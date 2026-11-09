Според информация на The Mail on Sunday Пери води активни преговори за автобиография и документален сериал, в който да представи своята гледна точка за 14-месечния им брак, приключил през 2011 г.

1221 Снимка: Getty Images

Внезапната им раздяла разтърси света на шоубизнеса. Петнадесет години след развода си с Ръсел Бранд Кейти Пери продължава да пази мълчание за отношенията им. Сега обаче певицата обмисля да разкаже публично за брака, който описва като един от най-мрачните периоди в живота си.

Според информация на The Mail on Sunday Пери води активни преговори за автобиография и документален сериал, в който да представи своята гледна точка за 14-месечния им брак, приключил през 2011 г. Източници, близки до звездата, твърдят, че тя е изчакала края на съдебния процес срещу Бранд, преди да предприеме тази стъпка.

"През годините Кейти е получавала множество предложения да разкаже историята си, но не е обмисляла нищо, докато не приключи съдебният процес. Тя има много какво да каже", твърди източник от Холивуд. По думите му певицата и екипът ѝ обсъждат проект за стрийминг платформа от типа на Netflix, както и книга. Сред компаниите, с които са водени разговори, са Netflix и Hulu.

42-годишната Пери не е била призовавана да свидетелства срещу Бранд. В материалите по делото обаче се появява твърдение, че тя може да е присъствала на място по време на едно от сексуалните посегателства, за които той е обвинен. Случаят е от 2009 г., когато Бранд е снимал филм, съобщава Daily Mail.

51-годишният комик беше осъден за сексуално посегателство над служителка на Channel 4. Според обвинението той я помолил за масаж, след което се навел и притиснал главата си в скута ѝ, в областта на слабините. В правните документи защитникът му Иън Уинтър КК посочва, че според потърпевшата в стаята е имало и други свидетели, сред които е възможно да е била и бъдещата съпруга на Бранд.

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Адвокатите на комика са настояли бракът му с Пери да не бъде обсъждан по време на процеса, тъй като няма отношение към обвиненията. Прокуратурата потвърждава, че певицата никога не е била търсена от полицията и не е давала показания.

Пери и Бранд се запознават през 2009 г., докато той снима филма "Секс, наркотици и Лас Вегас". Година по-късно сключват брак на индуистка церемония в Индия. В края на 2011 г. комикът прекратява отношенията им с кратко съобщение, изпратено минути преди певицата да излезе на сцената.

В интервю за Vogue през 2013 г. Пери разказва, че Бранд първоначално е искал равностоен партньор, но впоследствие трудно приемал успеха и независимостта ѝ. Тя споделя, че той се държал контролиращо и не харесвал обстоятелството, че по време на турнето тя е била водещата фигура във връзката.

"Чувствах голяма отговорност за края на връзката ни. Но после разбрах истината, която не мога непременно да разкрия, защото я пазя заключена в сейфа си за черни дни", казва тогава певицата.

Само седмици преди раздялата Бранд допълнително разпалва слуховете за проблеми в брака им. По време на университетско турне в САЩ той сваля сватбения си пръстен пред камера и се шегува, че ще го скрие на сигурно място, докато е сред студентките. В друго видео Бранд говори с нетърпение за предстоящата "седмица на революцията" и за срещите си с колежанки.

Имало е и други признаци за напрежение. Според публикации Пери се ядосала, след като Бранд споделил в социалните мрежи снимка, на която тя спи без грим. Кадърът впоследствие бил премахнат.

След развода певицата има десетгодишна връзка с актьора Орландо Блум, от когото има дъщеря. В момента тя е свързвана с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо. Представителите на Пери са потърсени за коментар.

Кейти Пери и Орландо Блум присъстват на партито за наградите "Оскар" на Vanity Fair 2025 на 2 март 2025 г. в Бевърли Хилс, Калифорния Снимка: БТА/Evan Agostini/Invision/AP

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