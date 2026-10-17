Последният му албум, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), получава три номинации през 2025 г., с което рапърът затвърждава мястото си сред водещите имена в жанра

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Маршал Брус Матърс III е човек с много имена. Независимо дали ще го наречете Маршал, Слим Шейди или Еминем, едно е сигурно - той е сред най-разпознаваемите изпълнители в света. Еминем е най-продаваният хип-хоп изпълнител на всички времена и една от най-успешните музикални звезди изобщо.

Постиженията му се измерват и в награди. Той има 15 отличия "Грами" и общо 47 номинации. Последният му албум, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), получава три номинации през 2025 г., с което рапърът затвърждава мястото си сред водещите имена в жанра.

Пътят към върха обаче започва далеч от светлините на прожекторите. Роден на 17 октомври 1972 г. в Сейнт Джоузеф, щата Мисури, Еминем израства в несигурна семейна и финансова среда. Като млад изпълнител в Детройт той се опитва да намери място в хип-хопа, където признанието не идва лесно.

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Пробивът настъпва с The Slim Shady LP през 1999 г., а следващият албум, The Marshall Mathers LP, го превръща в световна звезда и предизвиква бурни реакции заради провокативните му текстове. Повече от две десетилетия по-късно Еминем продължава да бъде сред най-влиятелните и обсъждани фигури в рапа.

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С The Marshall Mathers LP Еминем отговоря на огромните очаквания след успеха на The Slim Shady LP. Така поставя началото на поредица от албуми, в които често реагира на предишния си проект. Този подход продължава да присъства в творчеството му години наред.

Дванадесетте студийни албума на Ем са само част от обширната му дискография. Тя включва още разширени издания на албумите му, две колекции с най-големите му хитове, микстейпи, съвместни и групови проекти, както и филмови саундтраци. Към тях се добавят гост-участията му в песни на други изпълнители, неиздадените записи и още много по-малко познати проекти.

Еминем е много повече от изпълнителя, когото мнозина свързват с класическия му период. Той започва с The Slim Shady LP и обикновено се смята, че приключва непосредствено преди излизането на четвъртия му албум, Encore, през ноември 2004 г. Но тогава белият рапър от Детройт, подкрепен от д-р Дре, се изстрелва към върха на популярната култура.

Творчеството на Еминем може да бъде проследено най-лесно, ако го разделим на няколко основни епохи: годините преди славата, когато той все още изгражда собствения си артистичен почерк; класическия период, който го превръща в световна звезда; последвалия творчески спад и постепенното възстановяване; завръщането към темите и звученето от най-силните му години през призмата на натрупания опит; и най-новия етап от кариерата му, в който той реагира на промените в света около себе си.

Еминем присъства на наградите Source Hip-Hop Awards, Холивуд, Калифорния, 18 август 1999 г. Снимка: Getty Images

Първият албум на Еминем, Infinite от 1996 г., е проект, от който той все още изглежда леко притеснен. Забележително е, че албумът не се предлага никъде онлайн (поне не законно), а в стрийминг платформите може да се намери само заглавната песен. Но си заслужава да бъде чут, за да се разбере цялата история на Ем. Той е записан, преди да измисли образа на Слим Шейди, и звучи точно такъв, какъвто е - искреното творчество на талантлия ъндърграунд рапър от средата на 90-те години.

Налице са римите, които характеризират творбите му, както и намеци за личността на бунтовника, която скоро завладява света. Всичко това е смесено с някои странни, предизвикващи неудобство реплики и негодувание към местните радиостанции, че го игнорират - станции, които само няколко години по-късно няма да спрат да пускат албумите му.

Този проект е последван от дебюта на алтер егото му Слим Шейди в подходящо озаглавения Slim Shady EP. Слим Шейди е средството, което Ем използва, за да казва неща, които не бива да се казват, като същевременно осигурява сложен артистичен и философски изход. Персонажът дава на Ем свобода да бъде екстремен, а също и възможност да потърси извинение за част от казаното и да се запита дали наистина го е имал предвид.

