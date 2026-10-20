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Племенницата на покойния съпруг на Доли Партън, Карл Дийн, е поела административна роля в управлението на наследството му.

След смъртта на Дийн на 82-годишна възраст на 3 март 2025 г. Партън, която почина на 80 години на 25 август тази година, се занимава с въпросите, свързани с наследството му. След нейната смърт племенницата на Дийн, Деа Чагин Кънингам, е назначена за отговорник по управлението на наследството му, съобщава TMZ, позовавайки се на правни документи.

Според медията заради здравословните си проблеми Партън не е успяла да финализира разпорежданията, свързани с наследството на Дийн, преди собствената си смърт.

В завещанието си Дийн е посочил, че цялото му имущество трябва да премине към Партън, ако тя го надживее. Документът обаче съдържа и клауза за обратния сценарий. Ако Партън почине преди съпруга си, имуществото му трябва да бъде разделено между петте му племенници и племеннички и 14-те племенници и племеннички на певицата, се посочва в публикацията.

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Сред тях е и племенникът на Партън Брайън Сийвър, който привлече вниманието на медиите след съдебен спор с бизнес мениджъра на певицата, възникнал след смъртта ѝ.

Доли Партън и Карл Дийн бяха женени повече от 58 години. Двамата си разменят брачни обети на 30 май 1966 г. в щата Джорджия. Единственият гост на церемонията е майката на Партън.

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