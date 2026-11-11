3351 Снимка: AP/БТА

Принцесата на Уелс сподели подробности за възстановяването си от рак в рядко интервю за списание "Country Life", брой, подготвен от принца на Уелс в ролята на гост-редактор. На кадър, заснет от Джош Шинър, 44-годишната Кейт е изобразена до дърво, озарена от есенното слънце, силен визуален образ, отразяващ дълбоката ѝ, дългогодишна любов към природата.

Облечена в туидено сако на Ralph Lauren, принцесата разговаря с известния автор Робърт Макфарлейн за ключовата роля, която природата е изиграла по време на възстановяването ѝ, след като през 2024 г. ѝ е поставена диагнозата рак.

Изключително откровено принцесата на Уелс споделя: "В болницата ми казаха, че възстановяването ми няма да бъде праволинеен процес. Ще има както добри, така и лоши дни, а и ще е нужно време. Същото е и в природата." На въпрос от г-н Макфарлейн къде намира основния си източник на "надежда", Кейт разкрива, че именно "уроците, на които ни учи природата", ѝ напомнят, че "не сме сами и че сме свързани с нещо по-голямо от самите нас".

Описвайки природата като "тих учител" в трудни периоди от живота си, принцесата добавя: "Усещането за връзка, наличието на доверени хора около теб и места, където намираш душевен мир, могат да бъдат от огромно значение в тежки моменти."

Кейт също така споделя за подхода си към възпитанието на принцовете Джордж и Луи и принцесата Шарлот, като отбелязва, че се старае да дава на децата си "свобода да изследват, вместо постоянно да им казва какво да гледат или какво да мислят".

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Кейт споделя и опасенията си, че младите хора развиват високи нива на тревожност в свят, завладян от технологии, които непрекъснато се променят. Бъдещата кралица отбелязва, че природата, напротив, дава възможност на децата да развиват своите творчески способности и въображение извън света на екраните.

Тя разказва как любовта ѝ към природата се е зародила още в детството, когато е прекарвала време, играейки край потоци, събирайки къпини или "просто оставайки сама в своя собствен свят, наслаждавайки се на простотата на обикновените неща". Тя сподели, че тогава е изпитвала чувство за свобода, "което трудно може да се открие другаде".

Принцесата изразява и признателността си към забележителната работа на благотворителната организация "Mind Over Mountains", която предоставя професионална подкрепа за психичното здраве, като събира хора сред природата.

През януари принцесата на Уелс се присъедини към организирана от фондацията разходка в националния парк "Пийк Дистрикт", посветена на благополучието и осъзнатостта, за да научи повече за ролята на престоя сред природата за психичното здраве. Принцесата отдавна подчертава колко е важно, особено за децата, да прекарват време на открито; това е и ключов аспект от работата ѝ, свързана с ранното детско развитие. Тя описа природата като място, което предлага нещо уникално.

"Тя не изисква нищо от нас. Не ни съди и не очаква от нас да постигаме определени резултати. Тя просто ни позволява да бъдем себе си. За мен тя винаги е била убежище - място, към което инстинктивно съм искала да се насоча", споделя тя.

Рядкото интервю с принцесата на Уелс е част от специалното издание на списание "Country Life", чийто гост-редактор е принцът на Уелс. Принц Уилям превърна ролята си на гост-редактор в семейно начинание, като включи в изданието и впечатляваща рисунка на най-големия си син принц Джордж.

В списанието Уилям споменава и другите си деца - принцеса Шарлот и принц Луи, като разказва за семейните разходки с кучетата им Орла и Ото. Той разкрива, че и трите му деца обичат да прекарват време сред природата и да изследват заобикалящата ги среда. Принцът споделя, че те са вдъхновение за работата му, свързана с бъдещето на селските райони, както и за стремежа му да създаде по-добро място за следващите поколения.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.