Още интрото на Slim Shady EP задава посоката, като въвежда мотиви, към които Еминем се връща през цялата си кариера. Демоничният глас на Слим Шейди му заявява: "Ти си нищо без мен."

Еминем бързо открива, че провокацията се продава добре. Когато дава воля на най-мрачните и необуздани мисли в главата си, той звучи далеч по-енергично, отколкото в Infinite. Още преди срещата си с д-р Дре вече е изградил разпознаваем глас и собствен стил.

През този ранен период се появява и още един проект, който заслужава внимание: двойният сингъл Nuttin' to Do/Scary Movies, записан с Ройс Да 5'9" и издаден през 1998 г. под името Bad Meets Evil. Двамата демонстрират впечатляваща химия още в началото на съвместната си работа, макар че минават повече от десет години, преди да разгърнат напълно потенциала на партньорството си.

Това е периодът, в който сякаш всичко се получава на Ем. Почти всеки негов проект постига успех както сред критиците, така и на пазара. Дори участията му в поредицата микстейпове Invasion на DJ Green Lantern, чиито три части излизат между 2002 и 2004 г., оставят трайна следа и предлагат материал, който си заслужава да бъде чут.

Всичко започва с откриването на Еминем от д-р Дре и излизането на The Slim Shady LP. Освен че оказва влияние върху хип-хопа, албумът поставя рапъра в самия център на популярната култура, където напрежението и възмущението бързо се превръщат в част от неговия образ. Почти всяка негова дума или постъпка предизвиква реакция, която на свой ред го подтиква към нови провокации. Те предизвикват още по-силно обществено недоволство и така се завърта цикъл, който в крайна сметка довежда до творческо изчерпване. Но в продължение на няколко години тази динамика ражда нещо наистина забележително.

Еминем и Риана на сцената по време на церемонията по връчването на филмовите награди на MTV през 2014 г. Снимка: Getty Images

В The Marshall Mathers LP Еминем е в стихията си като провокатор. Той играе с новопридобитата си слава и с възмущението, което тя поражда. Еминем все още се опитва да осмисли как за кратко време преминава от пренебрегван изпълнител към мултиплатинена звезда. Изглежда, че промяната не му е лесна. Недоволството му от феновете, семейството и почти всичко останало, което го дразни, вече има огромна публика, пред която да бъде изразено.

Следващият му албум, The Eminem Show от 2002 г., запазва провокативния тон, но разширява темите. Еминем вече е достатъчно влиятелен, за да привлича вниманието и на политиците, а самият той има какво да каже за властта и обществените нагласи. В песните му намират място и реакциите на Америка след атентатите от 11 септември, както и шеги за сърдечните проблеми на тогавашния вицепрезидент Дик Чейни.

Музиката обаче не е единственото, което прави този период решаващ за кариерата му. Еминем дебютира и като актьор във филма "Осмата миля" - художествена интерпретация на пътя му към успеха чрез рап битките. Продукцията доказва, че той може да бъде централна фигура в успешен и въздействащ филм. За саундтрака записва няколко песни, сред които и може би най-емблематичната в кариерата му Lose Yourself, която оглавява класациите и печели както "Грами", така и "Оскар".

През същия период Еминем и д-р Дре откриват и привличат към своя лейбъл 50 Cent. Еминем продуцира и участва в дебютния му албум Get Rich or Die Tryin', издаден през 2003 г.

Еминем и д-р Дре се изявяват на сцената по време на 53-тата годишна церемония по връчване на наградите "Грами" на 13 февруари 2011 г. Снимка: Getty Images

Сред другите му запомнящи се участия са впечатляващи рап изпълнения в песни на Миси Елиът, Джей Зи и други артисти. Той се включва и в Dead Wrong - посмъртно издадена песен на Ноториъс Би Ай Джи.

Рапърите Джей Зи и Еминем се изявяват заедно на сцената на премиерата на DJ Hero на 1 юни 2009 г. Снимка: Getty Images

Самият Еминем обобщава този период най-добре. "Последните два албума не се броят", рапира той в песента Talkin' 2 Myself от албума Recovery.

"В Encore бях под въздействието на наркотици, а в Relapse се опитвах да се отърва от тях."

