В интервю актьорът разкри, че с порастването на децата му той и съпругата му се стараят все повече да присъстват пълноценно в семейните моменти

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Холивудската звезда Мат Деймън държи на истинското филмово изживяване дори когато гледа филми у дома със семейството си. Актьорът е въвел строги правила за дъщерите си: без телефони и разговори по време на прожекциите, точно както в киносалона.

"Казвам на децата си, че правилата са същите като когато ходим на кино: без телефони и без говорене", споделя носителят на "Оскар" в интервю за сп. People.

Деймън, който има четири дъщери от брака си с Лучана, признава, че се опитва да пресъздаде максимално атмосферата на киносалон в собствения си дом. Това обаче невинаги е лесно. Актьорът обяснява, че дневната им е част от отворено пространство, свързано с трапезарията и кухнята, което пропуска много светлина. Затова семейството полага усилия да затъмни помещението и да създаде подходяща обстановка за гледане на филми.

Звездата отбелязва, че дъщерите му също обичат киното и се радва, че младото поколение отново проявява интерес към гледането на филми на голям екран.

"Това поколение наистина се връща в киносалоните, което е прекрасно", коментира той. По думите му се опитва да възпита у децата си същото отношение и към домашните филмови вечери, защото и те могат да бъдат също толкова приятни, ако им се отдели необходимото внимание.

Това не е единственото семейно правило, на което Мат Деймън държи. Още през юли актьорът разкри, че семейната вечеря е задължителна част от ежедневието им. "Всяка вечер вечеряме заедно като семейство и това не подлежи на обсъждане. Винаги е било така", сподели той пред People.

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Деймън обаче признава, че дори подобна традиция понякога може да загуби първоначалния си смисъл. Той разказва как една от дъщерите му отбелязала, че предишната вечер всички са седели на масата, но почти не са разговаряли. Това накарало семейството да се замисли колко лесно човек може да превърне хубавите навици в обикновена рутина, без да обръща внимание на причината, поради която ги е създал.

Актьорът допълва, че с порастването на дъщерите им той и съпругата му се стараят все повече да присъстват пълноценно в семейните моменти.

"Не можеш да забавиш времето. Единственият начин да го направиш е наистина да бъдеш там и да изживяваш момента", казва Деймън.

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