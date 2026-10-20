Връзката на Круз с кралската фамилия датира от срещата му с Даяна на премиерата на "Далече, далече" през 1992 г.

2428 Снимка: Getty Images

Дългогодишното приятелство на Том Круз с британското кралско семейство води началото си от емоционалната му връзка с принцеса Даяна. С времето тя прераства в близки отношения със сина ѝ, принц Уилям, и Катрин, принцесата на Уелс, съобщава RadarOnline.com. Холивудската звезда, на 64 години, бе забелязан да подава ръка на Катрин на неотдавнашната лондонска премиера на "Дигър". Жестът напомни за кавалерското му поведение на премиерата на "Топ Гън 2" през 2022 г.

Връзката на Круз с кралската фамилия датира от срещата му с Даяна на премиерата на "Далече, далече" през 1992 г. По-късно, през 1995 г., актьорът кани нея, Уилям и принц Хари на снимачната площадка на "Мисията невъзможна".

Кралски източник твърди: "Връзката на Том със семейството не е започнала на галавечер или в резултат на пресметнато холивудско запознанство. Тя води началото си от Даяна и периода, когато Уилям и Хари все още бяха деца. Тази история придава на отношенията емоционално измерение, което трудно може да бъде създадено изкуствено."

Според източника Уилям свързва Круз с особено щастлив момент, преживян заедно с майка му. "Посещението на снимачната площадка на "Мисията невъзможна" се превърна в един от онези детски спомени, които остават въпреки всичко, което последва, особено трагедията със смъртта на Даяна."

Той допълва: "През годините Том е запазил уважителното си отношение, вместо да се опитва да използва тази връзка. Уилям искрено се радва на компанията му, а Катрин винаги го е намирала за обаятелен и внимателен. Между тях има естествена лекота, породена от дългото им познанство."

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Друг вътрешен източник отбелязва: "Том разбира границите, които заобикалят кралското семейство. Това, че подава ръка на Катрин, може да създаде снимки и заглавия в медиите, но в техните отношения това просто е характерно за начина, по който се държи с нея. Между тях има искрена топлота."

Даяна е на 31 години, когато се запознава с 30-годишния тогава Круз и съпругата му по онова време, Никол Кидман, на 25 години, на премиерата на "Далече, далече ". Три години по-късно Круз посреща принцесата и двамата ѝ синове на снимачната площадка на "Мисията невъзможна".

През 1997 г. актьорът присъства на погребението на Даяна в Уестминстърското абатство, редом до личности като Том Ханкс и Стивън Спилбърг. Впоследствие отношенията му с 44-годишния Уилям се развиват благодарение на общите им интереси към киното, авиацията и летенето. Круз организира и частни прожекции за принца на Уелс, както и присъства на важни кралски празненства.

На тазгодишните филмови награди BAFTA Уилям признава възхищението си към Круз с думите: "Трябва да внимавам, защото съм малко пристрастен към един конкретен човек. Но например "Tоп гън 2" е един от най-невероятните филми, които съм гледал от много време."

Принцът споделя, че децата му, принц Джордж на 13 години, принцеса Шарлот на 11 години и принц Луи на осем години, също харесват филма. "Когато го гледат с мен, направо го обожават", разкрива той.

Круз също не пести добри думи за Уилям и 44-годишната Катрин. Той заявява: "Просто ги обожавам. Те са прекрасни хора и изпитвам огромно уважение към тях."

Кралски източник разкрива: "Вероятно именно летенето е темата, която наистина позволява на Уилям и Том да забравят за своите различни светове и просто да разговарят като двама ентусиасти."

Според него опитът на Уилям като пилот му дава разбиране за авиацията, което надхвърля обикновеното възхищение от впечатляващи самолети. От своя страна Круз е известен с личната си страст към летенето, както в ежедневието си, така и във филмите си.

"Двамата могат да навлязат в много подробни разговори за самолетите, обучението и усещането да си зад управлението. Том обича да среща човек, който разбира този език, а Уилям очевидно се радва, че има холивудски приятел със сходен интерес, който е важна част от собствения му живот", посочва източникът.

Том Круз, Катрин, принцеса на Уелс, принц Уилям и Дейвид Бекъм присъстват на световната премиера на "Дигър" на 22 септември 2026 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.