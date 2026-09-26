Дългогодишната му позиция да стои настрана от политиката бе поставена на изпитание, след като рапърът Макълмор беше отстранен като подгряващ изпълнител от американското турне на Шийрън

4852 Снимки: Fest Team

Ед Шийрън се озова в един от най-тежките моменти в кариерата си. За артист, който през годините внимателно пази личния си живот и стои далеч от политически конфликти, подобен скандал е особено неудобен. Шийрън изгражда кариерата си с песни, които рядко предизвикват спорове, и с публичен образ, който не разчита на провокации. Именно затова сега няма лесен начин да отклони вниманието от случващото се.

Дългогодишната му позиция да стои настрана от политиката бе поставена на изпитание, след като рапърът Макълмор беше отстранен като подгряващ изпълнител от американското турне на Шийрън заради пропалестинските си изказвания и критиките си към Израел от сцената.

Макълмор твърди, че група собственици на концертни зали са заплашили да отменят останалите дати от турнето на Шийрън, ако рапърът не бъде отстранен. Един от тях, 85-годишният милиардер Робърт Крафт, определя думите на Макълмор като "реч на омразата".

Самият Шийрън отрече да е бил съучастник в отстраняването на рапъра. Той обаче заяви, че не иска политика на концертите си и потвърди, че се е съгласил с исканията на собствениците на залите, за да не разочарова феновете си и да гарантира, че останалите подгряващи изпълнители ще запазят работата си. Само няколко часа по-късно обаче и те напускат турнето в знак на солидарност с Макълмор.

Това, меко казано, е най-сериозният скандал, в който Шийрън се е оказвал. Част от феновете настояват за възстановяване на парите за билетите, а певецът е обект на подигравки в интернет вече няколко дни.

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На този фон все повече известни личности застават зад Макълмор. Сред тях са Флорънс Пю, Пенелопе Крус, Зара Ларсон и Хозиър, които харесват публикацията му в Instagram.

При Шийрън публичната подкрепа е значително по-ограничена. Сред хората, които застават на негова страна, са Робърт Крафт и певицата Пинк. Тя първоначално подкрепи петицията за отстраняването на Макълмор от турнето, което я превърна в една от най-обсъжданите знаменитости в разразилия се скандал.

В изявлението си по повод скандала с Макълмор Шийрън обясни, че не използва сцената си за политически послания, тъй като сред публиката му има "млади хора, често деца, от всякакви среди". Певецът заяви, че иска мир и вижда концертите си като място за сигурност и убежище. И все пак публикува това послание в Instagram с изключени коментари.

Обяснението му прозвуча като опит да остане извън спора, без всъщност да може да се дистанцира от него. А това се оказва все по-трудно за големите звезди.

Социалните мрежи промениха отношенията между знаменитостите и публиката им. Феновете вече не следят само музиката и филмите на любимите си звезди, а очакват от тях позиция и по темите, които вълнуват обществото. За артистите това означава, че дори мълчанието или опитът да останат неутрални също могат да се превърнат в публична позиция.

Войната в Газа е сред тези въпроси, както преди тях са движението Black Lives Matter през 2020 г. и изборът на Доналд Тръмп през 2016 г. За звездите безличната и безконфликтна неутралност, която дълго време може да удобна стратегия, вече не изглежда толкова лесна.

Дори Бионсе, която дълго време изглежда почти недосегаема за подобни критики, през последните месеци е подложена на натиск от фенове заради мълчанието си по темата за Газа. Критики предизвика и появата ѝ на благотворително събитие миналата година заедно с Джаред Къшнър и Иванка Тръмп, както и неотдавнашната продажба на празна дървена кутия за 948 паунда в официалния ѝ онлайн магазин.

Тейлър Суифт и Хари Стайлс също често стават обект на подигравки в интернет заради нежеланието си да коментират политически въпроси. Разликата е, че за тях подобно мълчание може да изглежда по-малко рисковано, отколкото за артисти, които са готови да понесат реални финансови последствия заради позициите си, пише BBC.

При Шийрън обаче има и още един проблем - самият му публичен образ. Кариерата му до голяма степен е изградена върху представата за него като за "обикновен човек", който няма нужда от скандали или провокации. Той се появява на музикалната сцена в началото на 2010 година, когато журналистът Питър Робинсън говори за появата на "новото скучно" в британската поп музика. Сред артистите, които посочва, са Адел, различни участници в X Factor.

Но този образ се оказва изключително успешен за Шийрън. Разрошената коса, историите за спане по диваните на приятели, уличните изпълнения и сладникавите любовни песни, примесени с хип-хоп влияния, превръщат "обикновения човек" в една от най-големите звезди на съвременната музика.

И досега тази формула работи. Шийрън е продал над 200 милиона записа, без да променя драстично нито звученето, нито образа си. Но този образ поставя Шийрън в трудно положение, когато нещата се объркат. Неутралната позиция, която той демонстрира миналата седмица, едва ли е изненадваща на фона на досегашната му кариера. По-трудно е обаче да поддържаш образа на "обикновения човек", когато е публично известно, че си близък с поне един милиардер.

Шийрън пее на сватбата на Робърт Крафт през 2022 г., а по думите на самия Крафт двамата разполагат с личните си телефонни номера. Милиардерът е известен и с политическите си връзки и подкрепата си за каузи, свързани с Израел. Той е съюзник на Доналд Тръмп и финансира кампании срещу движението BDS, което е критично към израелската политика. Самият Бенямин Нетаняху го определя като най-лоялния приятел на Израел. Крафт също прекратява финансирането си за Колумбийския университет на фона на протестите в кампуса срещу действията на израелското правителство.

Дейна Блумбърг и Робърт Крафт Снимка: Getty Images

Това поставя и по-широк въпрос за влиянието на най-богатите хора върху културния живот. Независимо от политическите позиции, остава спорно доколко шепа милиардери трябва да могат да определят какво може да бъде казано от сцената, само защото притежават концертни зали и имат влияние върху музикалната индустрия.

Това, независимо дали Шийрън иска да го признае, е реалността, в която той се оказва днес. Свят, в който изкуството и споделената човечност все по-често се преплитат с бизнес интереси и влиянието на милиардери.

Дори обещанието, което Шийрън и Крафт дават същата нощ, да дарят 2 млн. долара за хуманитарна помощ за Израел и Палестина, остава неясно и без конкретика. Това контрастира с позицията на Макълмор, който обяви, че ще дари 1 млн. долара на конкретни организации, сред които Palestine Children's Relief Fund и Gaza Soup Kitchen.

Ед Шийрън и Макълмор се изявяват на сцената по време на музикалния фестивал iHeartRadio 2014 Снимка: Getty Images

Може да се твърди, че голяма част от критиките и подигравките, с които се сблъска миналата седмица Ед Шийрън, произтичат от хора, които и без друго никога не са го харесвали особено. Много е лесно да бойкотираш артист, който така или иначе не е привличал вниманието ти. Но от гледна точка на репутацията ситуацията изглежда сериозна, като запълва леката празнота, която винаги е била в сърцевината на публичния образ на Шийрън.

Протестиращи демонстрират пред концерт на Ед Шийрън във Филаделфия, след като Макълмор е отстранен от турне Снимка: Getty Images

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