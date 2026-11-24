Актьорите се срещат за първи път преди близо 30 години и бързо стават приятели, след като разбират, че са се явили на кастинг за един и същ филм

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Леонардо ди Каприо е едва в началото на 20-те си години, когато със смъртта на героя си Джак във филма "Титаник" разбива сърцата на милиони зрители.

Сега когато навършва 52 години, RadarOnline.com припомня дългогодишното му приятелство с екранната му партньорка Кейт Уинслет.

Ди Каприо и Уинслет се срещат за първи път преди близо 30 години и бързо стават приятели, след като разбират, че са се явили на кастинг за един и същ филм.

Тогава двамата дори не подозират, че ще получат роли в продукция, която впоследствие ще спечели 11 награди "Оскар". Още по-малко могат да предположат, че приятелството им ще продължи десетилетия.

"Толкова съм щастлива, че го имам в живота си. Той ме разсмива толкова много", споделя Уинслет за приятелството им в интервю. "След като започнахме да работим заедно с Лео, намерихме своя собствен ритъм. Прекрасно е да погледна назад и отново да си припомня всичко това."

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Уинслет си спомня, че двамата веднага намират общ език, щом пристигат на снимачната площадка.

"Той беше една вихрушка от дълги, кльощави и непохватни крайници, но същевременно беше изключително непринуден и притежаваше искряща енергия, която направо те привличаше. Спомням си, че си помислих: "О, това ще бъде забавно. Определено ще се разбираме." И точно така стана", разказва актрисата.

На свой ред Ди Каприо определя колежката си като страхотен човек и казва, че химията помежду им се е получила напълно естествено по време на снимките.

"Просто се харесваме като хора", обобщава той.

Въпреки че бързо се сближават, снимките на "Титаник" се оказват изключително изтощителни. Каскадите, болестите и леките наранявания превръщат работата по филма в сериозно изпитание, което двамата преодоляват заедно.

"Това беше просто най-трудният филм, който някога сме снимали, и ние бяхме партньори в това", споделя Уинслет.

През годините актрисата неведнъж подчертава, че отношенията им никога не са надхвърляли границите на приятелството. Тя дори ги определя като семейни.

"Винаги сме се разбирали невероятно добре", казва тя пред Опра Уинфри. "Вероятно всички жени в тази публика изпитват същото към Леонардо ди Каприо. В началото си помислих: "О, боже! Как ще работя с този красив мъж? А той е и толкова блестящ актьор!"

"Срещнах го и, честно казано, той се оказа толкова мил, скромен и земен, а и изключително добър в това, което прави. Но между нас никога не е имало нищо романтично. Всъщност отношенията ни бяха като между брат и сестра. Много сме близки и винаги сме били един до друг", допълва актрисата.

В интервю за предаването ITV Lorraine Уинслет също категорично отхвърля възможността между тях някога да е имало романтично привличане.

"Знам, че е много досадно да чуете това, съжалявам", шегува се тя. "Наистина никога не сме се харесвали по този начин. Именно затова можехме спокойно да се дразним един друг, както продължаваме да правим и до днес. И това е наистина прекрасно."

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