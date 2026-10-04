"Беше наистина крайно как говореха с мен и как говореха за мен. Мисля, че просто ми стана неприятно", спомня си Силвърстоун години по-късно

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На 18 години Алиша Силвърстоун има всичко, за което един млад актьор може да мечтае. "Баровки" току-що я е превърнал в световна звезда, тя получава огромни предложения, работи с големи имена и дори има собствена продуцентска компания. Но зад кулисите се случва нещо съвсем различно. Славата, която всички около нея виждат като подарък, започва да я отблъсква от Холивуд.

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"Беше наистина крайно как говореха с мен и как говореха за мен. Мисля, че просто ми стана неприятно", спомня си Силвърстоун години по-късно.

Тя не е подготвена за това. Всъщност никой не я е подготвил.

Преди да стане Шер Хоровиц, Алисия Силвърстоун е просто момиче от Северна Калифорния, което мечтае да танцува. Като дете посещава уроци по балет, но един ден учителката ѝ я удря по дупето и ѝ казва, че е прекалено ниска, за да стане балерина, и че дупето ѝ стърчи прекалено много.

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Момичето приема това като знак да насочи енергията си другаде. В началото на 90-те се влюбва в актьорството, започва да посещава уроци и постепенно стига до прослушвания в Лос Анджелис. В началото почти всеки ден се явява за роли, без да получава нищо. После изведнъж започва да стига до последните етапи на кастингите.

На 15 години получава ролята в "Увлечението", след като първоначално друга актриса е избрана, но отпада от проекта. Филмът от 1993 г. я превръща в сензация, а само два месеца по-късно тя се появява във видеото на Aerosmith Cryin. Следват Amazing и Crazy и изведнъж лицето на тийнейджърката е навсякъде. Самата Силвърстоун по-късно признава, че е била абсолютно неподготвена за това.

"Нула. Нула подготовка", казва тя пред Entertainment Weekly. "Беше много трудно, защото си просто малко момиче... и порастваш пред хората."

И тогава идва "Баровки".

Филмът от 1995 г. е замислен като модерна версия на "Ема" на Джейн Остин, но никой не очаква какво ще последва. Студиата първоначално не искат да финансират история, водена от млада героиня, защото смятат, че няма да има успех. Режисьорката Ейми Хекърлинг обаче настоява за Силвърстоун, след като я вижда в "Увлечението" и разбира, че тя е същото момиче от видеоклиповете на Aerosmith.

Алиша Силвърстоун във филма "Баровки" Снимка: стопкадър от YouTube

Алисия е само на 17 по време на снимките и по собствените ѝ думи изобщо не разбира какъв филм прави.

Дори няма особен интерес към модата, което днес звучи почти невероятно за актрисата, превърнала карираните костюми и обувките на Мери Джейн в част от попкултурата. На прослушванията носи едни и същи дънки и зелена тениска на Gap. По време на снимките пък прекарва часове в пробната и се чуди защо трябва да пробва поредния тоалет. Шер обаче се оказва ролята, която променя живота ѝ. Само че не непременно към по-добро.

22 октомври 2021 г. - Алиша Силвърстоун присъства на откриването на изложбата на Кристиан Сириано Снимка: Getty Images

С успеха идва внимание от мащаб, за който Силвърстоун не е готова. На 18 години тя вече усеща, че отношението към нея се е променило. В интервю за The Guardian разказва, че се е чувствала изключително изолирана, а огромната популярност започва да помрачава отношението ѝ към Холивуд. Но въпреки това професионално тя е на върха.

Получава многомилионен договор за три години с Columbia, свързан и с продуцентската ѝ компания. За толкова млад човек това е огромна власт в индустрията. Самата тя обаче по-късно признава, че е била твърде млада, за да осъзнае напълно какво се случва около нея.

През 1997 г. Силвърстоун се превръща в Батгърл във филма "Батман и Робин", но той ѝ носи съвсем различен тип внимание. Вместо да обсъждат само ролята ѝ, медиите започват открито да коментират тялото ѝ. Папараци я преследват и я обиждат, а журналист дори я пита за размера на сутиена ѝ. По-късно тя описва този период като болезнен.

14 октомври 1996 г. - Алиша Силвърстоун на снимачната площадка на "Батман и Робин" Снимка: Getty Images

Силвърстоун започва да разбира, че не иска просто да приема роли, които ѝ се предлагат. Още преди това тя настоява героините ѝ да не бъдат представяни единствено като обекти. Когато работи по "Бавачката", например, отказва сценария, защото смята, че героинята е превърната в секс обект. След като я питат какво би искала да промени, тя започва да настоява персонажът да има повече човешки качества и реална история.

След края на 90-те кариерата ѝ забавя темпото. От четири филма годишно тя преминава към приблизително един. Тогава Силвърстоун започва да търси нещо извън актьорството.

Активизмът се превръща в голяма част от живота ѝ. Тя се посвещава на каузи, свързани с животните и околната среда, започва да говори активно за веганството и пише книги. Самата тя признава, че това ѝ помага да погледне по различен начин на професионалните разочарования.

13 юли 2002 г. - Aлиша Силвърстоун и Бернадет Питърс присъстват на събитието за осиновяване на кучета и котки Broadway Barks 4! Снимка: Getty Images

"Ако актьорството беше всичко, което имах, може би щях да съм много по-съкрушена", казва тя пред Entertainment Weekly.

Тя разказва пред Тhe Guardian, че намаляването на работата ѝ я кара да спре да обича актьорството и това продължава дълго време. Едва когато получава роля в пиеса на Дейвид Мамет, усещането се променя.

"Тялото ми просто каза: Това е, което трябва да правя. Обичам го толкова много", спомня си тя.

Когато днес навършва 50 години тя казва, че е по-щастлива от всякога с разнообразието от неща, които прави. Актьорството отново заема голяма част от живота ѝ. Тя работи в киното и телевизията, продуцира, развива собствените си проекти, пише, говори за каузите си и пътува със сина си.

И въпреки това признава, че понякога просто ѝ се иска всичко да спре. Не защото не обича това, което прави, а защото иска да има време да се разхожда из градината си, да бере зеленчуци и да напише още една готварска книга.

"Обичам го", казва тя за работата си. "Но понякога просто искам всичко да спре."

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