Уинфри от 2021 г. Маркъл и Хари не спестиха нищо, докато разкриваха семейни тайни в двучасов специален епизод на CBS, излъчен в праймтайм. Маркъл, която е била бременна с Арчи по време на разговора, твърди, че член на кралското семейство е провел няколко разговора, в които е изразил притеснения относно цвета на кожата на сина им и колко тъмна може да бъде тя, когато се роди. Арчи вече е на 7 години. Тя заяви още, че й е било казано, че Арчи няма да получи кралска титла и няма да има право на охрана.

"Никога няма да споделя за какво точно беше този разговор, но тогава беше неловко. Бях малко шокиран", казва Хари, без да коментира допълнително спора.

В интервюто Маркъл разкрива, че след присъединяването си към кралското семейство е имала мисли за самоубийство. Тя също така заяви, че по време на подготовката за сватбата именно Мидълтън я е разплакала, а не обратното. През 2020 г. Хари и Маркъл в крайна сметка взимат решение да се откажат от кралските си задължения и да живеят с Арчи и дъщеря си Лилибет, която е на 5 години, в Монтесито, Калифорния. Преместването им, както и разкриващите им интервюта, довеждат до продължаващ конфликт с Уилям и Мидълтън, като помирение между тях все още няма.

През август двойката изненада света, когато се върна да живее във Великобритания след шест години в Калифорния. След завръщането им крал Чарлз III, на 77 години, направи рядко изявление, с което уточни, че по-малкият му син и снаха му остават частни граждани и няма да поемат официални кралски задължения. Оттогава Маркъл, на 45 години, и Хари, на 42 години, са далеч от публичното внимание. Докато Чарлз изглежда постепенно възстановява отношенията си с Маркъл и Хари, Уилям и Кейт все още се отнасят хладно към семейство Съсекс.

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