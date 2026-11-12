Икономка твърди, че е била заключена в дрешника й

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Кайли Дженър е изправена пред четвърто съдебно дело, заведено от бивш неин домашен служител в рамките на едва седем месеца. Последният иск е подаден от бивша икономка, която отправя сериозни обвинения срещу риалити звездата и нейния екип. Жената твърди, че е била ухапана от куче, пострадала е при инцидент с лютив спрей и дори е била заключена за повече от час в дрешника на Дженър, докато молбите й за помощ били посрещнати с подигравки. За случая съобщава Page Six, позовавайки се на съдебни документи.

Динора Каролина Кабрия Амая е внесла исковата си молба във Върховния съд на Лос Анджелис в началото на ноември. Тя обвинява Дженър, компаниите й и няколко членове на персонала в дискриминация, отмъщение, неправомерно уволнение и нарушения на трудовото законодателство.

По думите на Амая тя започнала работа при основателката на Kylie Cosmetics през март 2025 г., като получавала по 40 долара на час в брой и обикновено работела шест дни седмично. Бившата служителка твърди, че редовно й бил отказван извънреден труд, налагало й се да работи продължително време и да пътува между различни имоти на Дженър, без да получава компенсация за изминатите километри и времето за придвижване.

Едно от най-сериозните твърдения в исковата молба е свързано с инцидент, при който Амая била изпратена от своята супервайзърка Лора Дули в дрешника на Дженър. Според обвинението икономката използвала код за достъп, за да влезе, но впоследствие останала заключена вътре за повече от час.

Амая твърди, че се обадила на Дули в паника и отчаяно поискала помощ. Вместо да предприеме действия, супервайзърката се присмяла на ситуацията й.

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"Няма никой в къщата, който да може да те пусне, а аз не мога да дам паролата на никой друг. Просто трябва да изчакаш", гласи репликата, която според жалбата Дули отправила към нея. Бившата икономка твърди, че останала затворена, докато най-накрая някой не дошъл да отключи помещението.

В исковата молба се описват и два отделни инцидента, при които Амая твърди, че е пострадала по време на работа.

През септември 2025 г., докато почиствала чекмедже в перално помещение, необезопасен флакон с лютив спрей се задействал и попаднал в очите и лицето й. Според нея това довело до замъглено зрение, парене, сърбеж, сухота и продължително дразнене, както и до усещане за пясък в очите.

През следващия месец жената твърди, че била ухапана от куче, докато почиствала неговата колиба в един от имотите на Дженър. Амая заявява, че съобщила за нараняването, но не получила необходимата помощ и се наложило сама да закупи лекарства без рецепта.

В жалбата се посочва още, че на икономката многократно било нареждано да напуска помещенията или да остава извън полезрението на Дженър, тъй като звездата не искала да я вижда.

Амая твърди, че била уволнена в началото на февруари, малко след като попитала защо друга икономка получава възстановяване на разходите за пътуване, докато на нея такава компенсация била отказвана.

Адвокатът на бившата служителка Дела Шейкър заявява пред Page Six, че случаят поставя по-широк въпрос за отношението към домашните помощници, наети от влиятелни и заможни работодатели.

"Този случай повдига по-голям въпрос: Колко домашни помощници се страхуват да съобщят за незаконно отношение, защото смятат, че работодателите им са твърде влиятелни, за да бъдат предизвикани?", коментира Шейкър.

От своя страна правният представител на Дженър Майкъл Роудс категорично отхвърля обвиненията. Пред Page Six той заявява, че последните дела са заведени от същия адвокат, който представлява и други бивши служители на звездата.

"Очевидно е, че този адвокат иска да използва публичността, за да се опита да изтръгне неоправдано парично обезщетение", коментира Роудс. Той допълва, че екипът на Дженър няма да се поддаде на натиск и ще се защитава решително срещу, по думите му, неоснователните искове.

Новият иск е четвъртият случай тази година, в който бивш служител предприема правни действия срещу Кайли Дженър или свързани с нея компании.

Първото дело е заведено през април от бившата икономка Анхелика Ернандес Васкес. Тя обвинява Дженър в тормоз и дискриминация заради салвадорския си произход, католическата си вяра и имиграционния си статут. Само няколко дни след подаването на този иск, друга бивша икономка - Хуана Делгадо Сото, също завежда дело срещу Дженър.

Сото обвинява бившата си работодателка в дискриминация, тормоз и отмъщение. По думите й било забранено да гледа Дженър или да й се усмихва, а когато риалити звездата се намирала в дома си, тя била принуждавана да се крие с часове в баня или гараж.

Третото дело е заведено през юни от бивша лична готвачка. Тя обвинява Дженър и членове на екипа й в дискриминация заради бременността й и неправомерно уволнение. Според твърденията на готвачката тя е имала рискова бременност, но въпреки това била принуждавана да работи физически натоварващи смени. Жената заявява, че по време на семеен рожден ден в Палм Спрингс, Калифорния, се наложило да работи дълги часове. На следващата сутрин се събудила със силно кървене, а в болницата научила, че е загубила бебето си.

И четирите жени са представлявани от един адвокат.

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