Актьорът е намерил правилната формула да развива бизнес идеите си и тя е пряко свързана със способността му да действа с размах и чувство за хумор

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Макар повечето хора да го познават като саркастичния супергерой Дедпул, Рейнолдс е и изключително успешен бизнесмен. Много знаменитости свързват името си с различни продукти, но продуцентската и маркетингова компания на Райън - Maximum Effort - е истинска машина за създаване на вайръл съдържание. Той придобива значителни дялове в на пръв поглед несвързани помежду си малки компании, рекламира ги (като често ги кара да се рекламират и една друга) чрез игриви и бързо създадени реклами - подход, който той нарича "fastvertising" (бърза реклама) - а след това продава бизнесите за милиони. Сред инвестициите му са марка джин, телекомуникационен оператор, уелският футболен клуб "Рексъм" и приложение за киберсигурност. Според списание Forbes, компаниите, които той притежава съвместно с други или вече е продал, се оценяват на над 14 милиарда долара.

Райън Рейнолдс е пренесъл своя холивудски подход в света на рекламата: уважавай интелигентността на аудиторията и се забавлявай. "Потребителите знаят, че са обект на маркетинг, така че просто си го признайте", казва той пред списание Time. Леви, който е работил с актьора по три филма, смята, че способността му да изгражда истории около своите бизнес начинания е неговата истинска "суперсила". "Той е открил ключов елемент за предприемаческия успех", отбелязва Леви. "И това е пряко свързано с основната ни професия - разказването на истории."

Той изгражда империята си върху своя специфичен и разпознаваем имидж: Рейнолдс е "готиният тип", надарен с типичната канадска любезност и цинично чувство за хумор. Често си сътрудничи със знаменитости като Хю Джакман и Чанинг Тейтъм, с които изглежда е завързал истински приятелства. Двамата със съпругата му често си флиртуват в интернет. Присъствието му в социалните мрежи е прецизно балансирано: той или публикува нарочно детински и леко нелепи постове - например за кадри с пениси на маймуни в документален сериал за природата, който продуцира, - или си прави шеги със съсобственика на футболния му клуб "Рексъм" и колега актьор Роб Макълхени. Рейнолдс знае кога да бъде хаплив и кога - напълно сериозен. А след години като филмова звезда, той си е изградил публичен образ, който не е толкова на "секс символ", колкото на "обикновен баща": носи очила, подарени му от Дейвид Бекъм, и обича да се шегува, че сега, вече на 50 г., няма винаги да успява да се вмъкне в прилепналия по тялото костюм на Дедпул.

Райън признава, че изпитва дълбоко вкоренена нужда да бъде харесван - вероятно свързана с факта, че е най-малкият от четирима братя, борещи се за одобрението на баща си - полицай, който бил доста сдържан в изразяването на чувствата си. Актьорът осъзнава, че тази черта е нож с две остриета: "Границите ти могат някак да се размият, а това невинаги е здравословно." Затова когато кара децата си на училище, той обича да им напомня: "Днес разочаровайте поне един човек!"

Райън Рейнолдс присъства на премиерата на "John Candy: I ​​Like Me“ по време на Международния филмов фестивал в Торонто през 2025 г., в зала "Рой Томсън Хол“, на 4 септември 2025 г. в Торонто, Онтарио Снимка: Getty Images

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Канадецът признава, че самият той трудно следва собствения си съвет. Но поне е намерил начин да превърне тази слабост в сила: знае как да очарова хората от най-високия ешелон, изпълнителните директори и - което е от решаващо значение - обикновения потребител. Прекарва едва 45 минути в колежа, преди да напусне и да замине за Лос Анджелис с мечтата да се присъедини към прочутата импровизационна трупа "The Groundlings" - само за да разбере, че трябва да си плаща за уроците. Необезсърчен, той в крайна сметка си намира постоянна работа в ситкома "Two Guys, A Girl, and a Pizza Place" и си изгражда имидж на изпълнител на роли на самонадеяни остроумници - амплоа, което пренася и в комедии като "Ван Уайлдър" и "Предложението". "Станах известен едва когато попораснах", казва Рейнолдс. "Слава Богу! Ако това ми се беше случило в началото на 20-те ми години, щях да съм мъртъв."

