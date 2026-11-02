"Мисля, че хората ще се събудят и ще отвърнат на удара. Ще има големи движения в музиката, големи движения в театъра на живо и мащабни движения на хора, които се обединяват", казва звездата

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Итън Хоук не спестява мнението си за хората, които държат властта в развлекателната индустрия, потвърждава RadarOnline.com. В скорошно интервю актьорът отправи остри критики към ръководителите в бранша, нарече ги "алчни копелета" и прогнозира мащабен бунт.

"Вярвам в бунта", заяви Хоук. "Мисля, че хората ще се събудят и ще отвърнат на удара. Ще има големи движения в музиката, големи движения в театъра на живо и мащабни движения на хора, които се обединяват."

Той продължи: "Затова не се притеснявайте от парите и алчните копелета, които смятат, че контролират всички. В крайна сметка те винаги губят. И всички те рано или късно отиват в гроба."

Номинираният за "Оскар" актьор добави: "Те мислят, че печелят, но всъщност губят, защото животът им е безсмислен."

Хоук посочи и влиянието на парите върху развлекателната индустрия, като отбеляза, че проектите, към които артистите изпитват най-силна страст, обикновено носят най-ниско заплащане.

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"Има пряка зависимост. Според мен колкото повече обичаш даден проект, толкова по-малко ти плащат", каза той. "Ако искаш да победиш алгоритъма, е много трудно едновременно да го направиш и да получиш заплащане."

В интервюто Хоук сравни известността с болест. "Няма да съм първият човек, който казва, че в знаменитостта има нещо като болест", обясни той. "Можеш да понесеш малки количества от нея, но когато стане прекалено много, виждаме какво се случи с Елвис и какво се случи с Майкъл Джексън."

Това не е първият път, в който Хоук говори публично за негативните страни на развлекателния свят. При участието си през 2025 г. в The Joe Rogan Experience той си припомни как е станал известен още като тийнейджър и изрази без заобикалки мнението си за славата.

"Мисля, че известността е като малка капка живак. Или като отрова. Тя е отрова за мозъка", заяви 55-годишният актьор. "Да бъдеш професионален актьор в ранна възраст е опасно по изключително коварни начини, които е много, много трудно да разпознаеш, докато се случват."

"Тази аналогия всъщност важи за всички сфери на живота", каза Хоук. "Ако в детството ти се случи нещо наистина травматично, е много трудно да се възстановиш."

Той заключи: "Необходима е огромна работа, за да се възстановиш."

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