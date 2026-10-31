Подходът към възпитанието на Леонор се различава от този на някои други европейски принцеси, които по-често участват в публични събития още от ранна възраст

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Едната е бъдещата кралица на Испания, а другата вече изгражда живота си далеч от кралския двор. Но вместо да разчитат на привилегиите на произхода си, принцесите Леонор и София предпочитат университетските аудитории, новите приятелства и ежедневните задачи, познати на техните връстници. Зад тази привидно обикновена младост стои съзнателно решение на крал Фелипе Шести и кралица Летисия - дъщерите им да получат възможно най-нормално образование, преди един ден да заемат своето място в испанската монархия.

С хартиена торба от супермаркета в ръка, в компанията на свои връстници и без видими следи от пищния живот зад стените на кралския дворец, така инфантата София беше забелязана в Париж през октомври. Кадрите на 19-годишната дъщеря на испанския крал показаха една по-различна страна на живота й: тази на млада жена, която учи, пазарува и се опитва да се впише в ежедневието на големия град.

По-малката сестра на престолонаследницата Леонор вече е във втората си година в университета, след като завърши първата в Лисабон. Сега тя продължава обучението си във френската столица, където изучава политически науки и международни отношения. Образователният модел на институцията предвижда студентите да учат в различни европейски градове - Лисабон, Париж и Берлин, и да се запознават с различни култури и академични среди. Според испанските медии София посещава занятия в малки групи, участва в дискусии и работи по общи проекти със свои колеги. А кадрите от ежедневието й в Париж подсказват, че животът й далеч от Испания включва и съвсем обичайни студентски занимания. Това не е случайност, а част от подхода на родителите й.

Крал Фелипе и кралица Летисия искат дъщерите им да изградят собствена идентичност и да придобият знания и опит извън рамките на протокола. И ако София вече се учи да бъде самостоятелна в чужбина, по-голямата й сестра Леонор прави следващата крачка към бъдещата си роля, този път в университетска аудитория в Испания.

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На 7 септември 2026 г. 20-годишната принцеса на Астурия прекрачи прага на университета "Карлос Трети" в Мадрид, за да започне четиригодишното си обучение по политически науки. За първия си ден тя избра визия, която спокойно би могла да бъде част от гардероба на всяка студентка: сини дънки, бяла риза, спортни обувки и голяма черна чанта.

Леонор пристигна в кампуса в Гетафе малко преди 9 часа сутринта. Там я посрещнаха ректорът, заместник-ректорът по студентските въпроси и деканът на Факултета по социални и правни науки. Пред журналистите престолонаследницата сподели, че очаква новия етап с голямо желание.

Изборът на университет е показателен. Вместо специално разработена академична програма, съобразена с кралския й статут, Леонор ще следва стандартната четиригодишна специалност по политически науки в държавен университет. В учебния план са включени дисциплини от областта на хуманитарните науки, правото, икономиката, социологията, историята и международните отношения. Решението беше обявено от кралския двор през април. След като е преминала необходимата процедура за прием, принцесата ще съчетава лекциите и изпитите с официалните си ангажименти като наследница на испанската корона.

"Кралският двор ни улесни изключително много. Нищо не се променя", коментира ректорът Анхел Ариас при посрещането й.

Разбира се, пълната анонимност е практически невъзможна за бъдеща кралица. При първата й поява в кампуса десетки журналисти и фотографи следяха пристигането й. Въпреки това университетът и кралският двор се стремят да запазят обичайния ритъм на учебния процес, без присъствието й да нарушава ежедневието на останалите студенти. Така Леонор започва новата глава от образованието си след три години военно обучение.

Защо Леонор няма да следва по специална програма като баща си?

Крал Фелипе Шести е преминал през академична подготовка, съобразена с позицията му на престолонаследник. При Леонор подходът е различен: тя ще изучава политически науки по стандартния университетски план, вместо да следва специално създадена програма за бъдещ монарх. Това е важна подробност, защото образованието на наследницата не е просто личен избор. То е част от подготовката й за роля, която един ден ще включва конституционни задължения, представителство на държавата и отношения с институциите на Испания.