Преходът му към ролята на супергерой - своеобразен "ритуал за посвещение" за водещите холивудски актьори през първото десетилетие на новия век - се оказва труден. Той получава поддържащи роли във филмите "Блейд: Троица" и "Х-Мен: началото - Върколак". В последния влиза в образа на Дедпул - дързък остроумник, чийто характер пасва идеално на чувството за хумор на самия Рейнолдс. Сценаристите обаче вземат странното решение да зашият устата на персонажа. На Рейнолдс му отнема повече от 10 години, за да прокара своята визия за героя и едва след като тестови кадри за самостоятелен филм за Дедпул мистериозно изтичат в интернет и стават вайръл, принуждавайки студиото да действа.

Роб Макълхени и Райън Рейнолдс, собствениците на "Рексам“, празнуват с трофея от "Ванарама Нешънъл Лийг“, след като отборът печели лигата и си осигурява промоция за Английската футболна лига. Това се случва след победа в мача от "Ванарама Нешънъл Лийг“ между "Рексам“ и "Боръм Ууд“, проведен на стадион "Рейскорс Граунд“ на 22 април 2023 г. в Рексам, Уелс Снимка: Getty Images

Fox отпуска на "Дедпул" сравнително малък бюджет, което напълно устройва Рейнолдс. След участието си в "Зеления фенер", филм, който претърпява грандиозен провал в бокс офиса, той осъзнава, че излишното раздуване на продукцията е враг на творчеството. "Виждах как се харчат купища пари за специални ефекти и всякакви други неща. И си спомням, че предложих: "Защо не напишем сцена, в която хората просто разговарят помежду си? Не знам, може да се получи забавен диалог, който няма да струва нищо?" Този провал го научава и на още нещо: да поеме контрола над собствената си съдба. "Когато филмът се провали, не името на режисьора е това, което се обсъжда. Моето име е", казва той. "Искам сам да бъда архитектът на собствения си крах или пък авторът на собствения си успех."

Актьорът подкрепя думите си с реални действия. Плаща самолетните билети на сценаристите, за да отидат на снимачната площадка на "Дедпул", тъй като има нужда да работи лично с тях, за да изпипа комедийния тон на филма. Въпреки скромния бюджет, Рейнолдс успява да привлече огромна публика към лентата от 2016 г., използвайки нестандартни стратегии - например реклама в приложението Tinder. Миналата година третата част от поредицата, "Дедпул и Върколакът", става най-касовият филм с възрастово ограничение в историята, генерирайки приходи от 1,3 милиарда долара. Така той спасява изпитващото затруднения студио Marvel от една мрачна година в бокс офиса през 2024 г.

Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс присъстват на Met Gala 2022, посветена на темата "В Америка: Антология на модата“, в Метрополитън музей на изкуствата на 2 май 2022 г. в Ню Йорк Снимка: Getty Images

Компанията Maximum Effort, съоснована през 2018 г. и кръстена на реплика от филма "Дедпул", се заражда покрай нестандартните, нискобюджетни промоционални кампании за първия филм. "Maximum Effort" ("Максимално усилие") е и житейското мото на Рейнолдс. "Не мога да кажа, че съм влагал всяка клетка от тялото си в нещо, което се е провалило", признава той. "В нещата, в които съм се провалял, обикновено не съм вярвал напълно." През същата година Рейнолдс инвестира и в марка джин. Вместо просто да предостави лицето си за реклама, той предлага дръзка маркетингова стратегия, която заиграва с неговия собствен публичен образ - заснема реклама за Деня на бащата, в която "създава" коктейл, наречен "вазектомия".

