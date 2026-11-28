За поколението, което някога избираше между Едуард и Джейкъб, тези лица винаги ще носят аромата на първата голяма филмова любов

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Помните ли времето, когато светът беше разделен на два лагера: отбор Едуард и отбор Джейкъб? Когато всяко момиче мечтаеше за вампир със загадъчен поглед и безсмъртна любов, а върколаците изглеждаха също толкова добра алтернатива? "Здрач" не беше просто поредната тийн драма. Беше истинска мания, която превзе киното, музиката, модата и фантазиите на цяло поколение.

Бяхме луди по Робърт Патинсън и Кристен Стюарт, следяхме всеки поглед между тях, обсъждахме любовния триъгълник с Тейлър Лаутнър и тайно се надявахме някой ден и ние да срещнем своя Едуард Кълън.

Разбира се, не бяха само любовните истории. Вампирите и върколаците имаха способности, за които всеки тийнейджър би мечтал: свръхчовешка сила, скорост, четене на мисли, предвиждане на бъдещето и дори контрол над чуждите емоции.

В продължение на четири години "Здрач" превърна актьорите си в световни звезди. Но почти две десетилетия по-късно животът им изглежда доста различно. Някои продължиха да покоряват Холивуд, други избраха по-спокоен живот далеч от светлините на прожекторите, а трети се оказаха в центъра на любовни драми, раздели и публични конфликти.

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Робърт Патинсън

Ако някой е успял да избяга от сянката на Едуард Кълън, това определено е Робърт Патинсън. Роденият в лондонския квартал Барнс актьор първоначално привлече вниманието с ролята на Седрик Дигъри в "Хари Потър и Огненият бокал" през 2005 г. Само три години по-късно той вече беше световен секссимвол благодарение на "Здрач".

След края на вампирската сага Патинсън направи любопитен завой в кариерата си. Вместо да продължи с комерсиалните блокбъстъри, той се насочи към независимото кино и работи по продукции като "Космополис" и доказа, че амбициите му са далеч по-големи от ролята на красивия вампир.

През 2020 г. се появи в научнофантастичния трилър "Тенет" на Кристофър Нолан, а две години по-късно облече костюма на Батман. Сега пред него стои ново огромно предизвикателство - ролята на Джеймс Бонд. Актьорът ще влезе в обувките на легендарния агент 007 в следващите три филма от поредицата.

Освен това Патинсън ще се появи и в "Дюн: Част трета" на режисьора Дени Вилньов, където ще играе злодея Сайтейл.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт завинаги ще остане свързана с образа на Бела Суон - момичето, което се влюби във вампир и се оказа в центъра на една от най-популярните любовни истории в съвременното кино.

Екранната химия между нея и Робърт бързо се пренесе и извън снимачната площадка. Двамата бяха една от най-коментираните двойки в Холивуд, а връзката им следеше целият свят. Именно около тях се завъртяха и едни от най-обсъжданите любовни истории и скандали, свързани с актьорския състав.

Докато милиони фенове мечтаеха за любов като тази между Бела и Едуард, животът на актьорите зад екранната романтика се оказа далеч по-драматичен. През юли 2012 г. Кристен попадна в центъра на един от най-шумните любовни скандали в Холивуд, след като папарашки снимки я показаха в интимна близост с режисьора Рупърт Сандърс. По онова време Стюарт беше във връзка с Робърт. Сандърс пък беше женен за британския модел и актриса Либърти Рос, от която имаше две деца.

След публикуването на снимките актрисата не отрече случилото се. Тя излезе с публично извинение към Патинсън, наричайки случилото се "моментна грешка" и признавайки, че е наранила човека, когото обича и уважава най-много. Самият Сандърс също се извини публично на съпругата и децата си.

Скандалът се превърна в огромна медийна сензация, защото разби представата за една от най-обожаваните двойки на своето време. Патинсън и Стюарт се разделиха за кратко, но по-късно се събраха отново. Връзката им окончателно приключи през 2013 г.

