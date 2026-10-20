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Кендъл Дженър даде рядък поглед към личния си живот, след като се пошегува, че срещите с жени може да са по-лесни от тези с мъже. В епизод на The Kardashians, излъчен преди дни супермоделът коментира слуховете за сексуалността си в разговор с дългогодишната си приятелка Кара Делевин.

"Мисля, че да си лесбийка би било забавно, невероятно и по-лесно? Не знам. Мъжете са ужасни", каза Дженър.

Тя обаче уточни, че никога не е изпитвала желание да бъде интимна с жени.Кендъл засегна и спекулациите около близкото си приятелство с Делевин. Според нея хората са поставяли под въпрос сексуалността ѝ заради обичта, която двете демонстрират една към друга.

"Хората и до днес мислят, че съм лесбийка заради любовта ни една към друга. Не съм и смятам, че точно ти, повече от всеки друг, би трябвало да знаеш", заяви тя.

Делевин се съгласи, че може да потвърди, че Дженър не е лесбийка. Риалити звездата след това се пошегува, че не би имала нищо против да се забавлява с жена, стига да не стигат до интимност. На въпроса на Делевин коя жена би избрала, Кендъл отговори: "Ти, разбира се."

Тя се пошегува още, че Кара е единствената жена, която познава и която би се държала добре с нея. Разговорът беше в шеговит тон и не потвърждава романтична връзка между двете.

Моделът вече е коментирала тези предположения по време на гостуването си през януари 2026 г. в подкаста In Your Dreams на Оуен Тийл. Тя заяви, че е запозната с твърденията в интернет, че крие сексуалността си, и изрази недоволство от начина, по който темата се обсъжда.

"Не е мило. Много е жестоко", каза Дженър за част от реакциите онлайн.

Тя коментира и предположенията, че прикрива самоличността си, за да защити бизнес интересите на семейство Кардашиян. "Мисля, че на този етап от живота си щях да съм открита, ако беше така", заяви тя.

От пролетта на 2026 г. Дженър е свързвана романтично с актьора Джейкъб Елорди. Според публикации двамата са прекарвали време заедно насаме в продължение на месеци, преди отношенията им да привлекат обществено внимание. Твърди се също, че Кендъл и Елорди са били на двойна среща с Джъстин Бийбър и Хейли Бийбър, както и с Кайли Дженър и Тимъти Шаламе. По-късно двамата бяха забелязани заедно на Хаваите и в Париж, а Елорди присъства и на ревюто на Bottega Veneta по време на Седмицата на модата в Милано през септември. Нито един от тях не е потвърдил публично предполагаемата им връзка.

Преди време Дженър обясни защо иска да отделя повече внимание на себе си, вместо активно да търси връзка. В In Your Dreams тя разказа, че през двайсетте си години е имала няколко връзки и иска да остави повече пространство за собствените си интереси.

"Когато навърших 29 години, поех нещо като малък ангажимент към себе си", отбеляза тя. Дженър поясни, че желае да остане отворена към възможността за връзка, но без срещите да бъдат неин приоритет.

Тя описа този период като "година за мен", в която може да избере себе си. Последните ѝ коментари отново разпалиха спекулациите около личния ѝ живот, но тя не е обявявала промяна в статуса на връзката си.

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