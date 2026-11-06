Звездата от "Умирай трудно" давала съвети на по-младия си колега за всичко, от начина му на говорене до ролите, които да приема

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Брус Уилис е помогнал на Бен Афлек в първите му години в Холивуд с неочаквани съвети, сред които и предупреждението, че гласът му е прекалено висок, за да се превърне в голяма филмова звезда, съобщава RadarOnline.com. Афлек, на 54 години, си спомня как 71-годишният Уилис го е подкрепял, докато двамата снимали хитовия филм "Армагедон" от 1998 г.

Звездата от "Умирай трудно" давала съвети на по-младия си колега за всичко, от начина му на говорене до ролите, които да приема. Афлек обаче признава, че невинаги се е вслушвал в препоръките му. В подкаста Happy Sad Confused Афлек разказва: "Веднъж Брус Уилис се обърна към мен и каза: "Гласът ти е твърде висок."

Носителят на "Оскар" бил озадачен от внушението, че естественият му глас може да попречи на шансовете му да се наложи като водещ актьор. Той си спомня: "Казах: "Какво?" А той отвърна: "Не говори с този висок глас." Аз му казах: "Брус, това просто е моят глас. Мога ли да го променя?"

Очевидно Уилис е смятал, че този съвет ще помогне на Афлек да изгради внушителното екранно присъствие, характерно за най-големите екшън звезди в Холивуд. По думите на Афлек, Уилис му казал: "Не искаш да звучиш така, човече! Опитвам се да ти помогна!"

Макар да не последвал съвета му, Афлек пази топъл спомен за този разговор и подчертава, че Уилис искрено е искал да му помогне да успее. Звездата от "Добрият Уил Хънтинг" казва: "Той е най-сърдечният човек на света. Обичам Брус и той наистина ми даваше полезен съвет."

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Приятелството между двамата се развива в ключов момент от кариерата на Афлек, след пробива му с "Добрият Уил Хънтинг", който му носи "Оскар" за най-добър оригинален сценарий заедно с Мат Деймън. Участието му редом до Уилис в "Армагедон" впоследствие помага на Афлек да се утвърди като комерсиално успешен водещ актьор.

Част от кариерните препоръки на Уилис обаче се оказват далеч по-малко точни. Афлек разкрива, че колегата му го е разубеждавал да участва в романтичната комедия "Влюбеният Шекспир" от 1998 г., която по-късно печели седем награди "Оскар", включително за най-добър филм.

"Той беше в стил: "Човече, не участвай в онзи филм за Шекспир. Не искаш да правиш този филм", разказва Афлек. Той признава, че Уилис е преценил погрешно проекта, но отбелязва, че актьорът всъщност не е чел сценария.

В подкаста режисьорът на "Арго" отправя критики и към нарастващата обсебеност на Холивуд от боксофис резултатите. Коментирайки враждебната реакция към амбициозния нов филм на Том Круз "Дигър", Афлек предупреждава, че злорадството при скъпи търговски провали може да обезкуражи студиата да финансират нестандартни проекти.

"Това донякъде прилича на тормоза в гимназията, идващ от хора, които дори не са гледали филмите. Честно казано, виждаме го и сега, с "Дигър"..." казва той.

Според Афлек режисьорите трябва да имат възможност да експериментират, без да бъдат подлагани на непрестанни публични нападки всеки път, когато даден проект не се представи добре финансово.

"Всички искат да броят парите, колко е загубил филмът или нещо подобно. За мен е ясно, че ако наказвате филмите, които рискуват, знаете ли какво ще получите? Куп еднообразни филми", заявява той. "Не можеш да направиш нещо интересно, без да поемеш голям риск. А това означава, че понякога ще изглеждаш зле."

Бен Афлек има повече от три десетилетия опит в Холивуд и се е утвърдил като носител на "Оскар", актьор, режисьор, сценарист и продуцент. Роден е през 1972 г. в Бъркли, Калифорния, израства в Масачузетс и започва да играе още като дете, преди да придобие международна популярност заедно със своя приятел от детството Мат Деймън. По-късно Афлек участва в хитови продукции като "Армагедон", "Пърл Харбър", "Всички страхове" и "Не казвай сбогом", а също така влиза в ролята на Батман във филмовата вселена на DC. Сред режисьорските му успехи са "Не казвай сбогом", "Градът" и "Арго", който печели наградата "Оскар" за най-добър филм през 2013 г.

През 2005 г. Афлек сключва брак с актрисата Дженифър Гарнър, с която има три деца. След развода им той подновява връзката си с Дженифър Лопес, за която се жени през 2022 г., преди двамата също да се разведат.

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