За Либърти Рос последствията също бяха тежки. В интервю за Vanity Fair през 2013 г. тя описа периода като изключително болезнен и разказа, че след случилото се е осъзнала, че бракът й със Сандърс е приключил.

След "Здрач" Стюарт постепенно се отдалечи от типичните холивудски продукции и започна да избира по-разнообразни и предизвикателни роли. Тя изгради собствена репутация в киното и доказа, че не желае да бъде определяна единствено от образа на Бела.

Тейлър Лаутнър

Трудно е да забравим Джейкъб Блек, онзи мускулест върколак, който се бореше за любовта на Бела и беше достоен конкурент на Едуард. Тейлър Лаутнър се превърна в един от най-желаните млади актьори след участието си в поредицата.

След "Здрач" той опита да затвърди успеха си с филма "Отвличане" от 2011 г., но продукцията не получи особено добри оценки от критиката. Впоследствие Лаутнър се насочи към телевизионни проекти и комедийни роли.

Днес актьорът предпочита по-спокоен живот и е оставил Холивуд на заден план. Заедно със съпругата си Тей той се радва на семейното щастие и на дъщеря им Ленън, родена през септември.

Келан Лутц

Келан Лутц беше Емет Кълън, силният, самоуверен и винаги готов за шеги член на семейството. След края на сагата актьорът продължи да се появява предимно в екшън продукции. Сред филмите му са "Безсмъртните", "Херкулес: Легендата започва", "Непобедимите 3" и "Извличане". Участва и в телевизионни продукции.

Извън работата Лутц е отдаден на семейството си. Той се ожени за Британи Гонзалес през 2017 г. и двамата имат две деца - дъщеря и син.

Преди да избере актьорството, Келан дори е учил химическо инженерство в университета "Чапман" в Калифорния. Уви, съдбата е имала други планове за него.

Келан Лутц, 2020 г. Снимка: Getty Images

Ники Рийд

Ники Рийд изигра красивата, но хладна Розали Хейл, една от най-запомнящите се героини.

Келан Лутц и Ники Рийд по време на промоционалното турне на филма "Здрач: Новолуние", 2009 г. Снимка: Getty Images

След огромния успех на "Здрач" актрисата постепенно се отдръпна от Холивуд и насочи вниманието си към предприемачеството, устойчивия начин на живот и семейството.

През 2014 г. тя започна връзка с Иън Сомърхолдър, познат на публиката и като Деймън от "Дневниците на вампира". Двамата се ожениха през 2015 г.

Рийд развива собствена компания за бижута, основана през 2017 г. През 2024 г. заедно със съпруга си и бизнес партньори стартира и бранд за хранителни добавки. Интересното е, че и двамата със Сомърхолдър постепенно оставиха актьорството на заден план. Последният им общ голям телевизионен проект беше научнофантастичен сериал на Netflix.

Ашли Грийн

Ашли Грийн беше Алис Кълън, очарователната вампирка, която можеше да вижда бъдещето и винаги беше една крачка пред останалите. След "Здрач" актрисата продължи да работи в киното и телевизията.

В личен план Грийн също намери своето щастие. Тя се запознава със съпруга си Пол Кури през 2009 г. чрез общи приятели. През 2016 г. той й предлага брак по време на разходка до водопада Брайдъл Вейл в Нова Зеландия. Двамата се женят през 2018 г. сред величествените секвои в Калифорния, а през септември 2022 г. стават родители на момиченце.

Джаксън Ратбоун

Джаксън Ратбоун, който изигра Джаспър Хейл, продължи да се снима в различни телевизионни и филмови продукции след края на поредицата. Актьорът се ожени за Шийла Хафсади през 2013 г. Двамата имат три деца, а любопитен факт е, че Ники Рийд е кръстница на най-големия им син.

