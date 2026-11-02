Както Page Six вече съобщи, дългогодишният водещ на късното вечерно шоу се очаква да прекрати предаването си по-късно тази година, след 24 години в ефир

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С наближаването на края на периода на Джими Кимъл в Disney наяве излиза напрежението зад кулисите. Както Page Six вече съобщи, дългогодишният водещ на късното вечерно шоу се очаква да прекрати предаването си по-късно тази година, след 24 години в ефир. Според източници на изданието самият Кимъл носи част от вината за ситуацията, тъй като никога не е умеел да работи добре в екип.

Кимъл например рядко гостува в предавания на ABC, собственост на Disney, като Good Morning America и The View, защото, твърдят източниците, не искал да се превръща в корпоративен рупор. "А когато все пак го прави, се държи лошо", заявява един от тях.

Според друг източник Кимъл очаквал останалите предавания на Disney да подкрепят неговите проекти, но самият той не отвръщал със същото. "Никога не канеше гости от ABC News... Хората се дразнеха", казва източникът.

Няколко души разказват сходни истории и допълват, че Кимъл рядко канел нюйоркски таланти в предаването си, когато то всяка година се излъчва от Бруклин.

"С него не може да се работи", казва друг източник, който припомня и поведението на Кимъл по време на презентациите за рекламодатели на Disney през май, когато водещият се подигравал на ръководството на компанията.

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"Беше меко казано неловко", твърди той.

Други вътрешни източници обаче оспорват тези твърдения. Те посочват, че от октомври миналата година Кимъл е приел 66 гости, свързани с различни инициативи и предавания на компанията. Като примери те посочват участието му през май в GMA, последвано от гостуване в Live with Kelly and Mark, както и задължителните предварително записани послания за местните партньорски станции на ABC.

Освен това те подчертават, че Кимъл многократно е бил водещ на церемонията по връчването на наградите "Оскар", която се излъчва по ABC.

След като Page Six съобщи през септември, че договорът му няма да бъде подновен след 2027 г., говорител определи информацията като "неточна". В края на същия месец обаче, попитана за бъдещето на шоуто на Кимъл по време на разговор с Bloomberg Screentime, президентът Дейна Уолдън заяви, че мрежата "се опитва да намери смисъл в бизнеса, като същевременно почете дългогодишното партньорство".

"Обичам Джими. Имаме чудесно приятелство. Той е близък с много хора в Disney. Опитваме се да го обсъдим и да разберем какво иска Джими. Кое е правилното решение и кое е най-добро за нашия бизнес", казва тя.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.