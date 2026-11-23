Марк Хамил разговаря със сп. "Пийпъл" на бала "Стардъст", организиран от Women's Guild Cedars-Sinai в Бевърли Хилс, Калифорния, където Форд и съпругата му Калиста Флокхарт получиха наградата "Холивудска икона"

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Актьорът Марк Хамил, прочул се с ролята на Люк Скайуокър в космическата трилогия "Междузвездни войни", разказа пред сп. "Пийпъл" за 50-годишното си приятелство с Харисън Форд, превъплътил се в образа на симпатичния контрабандист Хан Соло. Това съобщи БТА.

Хамил разкри през изданието защо дружбата му с Форд е издържала изпитанията на времето и остава силна дори пет десетилетия след първата им среща. По думите му той "може да преброи на пръстите на едната си ръка колко дългогодишни приятели има като Харисън Форд".

Марк Хамил разговаря със сп. "Пийпъл" на бала "Стардъст", организиран от Women's Guild Cedars-Sinai в Бевърли Хилс, Калифорния, където Форд и съпругата му Калиста Флокхарт получиха наградата "Холивудска икона".

В ексклузивното си интервю 75-годишният Хамил разказва какво е харесал най-много в 84-годишния Форд, когато двамата се запознават преди близо половин век.

"Ами, той е такъв, какъвто е. При него няма никаква преструвка", казва актьорът за своя приятел.

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Хамил добавя, че веднага е бил впечатлен от това до каква степен Форд е "разбирал материала" - написан и режисиран от Джордж Лукас, и по-конкретно от способността на своя по-възрастен колега да вижда цялостната картина, отвъд рамките на собствения си герой.

"Това, което ме изуми, беше, че той не само имаше ясна представа каква е ролята му в сценария, но беше наясно с всичко в целия сценарий. Не само със своята част, а с ролята на всеки един от останалите", спомня си Марк Хамил.

"Често се е случвало Джордж да не е точно режисьор, който се занимава с актьорите - той не иска да слуша приказки за мотивация или предистория. Затова редовно говорех с Харисън за това, за да не притеснявам Джордж", продължава Хамил, по думите на когото Форд е "чудесен и по начало мил човек".

Колкото до това как се е развила връзката им през всички тези десетилетия, Хамил казва, че красотата на тяхното приятелство е, че не изисква много грижи.

"Не го виждам често, но когато го видя, сме точно там, където бяхме спрели, когато се видяхме за последен път. Мога да преброя на пръстите на едната си ръка колко такива дългогодишни приятели имам", казва Марк Хамил.

Той вече е говорил за това, че се е възхищавал на Форд по време на ранните им дни в "Междузвездни войни".

По време на участието си през февруари 2025 г. в подкаста SmartLess Марк Хамил си спомни, че първоначално е предполагал, че Харисън Форд ще бъде главният герой във филма, а самият той е бил избран за ролята на "досадния помощник".

Хамил каза, че е "идолизирал" по-възрастния си колега, описвайки Форд като "нещо като ментор или по-голям брат" - динамика, която е допринесла за автентичността на връзката им на екрана.

Възхищението им е взаимно. През март 2018 г. Форд присъства на церемонията по удостояването на Марк Хамил със звезда на холивудската Алея на славата, когато направи също толкова сърдечна оценка за дългогодишната им връзка.

"Марк е приятел, когото не виждам много често. Животът ни до известна степен пое по различни пътища, но винаги се радвам много за него", каза тогава Харисън Форд пред Си Би Ес.

"Той е господар на собствения си опит, на собствения си живот. И е такъв, какъвто винаги е бил - тих, искрен, честен човек. Не е от онези, които се изтъкват, и мисля, че е намерил утеха, смисъл и контрол над съдбата си. Радвам за теб, приятелю", добави Форд.

Двамата участваха заедно с вече покойната Кари Фишър в оригиналната трилогия "Междузвездни войни", първият филм от която - "Нова надежда", излезе на екран в САЩ през 1977 г., последван от "Империята отвръща на удара" през 1980 г. и "Завръщането на джедаите" през 1983 г.

Най-скорошната им среща е на бала "Стардъст", която се случи в момент, когато поредицата се готви да отбележи важен юбилей: 50-годишнината от излизането на екран на оригиналния филм.

По този повод Марк Хамил казва, че е благодарен, че е част от нещо, което все още вълнува хората.

Марк Хамил присъства на премиерата на филма на "Дисни" "Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър" на 16 декември 2019 г. в Холивуд, Калифорния Снимка: Getty Images

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