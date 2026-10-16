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Смъртта на Хейдън Панетиър на 36-годишна възраст насочи вниманието към единствената ѝ дъщеря, 11-годишната Кая, която през по-голямата част от живота си живее при баща си Владимир Кличко. Звездата от "Герои" почина на 16 август в Грийнвил, Южна Каролина, съобшава RadarOnline.com. Окръжният съдебен лекар определи причината за смъртта като случайно предозиране с фентанил и други вещества, а през септември полицията съобщи, че разследването продължава. Съдебни документи вече разкриват кой защитава интересите на Кая.

Кая Евдокия Кличко живее с баща си, бившия световен шампион по бокс в тежка категория, в Европа. Според Associated Press тя е прекарала по-голямата част от живота си с него в Украйна. След началото на руската инвазия обаче Панетиър заяви през 2022 г., че Кая не е в Украйна.

През 2018 г. Панетиър предоставя пълно попечителство на Кличко, докато се лекува от зависимост и се справя с психични затруднения. През май тя споделя в подкаста на Джей Шети On Purpose, че дъщеря ѝ е изградила прекрасен живот в чужбина и че я посещава винаги, когато има възможност.

Панетиър и Кличко започват връзка през 2009 г., разделят се за кратко през 2011 г., а през 2013 г. отново са заедно. Двамата се сгодяват през октомври същата година, а Кая се ражда през декември 2014 г. Двойката се разделя през 2018 г., но запазва добри отношения. Панетиър е казвала, че следродилната ѝ депресия и зависимостта са натоварили връзката им.

На 24 септември Кличко подава спешна молба в Лос Анджелис, с която иска правомощия да защитава имуществото на Панетиър в полза на Кая, нейна единствена наследница. В документите се посочва, че вещи са били изземвани както от федерални агенти, разследващи смъртта ѝ, така и от човек извън семейството, който се е опитвал да ги продаде. В последващо заявление се твърди, че част от личните ѝ вещи, включително бижута, вече са били продадени. На заседание на 8 октомври съдия Стефани Санторо предоставя на Кличко временно попечителство над имуществените интереси на Кая, докато бъде назначен дългосрочен администратор. Кая се включи за кратко чрез видеовръзка заедно с баща си.

Майката на Панетиър, Лесли Вогъл, е подала документ, с който дава съгласие за назначението. Изслушването за определяне на дългосрочен настойник е насрочено за 7 декември, като Кая не е длъжна да присъства.

Бащата на Панетиър пък е заявил пред разследващите, че актрисата е възнамерявала да посети Кая в Украйна само дни преди смъртта си. Тя е планирала да прекара седмицата около рождения си ден с дъщеря си в Германия.

В изявление, публикувано на 18 август, Кличко се обръща към темата за Кая. Той пише, че Хейдън, макар вече да не е негова партньорка, е била "важна част от живота ми и майка на нашата дъщеря Кая". Кличко заявява, че винаги ще говори за нея с уважение пред дъщеря им, и допълва, че семейството преживява дълбок шок и скръб и желае уединение.

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