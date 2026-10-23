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Търсенето на следващия Джеймс Бонд навлиза във финалната си фаза този уикенд, когато в Лондон ще се проведат пробни снимки за ролята, съобщи DPA, цитиран от БТА.

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Според изданието Deadline сред кандидатите, които ще участват, са звездата от "Само една нощ" Калъм Търнър, Джак Лоудън от сериала Slow Horses и Джош О'Конър от поредицата "Короната".

Противно на предишни слухове, актьорът от "Еуфория" Джейкъб Елорди и звездата от "Грешници" Джак О'Конъл не са сред претендентите за ролята, съобщава The Hollywood Reporter.

Очаква се пробните снимки да включват три компонента - каскади, екранно присъствие и диалог.

Избраният актьор ще замени Даниъл Крейг, който влезе в ролята на Бонд с филма "Казино Роял" (Casino Royale), излязъл на екран през 2006 г., и се оттегли след петия си филм "Смъртта може да почака" (No Time to Die) през 2021 г.

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Ейми Паскал, която ще бъде продуцент на следващия филм за агент 007, коментира кастинг процеса пред Deadline по-рано тази година: "Бих казала, че е много вероятно да имаме новини до края на годината."

"Действаме изключително методично. Като човек, работил в студиото заедно с продуцента Барбара Броколи, мога да кажа, че е много трудно да се намери заместник на Даниел Крейг", добавя тя.

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Следващият филм за Бонд, който все още няма заглавие, ще е поверен на режисьора на "Дюн" (Dune) Дени Вилньов, а продуцентът на поредицата за Хари Потър Дейвид Хейман ще работи по проекта заедно с Ейми Паскал.

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