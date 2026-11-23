"Ракът наистина те променя. Променя тялото ти, променя те физически, но има и много по-дълбоки промени, които диагнозата предизвиква в теб", казва Катрин в първите кадри от продукцията

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Принцесата на Уелс говори откровено за преживяното по време на лечението си от рак и за промените, които болестта е предизвикала в живота ѝ, в предстоящия документален филм Heal, който ще бъде излъчен по BBC.

"Ракът наистина те променя. Променя тялото ти, променя те физически, но има и много по-дълбоки промени, които диагнозата предизвиква в теб", казва Катрин в първите кадри от продукцията. Във филма тя споделя личните си размисли за болестта, възстановяването и пътя към изцелението.

"Изцелението е пътешествие", казва принцесата в документалния филм, който ще бъде излъчен по BBC One на 29 ноември.

Зрителите ще видят и непоказвани досега кадри от участието ѝ в предизвикателството Three Peaks Challenge по-рано тази година. То включва изкачването на най-високите върхове в Англия, Шотландия и Уелс в рамките на един ден.

"Ясно е, че не сме създадени да посрещаме трудностите в живота сами", казва Катрин зад кадър. Думите ѝ звучат на фона на кадри с други пациенти с рак, както и на моменти с нейното семейство, включително със съпруга ѝ принц Уилям.

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"Често именно чрез болката осъзнаваме, че отвъд нея се крие нещо още по-красиво", допълва тя, връщайки се към преживяното и начина, по който то е променило гледната ѝ точка към живота.

Кейт никога не е разкривала с какъв вид рак е била диагностицирана. През март 2024 г. тя съобщи публично за заболяването си и разкри, че се подлага на химиотерапия. През януари 2025 г. обяви, че ракът е в ремисия, а през следващите месеци постепенно възобнови кралските си ангажименти.

Принцесата неведнъж е говорила за това, че възстановяването не приключва с края на лечението. Тя е споделяла за добрите и трудните дни след терапията и е обръщала внимание на погрешното очакване, че пациентите могат веднага да се върнат към живота си отпреди диагнозата. Според нея грижата за здравето трябва да обхваща не само физическото състояние, но и емоционалното и психическото благополучие.

Документалният филм е представен от Кърсти Янг и обещава най-подробния досега разказ на Катрин за преживяното. Чрез личните ѝ размисли и срещите с други хора, засегнати от болестта, продукцията проследява отражението на диагнозата и различните пътища към възстановяването.

Катрин, принцесата на Уелс, по време на посещение в родилен дом в Мумбай, Индия, на 18 ноември 2026 г., в последния ден от кралското пътуване Снимка: Getty Images

След лечението принцесата постепенно се върна и към работата си с благотворителните организации, които подкрепя. В началото на миналата седмица тя придружи принц Уилям в Индия за церемонията по връчването на наградите Earthshot. Това беше първото им съвместно пътуване в чужбина по кралски ангажимент след лечението ѝ.

В създаването на документалния филм участва и операторът Уил Уор, който е работил с Катрин и семейството ѝ и по-рано. Негови снимки са използвани във видео поздрав за рождения ден на принцесата, както и в коледната картичка на семейството, на която Уилям, Кейт и трите им деца са заснети в непринуден момент.

Catherine talks openly about how cancer changed her in new BBC documentary https://t.co/AfKbaQODGM — BBC News (UK) (@BBCNews) November 21, 2026

Кейт Филипс, главен директор по съдържанието на BBC, изрази надежда, че 30-минутният филм ще намери отклик сред зрителите и ще предложи утеха и подкрепа на хората, които преминават през здравословни изпитания.

Катрин се лекуваше в болницата "Роял Марсдън". Приходите от разпространението на документалния филм в различни държави ще бъдат дарени на благотворителната организация към лечебното заведение.

В болницата пациентите могат символично да отбележат края на лечението си, като ударят камбана. Катрин обаче разкрива в разговор с брат си Джеймс Мидълтън, че не е направила това.

"Аз не ударих камбаната", казва тя.

"Може би това е твоят начин да удариш камбаната", отвръща брат ѝ, визирайки участието ѝ в предизвикателството Three Peaks Challenge и самия документален филм, посветен на възстановяването ѝ.

Принц Уилям и съпругата му Кейт присъстват на церемонията по връчването на наградите Earthshot на 17 ноември 2026 г. в Мумбай, Индия Снимка: Getty Images

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