Служителите на Maximum Effort често си сътрудничат и с MNTN - рекламна платформа, в която Рейнолдс заема длъжността главен творчески директор.

Година след инвестицията на Рейнолдс, обемите на продажбите на джина нарастват със 100%. През 2020 г. базираната във Великобритания компания Diageo придобива производителя на алкохолни напитки за 610 милиона долара. След това той придобива 25% от телекомуникационен оператор, предлагащ бюджетни услуги, който по това време е слабо познат на пазара. Според TechCrunch, в периода от 2017 до 2020 г. приходите на Mint Mobile скачат с близо 50 000% - до голяма степен благодарение на вездесъщите реклами с участието на Райън. През 2023 г. Mint е продадена на T-Mobile за 1,35 милиарда долара.

Райън използва за реклама на марката си джин колежката си Салма Хайек Снимка: Instagram

Когато Райън бива спрян на улицата, той не просто си прави селфита с феновете. Пита ги кой е най-важният човек в живота им и записва видео послание за него. Просто не може да се сдържи. Тази достъпност понякога създава проблеми в реалния му живот - например, когато отива в училището на децата си, а съучениците им започнат да го разпитват за "Дедпул". "Виждам как дъщеря ми стиска устни - признава той. - Не искам да се държа дистанцирано с другите деца. Така че не съм съвсем сигурен как точно да постъпя. Често създавам - може би дори прекалено - усещане за достъпност. Не харесвам филтриращи механизми. Комуникацията чрез посредници е ужасен начин за общуване. Хората трябва да чуят гласа ти. Трябва да усетят, че влагаш емоции. Трябва да почувстват благодарността ти, когато са свършили нещо страхотно."

Този инстинкт за изграждане на връзки му помага много в трудни моменти. Пример за такъв е големият скандал, в който съпругата на Рейнолдс - Блейк Лайвли, се забърка, след като обвини в сексуален тормоз режисьора Джъстин Балдони, с когото си партнира в лентата "Никога повече". Социалните мрежи се изпълниха с обвинения към актрисата, а скоро след това и към съпруга ѝ, който също се оказа замесен. Въпреки съдебното дело, което се заведе между двете враждуващи страни, то приключи дни преди началото си със споразумение помежду им. Дали таблоидите и дискусиите в интернет са се отразили на финансовите му резултати? В крайна сметка той е лицето на всичките си компании. "Достъпността и поемането на отговорност са в основата на начина, по който работя", казва той. "Хората, с които си сътруднича, ме познават, така че подобни въпроси изобщо не стоят на дневен ред. Ако действаш, водещ се от основни ценности и почтеност, хората ще ти подадат ръка. Ако си задник - няма да го направят. Толкова е просто."

Актьорите Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли, заедно с дъщерите си Джеймс Рейнолдс и Инес Рейнолдс, присъстват на церемонията по удостояването на Райън Рейнолдс със звезда на Холивудската алея на славата на 15 декември 2016 г. в Холивуд, Калифорния Снимка: Getty Images

Райън изглежда е спокоен пред лицето на всякакви бурни обрати в публичния си живот. Той отдава това свое отношение на случка от по-ранен етап в живота си, когато се сбива с приятел. "Вместо да отида на рехабилитация, когато бях на 20 и няколко години, реших да посетя семинари за разрешаване на конфликти в Санта Фе", разказва той. "Разрешаването на конфликти промени живота ми по начин, който не мога да измеря. Не е нужно да си съгласен с другия човек. Можеш да проявиш съпричастност, да признаеш чувствата му. Можеш да направиш всичко това и да се сближиш с него, без да се налага сляпо да се съгласяваш, нито пък да се стремиш непременно да спечелиш или загубиш."

