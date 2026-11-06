Актьорът не скри възхищението си от бъдещата кралица, след като тя и съпругът й принц Уилям присъстваха на лондонската премиера на новия му филм "Дигър"

1978 Снимка: Getty Images

Том Круз десетилетия наред караше жените да въздишат по него, но сега сякаш самият той е очарован, и то от принцеса Кейт, съобщава RadarOnline.com. Актьорът не скри възхищението си от бъдещата кралица, след като тя и съпругът й принц Уилям, и двамата на 44 години, присъстваха на лондонската премиера на новия му филм "Дигър" на 22 септември.

"Тя има страхотно, невероятно чувство за хумор", възкликна Круз. "Очевидно е много интелигентна и забавна."

Звездата не се ограничи с това. Говорейки за кралската двойка, той заяви: "Толкова са харизматични и елегантни." След това отново насочи вниманието си към принцеса Кейт и впечатляващата й лилава рокля на Jenny Packham, избрана за събитието. "Роклята, която носеше? Зашеметяваща."

Круз пропуска да отбележи и огърлицата Amethyst Sautoir, която Кейт носи и която някога е принадлежала на Елизабет Боуз-Лайън, майката на кралица Елизабет II. 103-годишното бижу се състои от три наниза с перли, диаманти и аметисти, а в центъра му е разположен аметистов медальон във формата на сърце, обграден с диаманти. След това три пъти развежданият изпълнител на каскади от поредицата "Мисията невъзможна" поздрави Уилям за избора му на съпруга.

"Уилям се е справил добре", каза Круз с усмивка. "Браво, умен избор. Да, трябва да му го призная на Уилям. Браво. Умен избор."

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Според източници обаче думите на Круз може да не са били приети особено добре. Твърди се, че зад кулисите Уилям проявил "лек ревнив изблик", когато осъзнал колко внимание привличат принцеса Кейт и Круз. Актьорът дори галантно подал ръка на Кейт и й помогнал да слезе по стълбите, докато Уилям се разхождал безцелно наблизо. Сцената напомняла за лондонската премиера на "Топ Гън 2" през 2022 г., когато Круз отново подал ръка на Кейт, докато тя се изкачвала по стълбище, облечена в елегантна черно-бяла рокля на Roland Mouret. Оттогава двамата са се засичали неколкократно. През юли 2022 г. Круз седял само на няколко реда зад Кейт в Кралската ложа на "Уимбълдън", а през 2024 г. отново бил сред гостите в престижната ложа.

"Том буквално грейва, когато е около Кейт", твърди вътрешен източник. "Той я намира за красива, очарователна и изключително впечатляваща. Не се опитва да я отнеме от Уилям, просто е запленен от нея, както всички останали."

Том Круз, Катрин, принцеса на Уелс, принц Уилям и Дейвид Бекъм присъстват на световната премиера на "Дигър" на 22 септември 2026 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.