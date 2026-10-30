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Ким Кардашиян е имала възможност да се докосне до скъпоценните бижута на Елизабет Тейлър неведнъж.

Основателката на SKIMS разкри във видео в Instagram, че е носила емблематичното колие на "Булгари" с изумруди и диаманти, принадлежало на покойната звезда от "Клеопатра", по време на фотосесия в Рим. Това обаче не е първата ѝ среща с бижуто, пише сп. People.

"Когато тя почина, ме заведоха в дома ѝ и ми показаха сейфа с всичките ѝ бижута, преди да го изпразнят", разказва Кардашиян пред екипа на "Булгари".

"Имах възможност да видя всичко в дома ѝ. Бижутата ѝ все още бяха в сейфа, а всичките ѝ вещи, включително мебелите, бяха на местата си. Успях да вляза там непосредствено след смъртта ѝ. Знам, че звучи налудничаво, но видях всичко в лилавия ѝ гардероб", допълва тя.

Кардашиян разкрива още, че преди смъртта на Тейлър през март 2011 г. е имала възможност да разговаря с нея по телефона именно за прочутото колие с изумруди и диаманти на "Булгари". Във видеото екипът на италианската бижутерийна марка показва на Кардашиян и майка ѝ Крис Дженър няколко ценни украшения, извадени от архивите. 

"Уау, Лоу Роуч наистина е задействал връзките си", възкликва Кардашиян, визирайки стилиста на звездите.

По-късно Кардашиян се свързва с Роуч по FaceTime, за да му покаже бижутата.

"Виж това! Ти го направи. Не знам как успя, но това е най-хубавият подарък за рожден ден, който някога съм получавала. Сега мога да започна новата си година с енергията на Елизабет", казва тя.

Във видеото Кардашиян позира с колието, а след това връща бижутата на екипа на "Булгари". В края на клипа тя възкликва: "Какво начало на медийното турне! Направо е лудост!"

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"Ако тези бижута можеха да говорят...", пише Кардашиян към публикацията си, като отбелязва профилите на Елизабет Тейлър и "Булгари".

Възхищението на Кардашиян към холивудската легенда отдавна не е тайна. По време на медийното турне за втория сезон на сериала All"s Fair тя неведнъж отдава почит на Тейлър, като пресъздава нейни емблематични визии.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SARAH KANJ (@davincicode7)

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