Ози Озбърн почина на 76-годишна възраст на 22 юли 2025 г., след години на здравословни проблеми, сред които и болестта на Паркинсон

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Кели Озбърн разкри последните трогателни думи, които баща й Ози Озбърн й е казал само три дни преди смъртта си. Той й напомнил колко силно я цени и обича, съобщава RadarOnline.com.

"Трябва да знаеш нещо... Каквото и да се случи, можеш да прекараш остатъка от живота си със съзнанието, че на тази планета е имало един мъж, който истински те е обичал за всичко, което си. И този мъж съм аз", казал Ози Озбърн на дъщеря си Кели.

Признанието я разтърсило. В подкаста We Need to Talk 41-годишната Кели разказва, че се разплакала и го помолила да не говори така. Знаейки, че дъщеря му понякога трудно вярва, че е обичана, Озбърн ѝ казал: "Обичам те повече от всеки друг."

Кели добавя: "Три дни по-късно той си отиде."

Ози Озбърн почина на 76-годишна възраст на 22 юли 2025 г., след години на здравословни проблеми, сред които и болестта на Паркинсон. Смъртта му настъпи само 17 дни след прощалния му концерт в родния му град Бирмингам, Англия. Кели отдава заслугата за осъществяването на последното му участие на майка си Шарън Озбърн, на 73 години, която направила всичко възможно концертът да се състои. Въпреки силните болки и предупрежденията на лекарите, Ози бил убеден, че шоуто трябва да продължи.

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"Той избра да го направи въпреки всичко, защото това означаваше повече за него от всичко друго", казва Кели.

За Ози концертът бил последното му излизане на сцена. "Той успя да се сбогува и да каже благодаря", споделия тя. "Това беше всичко, което искаше да направи."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.