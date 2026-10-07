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Ким Кардашиян е наела пет бавачки, които да се грижат за четирите ѝ деца, разкрива RadarOnline.com. 45-годишната риалити звезда има 4 деца - Норт, на 13 години, Сейнт, на 10, Чикаго, на осем, и Псалм, на седем, от бившия си съпруг Кание Уест, на 49 години. Заради натоварения ѝ график екипът от служители се редува в грижите за децата.

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Основателката на SKIMS обяснява, че винаги има бавачка на разположение. Въпреки това тя лично води и прибира децата от училище, а всяка вечер семейството вечеря заедно.

"Мисля, че съм умерено строг родител", споделя тя. "Изключително търпелива и любяща съм. Все още позволявам на някое от децата да спи в леглото ми, когато поиска. Всяка вечер чета книги с тях."

Бизнесдамата твърди също, че лично разговаря с децата си за богатството и привилегиите, за да ги насърчи да работят упорито във всичко, с което се захванат.

Кардашиян пояснява: "Непрекъснато говоря с децата си за упоритата работа, за това никога да не приемат нещата за даденост и винаги да бъдат благодарни. Давам им личен пример. Много открито говоря с тях за работата си, за всички усилия, които вложих в обучението си по право, и те се гордеят с мен."

Кардашиян засегна и отношенията си с Уест, които приключиха през 2021 г. Бившата двойка, която беше женена осем години, сега отглежда децата си съвместно и редовно обсъжда музикалната кариера на най-голямата си дъщеря Норт.

"Това е тема, по която с баща ѝ общуваме по-добре. Уверяваме се, че сме на една вълна и че тя участва в проекти, одобрени и от двама ни", казва Кардашиян.

Междувременно Ким е похарчила средства извън грижите за децата, като е купила часовник, за който се твърди, че е прокълнат и е носил нещастия на семейство Кенеди. Звездата от Real Housewives of New York City Карол Радзивил, вдовица на братовчеда на Кенеди Антъни Радзивил, твърди, че се е разделила с часовника заради трагичната му история. 63-годишната риалити звезда и писателка е получила часовника от покойния си съпруг, починал от рак през 1999 г. Първоначално той е принадлежал на Джаки Кенеди, чийто съпруг, президентът Джон Ф. Кенеди, е убит през 1963 г.

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В скорошно интервю за подкаста Financial Tea Карол разкрива, че е смятала часовника за прокълнат.

"Имаше нещо в този часовник, което свързваше всички ни. Джаки Кенеди през 60-те години, мен през 90-те, а след това най-добрата ми приятелка през 2010-те", обяснява Радзивил. "Проклятието беше, че три жени са притежавали часовника и и трите са останали вдовици, докато са били на по 30 години."

Авторката на What Remains предлага бижуто на търг чрез Christie's с надеждата и намерението Cartier да го откупи.

"Имах една идея, която според мен съм взела от филм за Индиана Джоунс, че когато върнеш нещо прокълнато на мястото, откъдето е дошло, проклятието се разваля", разказва тя.

Както се надявала, Cartier подава значителна оферта. В последния момент обаче Кардашиян предлага внушителните 379 500 долара и печели часовника. В интервю тя казва: "Това ми даде известна сила: Нека влезем там и да приключим с това."

Макар двете телевизионни звезди никога да не са се срещали, те имат общи приятели. Информацията за трагичната история на часовника достига до основателката на SKIMS, което я плаши и я кара да го върне на Christie's.

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