Политическите науки ще й дадат основа за разбиране на политическите системи, държавното управление и международните отношения. Но университетът е и място, където тя може да общува с млади хора извън традиционния кралски кръг, да работи в екип и да се сблъсква с различни гледни точки. Това е особено важно за монархия, която в съвременния свят трябва да поддържа връзка с обществото и да доказва своята актуалност пред новите поколения.

Леонор на аудиенция, организирана в чест на победителите в наградите "Принцеса на Астурия" за 2024 г., в хотел "Реконкиста" на 25 октомври 2024 г. в Овиедо, Испания. Снимка: Getty Images

Докато Леонор учи в Мадрид, София гради своя собствен академичен път извън Испания. По-малката дъщеря на кралската двойка избра програмата на "Форуърд Колидж", която предвижда обучение в три европейски града.

Първата й година беше в Лисабон, втората прекарва в Париж, а следващият етап от програмата е предвиден за Берлин. Специалността й е политически науки и международни отношения. Любопитен детайл от началото на обучението й е, че според публикации тя е преминала през стандартната процедура за кандидатстване, без да разчита на специално отношение заради произхода си. Обучението й се финансира лично от родителите й, а не чрез държавни средства. Според информации годишната такса е около 18 500 евро. Този детайл се вписва в стремежа на Фелипе и Летисия да разграничават личните разходи на семейството от публичните средства, предназначени за официалната дейност на монархията.

Въпреки че София е по-малко ангажирана с институционалните задължения от сестра си, през последните години тя постепенно започва да се появява по-често в официалния календар. Университетският й живот обаче остава важна част от развитието й, далеч от ежедневния протокол и очакванията, които съпътстват кралската титла.

Пътят към университетите в Мадрид и Париж започва много по-рано. И Леонор, и София са посещавали частното училище "Санта Мария де лос Росалес" в Мадрид, където са получили основното и средното си образование. На 16-годишна възраст двете заминават за Уелс, за да учат в международен колеж, известен със своя прогресивен подход към образованието и с разположението си в замък в долината Гламорган. Заради необичайната атмосфера и модерната образователна философия училището често е наричано "Хипи Хогуортс".

Там сестрите завършват двугодишна програма за Международна бакалавърска диплома. Обучението поставя акцент не само върху академичните знания, но и върху обществената ангажираност, сътрудничеството и разбирането между различните култури.

През 2025 г. София завърши колежа в присъствието на родителите си. Леонор, която по това време беше заета с военното си обучение във Военноморските сили, изпрати видеообръщение. В публикации за церемонията преподавател на София я похвали за личностното й израстване, постоянството и способността й да подкрепя другите.

Бившият кралски иконом Грант Харолд е обяснявал пред британски медии, че подобни училища могат да привлекат представители на европейските монархии именно защото предлагат по-модерна и по-малко формална образователна среда. За младите кралски особи това е възможност да учат в международна общност и да изграждат приятелства извън тесния кръг на дворцовия живот.

Преди да седне в университетската аудитория, Леонор премина през интензивна военна подготовка. Като наследница на испанската корона тя трябва да се запознае с трите вида въоръжени сили - Сухопътните войски, Военноморските сили и Военновъздушните и космическите сили. Тази традиция следва пътя на баща й Фелипе и дядо й Хуан Карлос Първи. Причината е институционална: испанският монарх е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, а подготовката в различните военни структури е част от обучението за бъдещата роля.

Леонор започна военния си път в Сухопътните войски, продължи във Военноморските сили, а след това премина обучение в Генералната академия на авиацията и космоса в Сан Хавиер. През юли 2026 г. тя приключи трите етапа от подготовката си.

