В специално интервю за Life един от най-провокативните и разпознаваеми български артисти по света сваля „костюма“ на сценичната дързост, за да покаже човека отвъд нея

934 Снимка: Официална фейсбук страница

Опера и водевил, екстаз и тишина, светлина и бездна - целият свят на Иво Димчев е изтъкан от крайности, които в неговата душа и глас се превръщат в чиста и неподправена красота. Той е артистът, който не прекрачва граници, а ги отмества, за да пусне светлина там, където обикновено живеят срамът, страхът и предразсъдъците. С глас, който едновременно реже въздуха като бръснач и милва като кадифе, Иво Димчев отдавна е превърнал собственото си тяло, уязвимост и радикална откровеност в най-въздействащото си изкуство.

На 50 години той не прави равносметки, а празнува изминатия път - от най-дълбоката тъмнина и битката за живот до аплодисментите на световните сцени и сълзите пред пиано през нощта. За Иво Димчев тази възраст е поредната условност, която може да бъде преобърната с един жест, един фалцет, един поглед изпод гримираните мигли.

Разговаряме без маските и сценичните му костюми за Големия взрив в личния му свят, за силата на самотата, за вярата и за онази слава, която се разгръща в един безкраен танц с червена лента. Който иска, може да го последва, като начало на предстоящите му нови концерти.

Иво Димчев ще се завърне със своя бенд на сцената на FOMO на 2 декември.

Пред софийската публика, Иво Димчев ще представи на живо както парчета от новия си албум, така и любими образи, в които артистът се е въплътил в участието си в шоуто "Като две капки вода" включващи Едит Пиаф и Емил Димитров.

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През следващите месеци предстоят още концерти на Иво Димчев пред българската публика. Един от най-очакваните за тази година е на 12 декември в зала 1 на НДК.

Иво Димчев пред Life и пърформанса на един Оперевил живот!

Снимка: Eli Deli's photo/SoFest

За мнозина 50-годишнината е повод за равносметка и поглед назад. За вас това число звучи ли като тежест, като ново начало или просто като поредната условност, която изкуството ви може да преобърне? Как се отнасяте към остаряването на тялото, то е вашият главен инструмент. Страх, любопитство или пък нов материал за работа?

Годините са условност за мен. Всеки ден и всяка година започвам отначало - с нов поглед към живота и към работата си. Днес съм щастлив, че съм тук, че съм здрав и че се харесвам повече, отколкото се харесвах на 40. За мен 50 е най-вече повод за празнуване на изминатия път, на хората, които остават до мен и които обичам, и на всичко невероятно което надявам се ми предстои.

Всичко хубаво, което тялото ми даваше на 20, вече не идва автоматично на 50. Спортуването е вече ежедневен избор. За мен грижата за тялото и грижата за гласа са едно цяло. За това и рядко ходя на фитнес, защото докато тренирам трябва и да пея. Напоследък се връщам все повече към връзката с тялото като в младежките си години - с много внимание, време и уважение. Давам му нужното, за да получа обратно силата и свободата, от които имам нужда като човек и като артист.

Снимка: Официална фейсбук страница

Вярвате ли, че сцената е място, където човек споделя най-голямата си истина, или напротив, място, където може най-честно да излъже, за да разкрие нещо по-дълбоко?

Сцената за мен не е място за лъжа, а за радикална откровеност. През изкуството ровя в страха, срама, зависимостите, желанието и болката. Това е най-големият подарък, който мога да направя на себе си и на публиката си. Именно затова песните ми са толкова разнопосочни като теми, но винаги се връщат към тялото и към копнежа по другия -колкото близо или далеч да се намира.

Моментът, в който разбирате, че живеете с ХИВ, е един от най-мрачните в живота ви, период на физическо изтощение от лечението и на ръба на отчаянието. Как изглежда светът от онази най-дълбока тъмнина, в която човек започва да мисли за край?

В най-тъмните ми моменти ме крепяха семейството, приятелите и изкуството. Дори в най-голямата безнадеждност имаше заради кого да изляза на сцената. Крепеше ме и христовата вяра. Исус ме учи да поставям благото на другите и отговорността си към тях пред личното си благоденствие.

Когато не намирах изход от здравословните си проблеми, се върнах в България при изконият комфорт на дома, природата и въздуха на младостта си, с надежда да намеря тук разковничето за оцеляване. Започнах да се грижа за тялото си, да дишам, да съм навън, да бъда с най-близките си и постепенно спрях да се чувствам болен и слаб. Тогава създадох спектакъла I-Cure, в който събрах целия този път и промяната в погледа ми - способността да виждам светлина и лековитост дори в най- тъмните места.