Макар да не е сред най-често появяващите се имена в големите холивудски продукции, Ратбоун продължава да работи в киното и телевизията.

Питър Фачинели

Питър Фачинели беше Карлайл Кълън, благородният глава на семейството, който се отличаваше със своята мъдрост и човечност. Преди "Здрач" актьорът вече имаше солидна кариера. След поредицата продължи да се развива както пред камерата, така и зад нея.

В последните години Фачинели насочва все повече внимание към писането и режисурата.

Личният му живот също премина през сериозни промени. Той има три деца от бившата си съпруга Джени Гарт, позната от "Бевърли Хилс 90210". Двамата се разделиха след 11 години брак, а разводът им беше финализиран през 2013 г. Актьорът има и син от годеницата си Лили Ан Харисън.

Елизабет Рийзър

Елизабет Рийзър влезе в ролята на Есме Кълън - нежната и грижовна майка. Освен в "Здрач", актрисата е позната и от сериала "Анатомията на Грей".

През 2024 г. тя разкри пред Vogue, че се е омъжила за дългогодишния си партньор Брус Гилбърт на малка церемония в Италия през август 2023 г. Вместо голямо тържество с дълъг списък от гости двамата избрали да избягат от традициите и да сключат брак в присъствието само на няколко близки приятели.

Гилбърт е композитор, отличен с "Оскар" за работата си по филма "Всичко навсякъде наведнъж".

Гил Бирмингам

Гил Бирмингам изигра Били Блек, бащата на Джейкъб и важна фигура. Още преди "Здрач" актьорът имаше участия в продукции като "Бъфи, убийцата на вампири". След края на сагата продължи да се снима в редица успешни филми и сериали.

През 2021 г. той коментира участието си в поредицата и призна, че представянето на индианската общност в нея е било по-ограничено, отколкото би му се искало.

Кам Жиганде

Кам Жиганде изигра Джеймс, опасния вампир, който превърна живота на Бела в истински кошмар още в първия филм. След "Здрач" актьорът се появи в тийнейджърската комедия Easy A с Ема Стоун.

Днес 44-годишният актьор продължава да работи в киното, а от брака си с Доминик Гайзендорф има три деца.

Ана Кендрик

Малцина си спомнят, че Ана Кендрик също беше част от "Здрач". Тя изигра Джесика Стенли, една от съученичките на Бела. По онова време актрисата все още беше в началото на голямата си кариера, но само няколко години по-късно се превърна в истинска звезда.

Кендрик се утвърди като актриса с чувство за хумор и впечатляващи певчески умения.

В последните години името й беше свързвано и със слухове за напрежение с колежката й Блейк Лайвли. Двете си партнираха в "Лесна услуга" и продължението му, а по време на промоционалните им кампании фенове забелязаха дистанция помежду им. Сред спряганите причини бяха разногласия около представянето на филма и вниманието, което получи съдебният конфликт на Лайвли с Джъстин Балдони.

Кристиан Сератос

Кристиан Сератос изигра Анджела Уебър, една от приятелките на Бела в училище. Преди "Здрач" тя вече имаше телевизионен опит в Nickelodeon. Истински големият й успех обаче дойде с ролята на Розита в "Живите мъртви", където се превърна в един от запомнящите се персонажи на сериала.

По-късно актрисата влезе в образа на легендарната латиноамериканска певица Селена Кинтаниля. В личния си живот Сератос е заедно с музиканта Дейвид Бойд от 2014 г. Двамата имат дъщеря на име Волфганг, родена през 2017 г., а през последните години обявиха и годежа си.

Актьорите от "Здрач" изминаха дълъг път. Някои се превърнаха в големи филмови звезди, други откриха щастието далеч от камерите, а трети продължават да изненадват с нови проекти.

За поколението, което някога избираше между Едуард и Джейкъб, тези лица винаги ще носят аромата на първата голяма филмова любов.

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