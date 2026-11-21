Носителката на две награди “Оскар” умее да се адаптира в ролите си и най-обича да влиза в ситуации, които я карат да се чувства некомфортно

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В интервю за NPR Джоди Фостър откровено споделя, че е била "спасена" от сексуалните посегателства в Холивуд, тъй като е придобила власт в индустрията още в много ранна възраст. Част от тази власт идва от номинацията ѝ за "Оскар", когато е едва на 12-годишна възраст, за ролята ѝ във филма на Мартин Скорсезе "Шофьор на такси". Лентата осигурява на Фостър много по-стабилни позиции в Холивуд, отколкото са имали други тийнейджъри актьори.

"Наистина ми се наложи да се замисля над това - как точно се спасих? Разбира се, имаше микроагресии", казва двукратната носителка на "Оскар". "Всеки, който работи, се е сблъсквал с мизогинистични микроагресии. Това просто е част от това да си жена, нали? Но какво ме предпази от онези лоши, онези ужасни преживявания? Стигнах до извода, че още на 12-годишна възраст вече притежавах определена власт. Така че, когато получих първата си номинация за "Оскар", вече бях част от една друга категория хора - тези, които имат власт, и бях твърде "опасна", за да бъда закачана. Можех да съсипя кариерата на някого или да вдигна аларма, така че просто не бях лесна мишена."

"Може би става въпрос и просто за характера ми - аз съм човек, който действа директно и решително, и по същия начин подхождам към света", продължава Фостър. "Много е трудно да бъда емоционално манипулирана, защото при мен емоциите не са на преден план. Хищниците използват всичко, което могат, за да манипулират хората и да ги накарат да правят това, което те искат. А това е много по-лесно, когато човекът е по-млад, по-слаб или няма никаква власт. Именно в това се състои хищническото поведение: използване на власт, за да бъдат хората принизени и за да се упражнява господство над тях."

Макар самата тя да не се е сблъсквала лично със сексуално посегателство в Холивуд като тийнейджърка, по-късно Фостър се превръща в пример за подражание за други актьори, които са се борили със сексуализация и тормоза в индустрията. Миналата година, в епизод на подкаста "Smartless", Натали Портман разкри, че Фостър се е свързала с нея, след като чула Портман да говори за това как е била обект на сексуализация като дете актриса.

Джоди Фостър, Робърт Де Ниро, Мартин Скорсезе и Пол Шрейдър присъстват на прожекция на филма "Шофьор на такси“ по време на филмовия фестивал "Трайбека“ през 2026 г. в театър BMCC, Ню Йорк, на 5 юни 2026 г. Снимки: Getty images

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"Държах реч на "Women"s March" за това как съм била сексуализирана като млада актриса; тя се свърза с мен след това, разговаряхме и беше страхотно", споделя Портман. "Тя все още е пример за подражание." Подобно на Фостър, Портман е на 11 години, когато получава пробивната си роля във филма "Леон". Носителката на "Оскар" разказва, че още от ранна възраст се е научила да демонстрира твърдост и непристъпност на снимачната площадка, за да избегне сексуализацията от страна на потенциални хищници. Портман добавя, че майка ѝ "е била с мен през цялото време и се е грижила никой да не се доближава до мен", докато е работила като дете. "Това излъчване на сериозност ме предпазваше до известна степен", каза тя. "Защото имам усещането, че това действаше като предупредителен сигнал: "Хей, не ѝ правете никакви глупости". Не че някой някога, нали знаете, заслужава подобно нещо или си го проси. Но усещам, че това беше моят подсъзнателен начин да се защитя."

Джоди Фостър присъства на червения килим за филма „Vie Privée“ („Личен живот“) по време на 78-ия годишен филмов фестивал в Кан, в Двореца на фестивалите, на 20 май 2025 г. в Кан, Франция Снимки: Getty images

