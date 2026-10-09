Източник на RadarOnline.com твърди, че Джей Ло и кънтри звездата, който през 2025 г. се раздели с бившата си съпруга Никол Кидман, поддържат чести контакти след разводите си

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След края на брака си с Бен Афлек през 2024 г. Дженифър Лопес направи сериозна равносметка за личния си живот, разкрива RadarOnline.com. Изводът, до който стига, не бил, че не заслужава любов, а че мъжете, които е избирала, не са били способни да я обичат истински.

"Те просто нямат тази способност", казва тя пред Хауърд Стърн миналата година. "Опитваха се да ми дадат къщите, пръстените, всичко."

Когато водещият отбелязва: "Но не са те обичали", Джей Ло лаконично отговаря: "Не са."

Въпреки четирите неуспешни брака и един развален годеж, 57-годишната певица не се е отказала от надеждата отново да открие любовта. По време на гостуването си в Jimmy Kimmel Live! през май тя заявява: "Някой ден, някъде ще срещна някого, ако е достатъчно добър."

Дали този човек може да се окаже Кийт Ърбан? Източник на RadarOnline.com твърди, че Джей Ло и кънтри звездата, който през 2025 г. се раздели с бившата си съпруга Никол Кидман, поддържат чести контакти след разводите си.

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"Фактът, че се доверяват един на друг, говори много, защото и двамата са много дискретни и предпазливи с останалите хора", посочва източникът. "Изглежда си имат доверие и се чувстват спокойни да говорят открито за личните си ситуации, дори за несигурността си."

Според същия източник двамата се чувстват толкова комфортно заедно, че се говори, че изпълнителката на On the Floor и 58-годишният музикант са се виждали тайно. Това не било трудно за организиране предвид огромните им възможности и факта, че често се намират в един и същи град.

Приятелството им датира от 2014 г., когато и двамата са жури в 19-ия сезон на American Idol. Тогава Ърбан е женен за Кидман, с която има дъщерите Съндей Роуз, на 18 години, и Фейт, на 15 години. Лопес пък има връзка с танцьора си Каспър Смарт, след като се разделя с бившия си съпруг Марк Антъни, баща на нейните 18-годишни близнаци Макс и Оскар.

"Джей Ло и Кийт винаги са се разбирали чудесно", твърди източникът. "Още докато снимаха American Idol, постоянно се говореше колко са на една вълна и колко очевидно са привлечени един от друг."

По думите му това не били просто слухове.

"Беше публична тайна и напълно очевидно за хората на снимачната площадка. В крайна сметка обаче никога не са предприели нищо, защото и двамата бяха в сериозни връзки."

Сега, след като разводите им с 54-годишния Афлек и 59-годишната Кидман са финализирани, се твърди, че Кийт обмисля да изведе отношенията им на следващо ниво.

"Особено сега, когато и двамата са свободни, няма нищо, което да им попречи да проучат тази толкова очевидна връзка помежду си", казва източникът.

Макар да са израснали в различни краища на света, роденият в Нова Зеландия и израснал в Австралия Ърбан и нюйоркчанката Джей Ло имали много общо.

"Дженифър е също толкова запалена по музиката, колкото и Кийт", допълва източникът. "Това е общ език за тях и нещо, за което тя е споделяла пред хора, че много ѝ е липсвало, докато е била с Бен."

Актрисата от Kiss of the Spider Woman определено имала нужда от човек, който може да бъде на нейното ниво по отношение на славата и амбицията, а Кийт e сред малкото мъже, които наистина могат, посочва източникът.

"Той самият е мегазвезда, така че няма как да се чувства застрашен от успеха на Дженифър."

Именно такъв тип партньор според общите им приятели би бил най-подходящ за Лопес.

"Тя почти винаги е избирала силно доминиращи мъже и нито една от тези връзки не се е получила", обяснява източникът. "За разлика от тях Кийт е много по-спокоен и с готовност позволява на жената до себе си да има собствено място под светлината на прожекторите, без да се чувства застрашен."

За разлика например от първия съпруг на Кидман, Том Круз, певецът с ръст 178 см никога не изглеждал притеснен, когато съпругата му, висока 180 см, го превъзхождала на червения килим.

Никол Кидман и Том Круз на 72-рите годишни награди на Академията на 26 март 2000 г. Снимка: Getty Images

Въпреки че Джей Ло настоява, че в момента преминава през своя период на самостоятелност, източникът смята, че това няма да продължи дълго.

"Тя обича да бъде във връзка и усещането е, че първият мъж, който е готов да положи истински усилия, има много добри шансове с нея, стига да притежава всички нужни качества. А Кийт определено ги притежава."

Сега изпълнителят на All the Days Go By трябва просто да предприеме крачка.

"Въпросът е Кийт да бъде убеден, че има всичко необходимо", казва източникът. "Той все още възвръща увереността си след всичко, което се случи с Никол, и има нужда от малко насърчение."

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