Във Военновъздушната академия принцесата описва началото на авиационното си обучение като възможност да усвои както теоретичните, така и практическите аспекти на военната авиация заедно със своите съкурсници. През този период тя получи и отличия, свързани с военната си подготовка и връзката й с испанските въоръжени сили. Този етап е повече от впечатляваща биографична подробност. Той показва как Леонор се подготвя за бъдещите си задължения чрез последователно обучение и пряк контакт с различни институции, а не единствено чрез официални церемонии и публични речи.

Ако има фигура, която вероятно е повлияла най-силно върху възпитанието на Леонор и София, това е майка им, кралица Летисия. Преди да стане част от испанското кралско семейство, тя е известна журналистка и телевизионна водеща.

Летисия Ортис Рокасолано е родена в Овиедо. Учи в държавни училища, а след преместването на семейството й в Мадрид продължава образованието си в столицата. Завършва журналистика в Комплутенския университет в Мадрид, а след това специализира аудиовизуална журналистика.

Професионалният й път преминава през няколко медии. Работи за регионалния вестник La Nueva España, националния всекидневник ABC и испанската информационна агенция EFE. По-късно заминава за Мексико, където работи за изданието Siglo 21, а след завръщането си в Испания продължава кариерата си в телевизията.

Летисия става познато лице на испанската публика като водеща на новинарски емисии, включително вечерния информационен блок Telediario 2. Получава и наградата "Лара" на Асоциацията на журналистите в Мадрид за най-добър испански журналист под 30 години.

Тя се запознава с бъдещия си съпруг Фелипе през 2002 г., когато вече има утвърдена кариера. Двамата сключват брак на 22 май 2004 г. в катедралата "Санта Мария ла Реал де ла Алмудена" в Мадрид. Десет години по-късно, след абдикацията на Хуан Карлос Първи през 2014 г., Фелипе става крал, а Летисия - кралица на Испания.

Тя е първата кралица на Испания, родена като обикновена гражданка, а не в аристократично семейство, и първата испанка, заела тази позиция от 19. в. насам.

Според кралски наблюдатели Летисия е особено внимателна към личния живот на дъщерите си. Докато Фелипе е бил по-видим за обществото още като престолонаследник заради политическия контекст на своето време, съпругата му е предпочела да пази момичетата от прекомерното медийно внимание и да поставя образованието им на първо място.

Подходът към възпитанието на Леонор и София се различава от този на някои други европейски принцеси, които по-често участват в публични събития още от ранна възраст. Испанските сестри са били държани сравнително далеч от светлината на прожекторите, като появите им са подбирани внимателно.

Това не означава, че ще останат извън обществения живот. Напротив, Леонор постепенно поема все повече отговорности като наследница, а София също започва да участва в самостоятелни ангажименти. Но преди това родителите им изглежда са искали да им дадат възможност да учат, да опознават света и да изграждат отношения, които не се определят единствено от титлите им.

Леонор, крал Фелипе Шести и кралица Летисия посещават Кадаведо, удостоено с отличието "Най-добро астурийско село за 2021 г.", 29 октомври 2022 г. в Астурия, Испания. Снимка: Getty Images

Затова кадрите на Леонор с дънки и бяла риза или на София с покупки в Париж предизвикват интерес. Не са просто любопитни моменти от ежедневието на две млади жени. Те показват стремежа на испанското кралско семейство да представи монархията като институция, която може да съществува в съвременния свят, без да откъсва следващото поколение от реалността на хората, които един ден ще представлява.

Леонор ще трябва да се подготви за короната, а София ще намери собственото си място в обществения живот. Засега обаче и двете имат нещо общо с милиони други млади хора: университетски задачи, нови приятелства, живот в различни градове и необходимостта да открият кои са извън очакванията на семейството си.

Испанската принцеса Леонор в село Сотрес, което е удостоено с отличието "Най-добро астурийско село за 2024 г.", ден след връчването на наградите "Принцеса на Астурия", на 26 октомври 2024 г. Снимка: Getty Images

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