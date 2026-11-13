Сред имената, които се споменават като възможни кандидати за ролята, са 36-годишният Търнър, известен с филма "Ема", Джак Лоудън от сериала "Бавни коне", както и Джош О'Конър, познат от сериала "Короната"

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Британският актьор Калъм Търнър е смятан за фаворит за ролята на следващия Джеймс Бонд, но изборът на новия изпълнител на прочутия агент 007 все още не е обявен официално, пише австрийското издание "Щандарт", цитирано от БТА.

Режисьорът на предстоящия филм от поредицата Дени Вилньов посочи в интервю за списание GQ, че работата по проекта напредва. По информация на медиите финалните пробни снимки с актьори са се състояли в края на октомври, което засили спекулациите около избора на наследник на Даниъл Крейг.

Сред имената, които се споменават като възможни кандидати за ролята, са 36-годишният Търнър, известен с филма "Ема", Джак Лоудън от сериала "Бавни коне", както и Джош О'Конър, познат от сериала "Короната". В последните седмици се появиха информации, че пробни снимки са направили и Робърт Патинсън и Никълъс Холт.

Историята на поредицата показва, че редица известни актьори са били близо до ролята, без в крайна сметка да я получат. Сред тях е американският актьор Джон Гавън, който през 1970 г. дори подписва договор за ролята, но впоследствие продуцентите успяват да върнат Шон Конъри за филма "Диамантите са вечни". Клинт Истууд също е бил спряган за ролята, а Бърт Рейнолдс отказва предложението с аргумента, че Джеймс Бонд трябва да бъде британец. Сред кандидатите през годините са били още Майкъл Билингтън, Джеймс Бролин и Сам Нийл.

Пиърс Броснан също е трябвало да стане агент 007 още преди Тимъти Далтън, но телевизионният сериал "Ремингтън Стийл", в който участва, е подновен в последния момент и актьорът не успява да приеме ролята. Впоследствие той все пак влиза в образа на Бонд през 1995 г.

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При избора на наследник на Далтън през 2005 г. сред кандидатите е и младият тогава Хенри Кавил. Режисьорът Мартин Кембъл харесва пробните му снимки, но продуцентите смятат, че на 22 години актьорът е твърде млад за ролята. В крайна сметка изборът пада върху Даниъл Крейг, който се превъплъщава в агента в пет филма, последният от които е "Смъртта може да почака" (2021).

Официалното обявяване на новия Джеймс Бонд предстои, а според "Щандарт" не е изключено продуцентите да изберат актьор, чието име досега не е било сред основните претенденти.

Даниъл Крейг на световната премиера на 25-ия филм от поредицата за Джеймс Бонд "Смъртта може да почака" в "Роял Албърт хол" на 28 септември 2021 г. в Лондон Снимка: Getty Images

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