Знаех, че дишането е важно за пеенето, но дълго не разбирах каква точно е връзката - страхувах се, че ако мисля за дишането, пеенето ще стане техническо и студено. После, докато месеци наред правех дихателни упражнения, за да върна тялото си към живот, усетих повече контрол над певческия си глас. Тогава започнах да пиша и първите си песни и музиката ми постепенно заживя свой собствен живот далеч от модерните ми спектакли, с които дотогава обикалях света.

Гласът ли е "най-голият" ви инструмент, по-гол от тялото?

И гласът, и голотата могат да са костюм, зад който се крием. И двете могат да бъдат и преграда, но също и път към нашата истиност, уязвимост, човешкост.

Често дързостта ви на сцената изглежда като "плесница" към фалша и лицемерието. От какво най-често се пазите, когато никой не гледа? Как изглежда човекът отвъд сценичния костюм, когато останете сам, по-тих ли е, по-тревожен ли е, или е по-краен в самотата си?

Иронията, хуморът и граничността ми на сцената са не плесница, а по- скоро прегръдка към всичко човешко. Когато остана сам, пак ми се привижда сцената - може би защото там нещата се подреждат, имат ясни очертания и някак придобиват функция. Личният ми живот е като след Големия взрив - хаос, в който всичко е възможно и еднакво недостижимо. В самотата си мога да бъда и нежен, и краен - точно какъвто съм и на сцената.

Снимка: Fest Team

Кога сте преживявали истински триумф, в миг на външно признание пред пълна зала, или във вътрешно прозрение, за което никой друг не знае?

Понякога триумфът е превъзбудата на тълпата - радостта ѝ, това общо полудяване. Друг път - в три през нощта, когато нова нежна песен се ражда пред пианото и може би някакви сълзи се стичат по лицето ми - и това го чувствам като триумф.

Какво и кого най-трудно допускате до себе си днес?

Най-трудно допускам хора, за които компромисът и лъжата са необходимост, не допускам груби хора, както и такива, които нямат достатъчно мир в себе си.

За кои моменти, думи, връзки или шансове съжалявате? Има ли версия на младия Иво Димчев, на когото днес бихте подал ръка с усмивка и бихте му простил крайностите или нетърпението?

Има само една версия на Иво Димчев - сегашната. Тя е събрана от всички предишни, на които вече съм простил, които съм приел и дори понякога нося на ръце.

Снимка: Официална фейсбук страница

След толкова много прекрачени граници в театъра, танца, музиката и визуалното изкуство, какво все още не сте дръзнали да направите, като артист и като човек?

Не се интересувам толкова от прекрачването на граници, а по-скоро от отместването им - и не като самоцел, а за да намеря комфорт и светлина там, където има страх, срам или предразсъдъци. Не става дума за дързост, а за естествената ми нужда да изразя неща, които за други изглеждат често крайни. Предпочитам да следвам естествените си импулси в търсенето на красотата и истината, вместо да се преструвам на смел.

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Обиколил сте световни сцени, но винаги се връщате тук. Как изглежда България през очите ви днес, като среда, която ви провокира да творите, или като място, с което водите безкраен, сложен диалог?

Когато бях млад, България ме вдъхновяваше с това, което ми липсваше в нея. Искаше ми се да виждам около себе си повече цветове, повече динамики и се опитвах да ги създавам в изкуството си. Днес за мен е по-важен диалогът с публиката тук. В песните намерих по-разбираем език и говоря по-пряко с хората, отколкото успявах в спектаклите си - и усещам по-голяма отговорност и смисъл в това. В същото време за мен е важно да не изневерявам на себе си. Основният ми приоритет е това, което искам да споделя с хората, а не това което те може би очакват от мен.

Източник: 8pm

Самотата необходимост ли е за творчеството, или цена, която се плаща за него?

Често питам публиката си, кое е по-добре - да си самотен или ядосан до края на живота си. Повечето избират гнева, аз от двете избирам самотата. Не се страхувам от нея. Тя е изворът на голяма част от творчеството ми - дълбокото вглеждане в себе си, в раните, мечтите, болките и желанията. Пътят навътре в мен е най- краткия път към другите.

Ако трябваше да опишете живота си дотук като едно-единствено представление, какво заглавие щеше да носи и какъв щеше да е последният жест?

През 2016 направих експерименталната опера "Оперевил" - така бих озаглавил и живота си дотук. В нея се срещат операта и водевилът, високото и ниското изкуство - противоречие, което нося в себе си и като човек, и като артист. А последният ми жест, няма да е последен, а би бил безкраен танц с червена лента - отдалечавам се, танцувайки, и който иска, може да ме последва.

Какво искате да остане след Иво Димчев? Ако няма запис, афиш, какво бихте искали да е останало като следа в хората, които са ви срещали, на сцената или отвъд нея, не произведенията, а усещането.

Нека остане усещането, че чрез мен си видял, чул и преживял най-безумната и ефирна версия на самия себе си.

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