Когато през януари 2013 г. Джоди Фостър приема наградата "Сесил Б. Демил" на церемонията "Златен глобус" за "изключителен принос към света на развлеченията", тя е на 50 години - четвъртият най-млад носител на отличието. Това напълно съответства на целия житейски път, през който сякаш винаги е била една крачка пред останалите. Тя започва да се снима още на 3-годишна възраст - първо в реклами, а след това и в телевизионни продукции. Филмографията ѝ включва най-разнообразни заглавия. В онази вечер обаче вниманието не е насочено толкова към кариерата на Джоди, колкото към речта ѝ. В нея тя се доближава до публично разкриване на своята сексуална ориентация - "открита тайна", която дотогава никога не е признавала директно, но след това сякаш отстъпва крачка назад. Или пък не? Трудно е да се тълкува по друг начин фразата: "Аз вече направих своето разкриване преди около хиляда години, още в Каменната ера", както и споменаването на "бившата любима", с която е отглеждала децата си. Фостър говори за гордостта от синовете си, за любовта към майка си (която по това време вече страда от деменция), жената, насочила я към шоубизнеса, за благодарността към хората, които са я подкрепяли професионално, и за приятелството си с Мел Гибсън. Накрая загатва, че може би ще се пенсионира или по някакъв начин ще се оттегли от досегашната си кариера.

Това е един разхвърлян, объркващ и изплъзващ се монолог, който обаче в крайна сметка се оказва трогателен, сякаш създаден в самия миг на произнасянето му. И макар Джоди винаги да е държала личния си живот в тайна, а кариерата си - пред погледа на обществеността, в този момент двете сфери изглеждат като огледални отражения една на друга. Филмовата кариера на Джоди е изпълнена с триумфи, разочарования, грешни ходове, завръщания и амбициозни отклонения, но във всеки един етап тя остава - по думите на Робърт Дауни-младши, който я представя на церемонията - изключителна. Освен това, погледнато от началото до края, това е едно сякаш импровизирано пътешествие, което не следва друг път, освен онзи, който Фостър е проправила за себе си.

През последните няколко години се наблюдава своеобразен ренесанс за 64-годишната актриса, която печели още една номинация за "Оскар" за превъплъщението си в стоическа треньорка по плуване в биографичния филм на Netflix от 2023 г. Nyad. През 2024 г. тя прави триумфално завръщане в телевизията за първи път от десетилетия, спечелвайки първата си "Еми" за ролята си на тежко ранен полицейски началник в "Истински детектив: Нощна страна". В психологическия трилър на Ребека Злотовски, A Private Life, актрисата намира изкусителна задача от различен вид: да говори френски за първи път в главна роля. "Просто исках предизвикателство, разбирате ли?", размишлява Фостър, която за последен път се е снимала във френски филм преди повече от 20 години - в "Много дълъг годеж". "Обичам предизвикателствата. Винаги търся нещо, което да ме предпази от скуката; освен това имах много въпроси, на които, струва ми се, открих отговори в сценария."

Александра Хедисън и Джоди Фостър присъстват на 96-ата годишна церемония по връчването на наградите @Оскар“ на 10 март 2024 г. в Холивуд, Калифорния Снимка: Getty Images

Подобно на непоколебимата съсредоточеност, толкова характерна за героините на Фостър, изглежда, че и самата тя обича да се концентрира изцяло върху конкретната задача. "Такъв е характерът ми", усмихва се тя. "Обичам да върша едно нещо с пълна концентрация, а след това - да приключа и да отида на ски. Не съм човек, който може да върши много неща едновременно. Не мога постоянно да превключвам от една дейност към друга. Аз съм като телевизионен канал с една-единствена програма!" В "A Private Life" Фостър влиза в ролята на д-р Лилиан Щайнер - изтънчена американска психоаналитичка, живееща в Париж, която започва да подозира престъпление, след като научава, че нейна пациентка се е самоубила. Докато води собствено разследване, използвайки записи от сесиите, съхранени върху остарели носители тип "минидиск", и разчитайки на помощта на бившия си съпруг и партньор в разплитането на случая, Габриел (в ролята е френският ветеран Даниел Отьой), тя е принудена да преосмисли сложните връзки с най-близките си хора.

