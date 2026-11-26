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Кание Уест и Бианка Ченсори планират отново да си кажат "Да", близо четири години след като сключиха брак тайно. Новината беше разкрита неочаквано от лелята на австралийската архитектка, която сподели подробности за предстоящото събитие в ефира на сутрешно радиопредаване.

Кели, която живее в Дорийн, североизточно от Мелбърн, се включи в рубриката "С кого сте роднини?", когато изненадващо разкри семейната си връзка с Бианка Ченсори. "Роднина съм на Бианка Ченсори. Определено е интересна личност", заяви тя. Впоследствие Кели сподели, че няколко членове на семейството на Ченсори се подготвят да пътуват в чужбина за предстоящото тържество.

"Голяма част от семейството ни ще пътува за сватбата им следващия месец."

Водещата остана изненадана и попита дали двамата не са вече женени. Кели уточни, че става дума за подновяване на брачните им клетви. "Те са женени, но отново ще подновят обетите си. Да, така е. Мен обаче не ме поканиха."

Кание Уест и Бианка Ченсори сключиха брак през декември 2022 г., а оттогава отношенията им неведнъж са били обект на медийно внимание. Двамата често попадат в центъра на спекулации за евентуална раздяла, подхранвани от необичайните им публични появи и противоречивите модни решения на австралийката.

Провокативните тоалети на Бианка многократно предизвикваха дискусии по целия свят, докато връзката й с американския рапър продължава да бъде подложена на засилен обществен интерес.

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Въпреки слуховете за проблеми в брака им, последното разкритие подсказва, че двойката може да планира нова церемония, с която да препотвърди връзката си. Засега не са известни подробности за мястото на събитието и списъка с гости. Нито Кание, нито Бианка са потвърдили публично информацията за предстоящото подновяване на брачните си обети.

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