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Британският актьор Калъм Търнър е смятан за фаворит за ролята на следващия Джеймс Бонд, но изборът на новия изпълнител на прочутия агент 007 все още не е обявен официално, пише австрийското издание "Щандарт", цитирано от БТА.

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Режисьорът на предстоящия филм от поредицата Дени Вилньов посочи в интервю за списание GQ, че работата по проекта напредва. По информация на медиите финалните пробни снимки с актьори са се състояли в края на октомври, което засили спекулациите около избора на наследник на Даниъл Крейг.

Сред имената, които се споменават като възможни кандидати за ролята, са 36-годишният Търнър, известен с филма "Ема", Джак Лоудън от сериала "Бавни коне", както и Джош О'Конър, познат от сериала "Короната". В последните седмици се появиха информации, че пробни снимки са направили и Робърт Патинсън и Никълъс Холт.

Историята на поредицата показва, че редица известни актьори са били близо до ролята, без в крайна сметка да я получат. Сред тях е американският актьор Джон Гавън, който през 1970 г. дори подписва договор за ролята, но впоследствие продуцентите успяват да върнат Шон Конъри за филма "Диамантите са вечни". Клинт Истууд също е бил спряган за ролята, а Бърт Рейнолдс отказва предложението с аргумента, че Джеймс Бонд трябва да бъде британец. Сред кандидатите през годините са били още Майкъл Билингтън, Джеймс Бролин и Сам Нийл.

Пиърс Броснан също е трябвало да стане агент 007 още преди Тимъти Далтън, но телевизионният сериал "Ремингтън Стийл", в който участва, е подновен в последния момент и актьорът не успява да приеме ролята. Впоследствие той все пак влиза в образа на Бонд през 1995 г.

Изборът на следващия Джеймс Бонд навлиза във финалната си фаза в Лондон
Виж още Изборът на следващия Джеймс Бонд навлиза във финалната си фаза в Лондон

При избора на наследник на Далтън през 2005 г. сред кандидатите е и младият тогава Хенри Кавил. Режисьорът Мартин Кембъл харесва пробните му снимки, но продуцентите смятат, че на 22 години актьорът е твърде млад за ролята. В крайна сметка изборът пада върху Даниъл Крейг, който се превъплъщава в агента в пет филма, последният от които е "Смъртта може да почака" (2021).

Следващият Джеймс Бонд няма да прилича на Даниел Крейг
Виж още Следващият Джеймс Бонд няма да прилича на Даниел Крейг

Официалното обявяване на новия Джеймс Бонд предстои, а според "Щандарт" не е изключено продуцентите да изберат актьор, чието име досега не е било сред основните претенденти.

Даниъл Крейг на световната премиера на 25-ия филм от поредицата за Джеймс Бонд "Смъртта може да почака" в "Роял Албърт хол" на 28 септември 2021 г. в Лондон
Даниъл Крейг на световната премиера на 25-ия филм от поредицата за Джеймс Бонд "Смъртта може да почака" в "Роял Албърт хол" на 28 септември 2021 г. в Лондон Снимка: Getty Images

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