Носителката на награда „Оскар“ – актриса, продуцент и режисьор Джоди Фостър – говори по време на 250-ата церемония по връчване на дипломи в Университета на Пенсилвания на 15 май 2006 г. във Филаделфия, Пенсилвания. Фостър получи почетна докторска степен по изкуствата от университета Снимки: Getty images

Макар Фостър наистина да се превръща в сбъдната мечта на майка си, признава, че когато говори на френски, изпитва "известна несигурност", каквато няма, когато говори на английски. През живота си се е научила да се чувства комфортно в ситуации на дискомфорт - нещо, което според нея може би ѝ е помогнало да усвои няколко езика (говори италиански, а испанският ѝ е на ниво, достатъчно за общуване). "Като актриса се научих да се впускам в неща, в които не непременно ме бива, и просто да ги правя. Нямам нищо против да изглеждам глупаво - налагало ми се е още от дете, така че вероятно съм по-склонна да поемам рискове. Може би именно това ми помага по-лесно да уча чужди езици." Като дете чудо, започнало да снима реклами още на тригодишна възраст, Фостър става известна като тийнейджърка с филми като "Шантав петък", "Бъгси Малоун" и "Шофьор на такси". На двадесет и няколко години си взема почивка от актьорството, за да учи английска литература в Йейл, и завършва с отличие през 1985 г. Когато се завръща под светлините на прожекторите, печели два "Оскара" един след друг: за ролята на жертва на изнасилване, търсеща справедливост, във филма "Обвиняемите", и за образа на стажант-агент от ФБР, преследващ сериен убиец, в "Мълчанието на агнетата". "Във всеки филм, в който участвам, присъства този психологически елемент, нали?", казва тя. "Именно затова сме актьори и затова не правим филми за роботи. А дори и да снимам филм за робот, той пак ще има някаква връзка със семейството, защото в крайна сметка всичко опира до това. Имам предвид, че нашите мотивации се коренят именно в това: да се опитаме да разрешим в настоящето проблеми, с които не сме успели да се справим в миналото."

Джоди често избира сложни персонажи - обикновено интелигентни, самотни жени, които действат под силно напрежение. "Бих казала, че Ели Ароуей от филма "Контакт" най-много прилича на мен. А има и такива, като Нел, които са пълна противоположност на мен - напълно, на 100%, изцяло противоположни - и затова беше забавно предизвикателство да се заема с подобна роля." Кларис Старлинг от "Мълчанието на агнетата" е персонаж, който е много скъп за нея. "Разбира се, Кларис е толкова емблематична, напомняща на Шекспирова или древногръцка трагедия. Мисля, че този образ носи дълбок резонанс; искаше ми се да можех да играя тази роля вечно." Фостър е по-скоро оптимистично настроена относно нарастващия брой роли за жени в зряла възраст. "Може би причината е просто в това, че нашите велики актьори най-накрая остаряват, така че се наложи да се създадат подходящи проекти за тях", отбелязва тя.

Според нея не се е появило "ново силно поколение велики актьори", тъй като живеем в ерата на филмовите поредици за супергерои, но пък се отварят повече възможности за "хора" - не просто за "жени". "А и нещата се промениха. Мисля, че в индустрията се зароди истинско осъзнаване. Знаете ли, когато аз прохождах във филмовия бизнес, нямаше други жени - бях само аз сред куп мъже. Никога не виждах друго женско лице - освен понякога някоя жена, придружаваща майка ми, или гримьорката, но в повечето случаи - не."

Когато ситуацията го изисква, тя умее и да адаптира ролите. "Вземете например "Истински детектив", сценарият не беше писан за жена на моята възраст. Аз превърнах образа в такъв, подходящ за жена на моята възраст, просто защото ме наеха за ролята. Но той беше написан за 35-годишна жена. Или пък се сещам за "Летателен план", той беше написан за мъж." Въпреки това Фостър продължава ентусиазирано да търси нови предизвикателства. Тя не обича нищо повече от това "да научи нещо, в което трябва да се потопи изцяло - и с ума, и с тялото си" - именно така тя открива своите персонажи.

"Иска ми се някой да каже: "Добре, Джоди, трябва да отделиш една година от живота си, през която ще говориш мандарин и ще свириш на флейта", казва тя с въодушевление. "Навита съм! Искам да се захвана с нещо подобно." Харесва ѝ и идеята да се върне към ученето за шест месеца или година. "Но не искам да се обвързвам с нещо, в което после трябва да бъда експерт до края на живота си", шегува се тя. "Просто искам да изиграя ролята на експерт по телевизията."

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