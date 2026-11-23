"Процедурата беше стриктно организирана и взехме окончателното решение в петък", каза основателят на "Амазон" (Amazon) по време на конференцията Silicon Valley & The World в град Менло Парк, Калифорния

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Изборът на Робърт Патинсън за новия Джеймс Бонд е бил направен само три дни преди официалното обявяване, съобщи Джеф Безос, цитиран от Асошиейтед прес и АФП, а информацията предаде и БТА.

"Процедурата беше стриктно организирана и взехме окончателното решение в петък", каза основателят на "Амазон" (Amazon) по време на конференцията Silicon Valley & The World в град Менло Парк, Калифорния.

Безос разкри подробности за процеса зад кулисите по избора на актьор за една от най-емблематичните роли в киното - тема, която през годините предизвикваше множество спекулации, а след обявяването на избора на Патинсън в понеделник породи и оживени дискусии.

Според коментарите на Безос, в качеството си на изпълнителен председател на борда на "Амазон", той е участвал пряко в избора на актьора. Миналата година "Амазон Ем Джи Ем студиос" пое творческия контрол върху дългогодишната филмова поредица, като избра Дени Вилньов за режисьор на все още неозаглавения филм.

Първоначалната "голяма група" от кандидати е била сведена до петима финалисти, които изиграли по три сцени по време на пробни снимки, разказа Безос, цитиран от Асошиейтед прес.

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"Направихме истински, старомодни пробни снимки на петимата финалисти и беше наистина интересно. Изцяло костюмирани, на истински декори, с други актьори около тях", каза той.

Безос не разкри имената на финалистите, но според публикации в медиите сред актьорите, разглеждани за ролята, са били Калъм Търнър, Джош О'Конър, Джак Лоудън и Никълъс Холт.

"След това се събрахме в петък за няколко часа да прегледаме тези пробни снимки и да обсъдим всичко това", разказа Безос. Той определи всички актьори като "изключително талантливи".

"Когато стигнахме до тези петима кандидати, всички бяха невероятни. Но в изпълненията на Роб имаше нещо специално. И решението сякаш беше взето единодушно, без никакви спорове", добави той.

Имало обаче един фактор, който работел срещу 40-годишния Патинсън - продуцентите смятали, че той бил твърде известен. Шестимата актьори, изпълнявали ролята на Бонд досега - Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг - са сравнително непознати или известни предимно с работата си в театъра и телевизията, преди ролята на тайния агент да ги превърне в световни звезди.

Снимка: Getty Images

"Смятахме, че може би трябва да изберем някого, който е малко по-малко известен", каза Безос. "Но още по време на пробните снимки стана напълно очевидно - той е Джеймс Бонд", допълва той, цитиран от Асошиейтед прес.

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