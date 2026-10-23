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Ким Кардашиян се преобрази в най-голямата си дъщеря Норт Уест за Хелоуин тази година. Риалити звездата показа неузнаваемата си визия в Инстаграм. Появи се с характерната за Норт тюркоазеносиня коса до кръста, остри мигли, пиърсинги по лицето и черни декоративни зъби. Тя завърши визията си с изключително дълги, заострени нокти тип, украсени с черни и сребристи готически мотиви, които силно напомняха маникюра на дъщеря й.

"Хелоуин 2026", написа Ким към поредицата от снимки, на които позира точно като 13-годишната си дъщеря.

Костюмът на Ким идва след месеци на критики заради дръзката визия на тийнейджърката. По-рано този месец майката и дъщерята отговориха на твърденията, че Норт се облича "демонично".

"Спрете да казвате, че съм демонична. Не, не съм", заяви младата изпълнителка, която се стреми към кариера в рапа, по време на скорошно излъчване на живо в TikTok. "Не съдете за книгата по корицата само защото харесвам този стил на обличане", добави Норт.

Ким заяви, че според нея хората наричат дъщеря й демонична заради черните декоративни зъби и пиърсингите, които носи. По време на същото излъчване на живо в TikTok обаче двете разкриха, че пиърсингите не са истински.

Ким, която има четири деца от бившия си съпруг Кание Уест, преди това разказа за трудностите, с които се сблъсква заради критиките към външния вид на Норт, в интервю с Алекс Купър в подкаста Call Her Daddy.

"Наистина е трудно. За съжаление, допуснахме тази грешка пред целия свят."

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