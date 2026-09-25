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Чанинг Тейтъм отрече твърденията, че използва фалшив профил в Instagram, за да отправя злостни критики към бившите си партньорки, след като наблюдателни фенове изказаха подобни предположения.

Обвиняват Чанинг Тейтъм, че използва фалшив профил, за да обижда бившите си Зоуи Кравиц и Джена Дюан
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След като откриха профил с името "Nonya Bidness", потребителите забелязаха, че страницата има само един последовател - самия Чанинг - и наскоро е публикувала коментар под пост, показващ близост между бившата му годеница Зоуи Кравиц и новия ѝ годеник Хари Стайлс.

"Тук съм само заради хейта" - гласи коментарът, а в друг профилът "Nonya Bidness" сякаш визира актрисата Джена Дюан, с която актьорът имаше връзка от 2009 до 2019 г. Двамата бяха женени и имат дъщеря.

В отговор на вдигналия се шум около случая, Чанинг написа в официалния си профил в Instagram: "Наистина не мога да повярвам, че си мислите, че с това си запълвам свободното време. Баси, супер смешно... Освен това, защо бих последвал фалшив профил, ако не исках хората да ме свързват с него? Какви са тия глупости, стига де. Ако наистина трябва да го кажа: имам само един профил в IG - @channingtatum".

Чанинг тейтъм и Джена Дюан се разделиха със сериозен скандал и дълга битка за пари
Чанинг тейтъм и Джена Дюан се разделиха със сериозен скандал и дълга битка за пари Снимка: Getty Images/Guliver Photos

В подкрепа на думите му, Джена също сякаш потвърди, че той не стои зад въпросния профил, като хареса видео на блогърката Стефани Тлейджи, която изложи теорията си, че "Nonya Bidness" първоначално е бил фен-профил на Чанинг.

Във видеоклипа, харесан от Джена, се обяснява, че профилът вероятно е бил фен страница на Чанинг, преди да претърпи три промени през годините - факт, потвърден в Instagram. След "рестартиране" на профила собственикът може да е сменил името и да е премахнал последователите, но да е запазил Чанинг (тъй като актьорът следи редица свои фен страници).

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