Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Кели Озбърн разкри последните трогателни думи, които баща й Ози Озбърн й е казал само три дни преди смъртта си. Той й напомнил колко силно я цени и обича, съобщава RadarOnline.com.

In memoriam

"Трябва да знаеш нещо... Каквото и да се случи, можеш да прекараш остатъка от живота си със съзнанието, че на тази планета е имало един мъж, който истински те е обичал за всичко, което си. И този мъж съм аз", казал Ози Озбърн на дъщеря си Кели.

Признанието я разтърсило. В подкаста We Need to Talk 41-годишната Кели разказва, че се разплакала и го помолила да не говори така. Знаейки, че дъщеря му понякога трудно вярва, че е обичана, Озбърн ѝ казал: "Обичам те повече от всеки друг."

Кели добавя: "Три дни по-късно той си отиде."

Ози Озбърн почина на 76-годишна възраст на 22 юли 2025 г., след години на здравословни проблеми, сред които и болестта на Паркинсон. Смъртта му настъпи само 17 дни след прощалния му концерт в родния му град Бирмингам, Англия. Кели отдава заслугата за осъществяването на последното му участие на майка си Шарън Озбърн, на 73 години, която направила всичко възможно концертът да се състои. Въпреки силните болки и предупрежденията на лекарите, Ози бил убеден, че шоуто трябва да продължи.

"Той избра да го направи въпреки всичко, защото това означаваше повече за него от всичко друго", казва Кели.

За Ози концертът бил последното му излизане на сцена. "Той успя да се сбогува и да каже благодаря", споделия тя. "Това беше всичко, което искаше да направи."

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34609
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10079
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11716
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1419
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2265
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5398
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2231
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3573
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1433
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
417