Encore съдържа редица изключително незрели песни с заглавия като Ass Like That и Big Weenie, които по-добре да бяха останали на монтажната маса. Има и няколко парчета, които просто повтарят концепции, които той вече е използвал в предишните си албуми.

Въпреки това Encore съдържа и няколко забележителни момента. Сред тях са поглед към цената на рап враждите в Like Toy Soldiers и равносметката за детството му в Yellow Brick Road. В последната Еминем подхожда към миналото си сериозно, без да прибягва до преувеличените, комични истории от ранното си творчество. Албумът включва и две от най-силните му песни от този период - We As Americans и Love You More, които по необясними причини остават извън основната версия.

След Encore феновете чакат повече от четири години за следващия албум на Еминем. Когато Relapse излиза, той разделя публиката. Мнозина го възприемат като неравностойна колекция от истории за серийни убийци, нападки срещу знаменитости, разкази за зависимост от лекарства и необичайни акценти, за които по-късно самият рапър ще се извини. Албумът обаче е продуциран почти изцяло от д-р Дре и с времето печели нови почитатели. Дори историите за серийни убийци оказват влияние върху следващо поколение артисти. Сред защитниците на Relapse е Тайлър Дъ Криейтър, който неведнъж публично е изразявал възхищението си от проекта.

С Recovery Еминем започва своето завръщане. Албумът полага основите на звученето и стила, които ще характеризират музиката му през следващите години.

В аранжиментите ясно се откроява рок влиянието - с барабани, китари и орган, които биха звучали съвсем на място в класическо рок радио. Не е случайно, че в Going Through Changes е използван семпъл от песента Changes на Black Sabbath. В текстовете си Еминем започва да разчита все по-често и на каламбури. Към този похват той се връща многократно.

Recovery е насочен към създаването на хитове и постига целта си. Най-големият от тях е Love the Way You Lie - песен с Риана в припева, която оглавява класацията Billboard Hot 100 в продължение на седем седмици. Това се превръща в още една успешна формула, към която Еминем ще се връща и в следващите години.

Еминем на репетиции за наградите на MTV Video Music Awards през 2000 г Снимка: Getty Images

В началото на 2010-те Еминем започва да преосмисля миналото си. Два поредни проекта - Hell: The Sequel и The Marshall Mathers LP 2 - се връщат към различни етапи от кариерата му. В Hell: The Sequel той отново се събира с Ройс Да 5'9" като част от дуото Bad Meets Evil. Двамата запазват химията, която демонстрират още в края на 90-те. Този път Еминем се съсредоточава по-малко върху собствената си история и повече върху самото рапиране.

The Marshall Mathers LP 2 също поглежда назад, като Еминем размишлява върху хората, които е наранявал с безпощадните си обиди в годините на най-голямата си слава, и подхожда към някои от тях с повече съчувствие. Сред тях е и майка му, представяна като злодей в немалко от ранните му песни.

Темата за наследството продължава в Revival от 2017 г. Еминем се изправя пред трудността да надмине очакванията, създадени от собственото му минало творчество. В Castle той се връща към ранните си години, този път с по-трезвен поглед към отражението им върху дъщеря му.

Revival не е посрещнат особено добре нито от критиката, нито от публиката, което не се харесва на Еминем. В рамките на осем месеца той издава Kamikaze - албум, който до голяма степен се отнася именно към тази слаба реакция към Revival. Той е по-кратък и по-фокусиран от почти всеки друг солов албум, който той някога е издавал. С Kamikaze и Music to Be Murdered By рапърът продължава да отговаря на критиците. Вторият албум включва Darkness, която свързва стрелбата в Лас Вегас през 2017 г. с проблема с насилието с оръжие, и Yah Yah с Black Thought и Ройс Да 5'9".

В The Death of Slim Shady Еминем отново използва провокативното си алтер его, за да атакува поколението Z и политическата коректност. В основата на проекта стои старият въпрос: може ли Слим Шейди да изрази всичко, което Маршал Матърс иска да каже? Този вътрешен конфликт продължава да подхранва музиката му повече от 25 години.

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