Напоследък актьорът-бизнесмен се радва на поредица от успехи. През май 2025 г. компанията MNTN излиза на борсата с пазарна оценка от 1,2 милиарда долара. През април същата година футболният клуб "Рексъм" влиза в историята като първия отбор, постигнал три поредни промоции в рамките на безпощадната британска футболна йерархия. През 2020 г., по време на пандемията, Макълхени предлага на Рейнолдс идеята да спонсорират футболен отбор. Но когато Райън чува по-мащабната визия на партньора си - за документален сериал за един западащ град, чиято съдба е неразривно свързана с дългострадащия местен клуб - той веднага разбира, че историята има потенциал да завладее широката публика. Предлага му заедно да купят отбора.

Райън Рейнолдс, съсобственик на "Рексам“, поздравява феновете на домакините край терена преди мача от четвъртия кръг на турнира "Емирейтс ФА Къп“ между "Рексам“ и "Шефилд Юнайтед“ на стадион "Рейскорс Граунд“ на 29 януари 2023 г. в Рексам, Уелс Снимка: Getty Images

"Участието на Райън превърна това начинание от съвсем скромно в мащабен проект буквално за една нощ, защото той притежава способността да създава връзка с милиони хора", казва Макълхени. "И нямам предвид само в социалните мрежи. Имам предвид на духовно ниво." Преди това Макълхени и Рейнолдс никога не са се срещали на живо - само са си писали съобщения за евентуално бъдещо сътрудничество. "Погрижих се да се свържа с хора, с които той е работил, и чувах едни и същи думи отново и отново. Колко е оптимистичен, колко целеустремен и амбициозен е - но не за сметка на собствените си ценности. Когато настъпят трудни моменти - каквито често се случват на всеки - той е лъч светлина, на когото знам, че мога да разчитам. Мисля, че и другите хора усещат това."

Приходите на "Рексъм" през 2024 г. година достигат 26,7 милиона паунда - ръст от 155% спрямо предходната. "Добре дошли в Рексъм" (Welcome to Wrexham) - поредица, продуцирана от компанията Maximum Effort, която проследява възхода на отбора - печели осем награди "Еми" в рамките на четири сезона. Макар мисията на проекта да е благородна - да вдъхне нов живот на западащ миньорски град - той служи и като демонстрация на силата на Maximum Effort: компанията успява да накара американските потребители, които традиционно са безразлични към футбола, да се заинтересуват от един закъсал уелски футболен клуб. Играчи на "Рексъм" вече участват в реклами за SToK Cold Brew, излъчвани по време на "Супербоул" (заедно с Чанинг Тейтъм), а също така се появяват епизодично във филмите за Дедпул. Betty Buzz - компанията за напитки на Блейк Лайвли - става спонсор както на мъжкия, така и на женския отбор; същото направи и марката джин на съпруга ѝ.

Макелхени и Рейнолдс вече са обединили сили с Ева Лонгория, за да инвестират в мексикански футболен отбор, който ще послужи като основа за нов сериал. Заедно с Майкъл Б. Джордан те инвестират в отбор от Формула 1, а наскоро Райън придобива отбор по ветроходство заедно с Хю Джакман.

На 50-годишна възраст предприемаческата му дейност вероятно служи като буфер срещу неизбежния спад в славата. "През всичките години, в които живях в Лос Анджелис, научих, че рано или късно името ти ще бъде свалено от афиша. Това е толкова сигурно, колкото смъртта и данъците", казва той. "Не е приятно усещане. Ето защо в крайна сметка се озовахме в Ню Йорк - тук има повече от един отрасъл."

А когато името на Рейнолдс вече не свети на афишите, той - както се изразява Макълхени - разполага с "парите на алкохолен барон", на които може да разчита. Рейнолдс настоява, че стойността му не е обвързана с нито едно конкретно начинание. "Тя произтича от това, че имам четири деца и добър брак", казва той. "Самооценката ми не зависи от нищо, което се намира извън моя дом."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.