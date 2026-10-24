3323 Снимка: Синелибри

Високо в албанските планини 16-годишната Бекиа е принудена от баща си да сключи брак с мъж от селото. В нощта преди сватбата се случва нещо, което променя хода на събитията. Тя разтрогва годежа и се възползва от правото да стане мъж според патриархалните закони. Отказва се от женската си същност и приема името Матя. Решение, което предизвестява смъртта на баща ѝ и пълния разпад на семейството.

Петнадесет години по-късно, Матя вече не може да крие своята тайна. Тя предприема пътуване към България, за да се срещне с брат си, който е в изгнание, и със спомените от детството си, с надеждата да събере отново разпилените части от себе си.

Филмът е адаптация по номинирания за "Букър" роман "Остайница" на Рене Карабаш. В главната роля влиза албанската актриса Алтеа Лазай, която признава, че усеща, че ролята на Бекиа/Матя е била създадена точно за нея. Затова и не се отказва, въпреки че в началото режисьорът не вижда в нейно лице своя главенперсонаж. В крайна сметка Алтеа получава ролята, а една от стъпките е да се раздели с дългата си коса, за да се слее напълно с образа на мъж.

За актьорството, професията на стюрадеса и мечтата да снима в турска продукция, Алтеа Лазай говори пред Life.

Албанската актриса Алтеа Лазай признава, че усещала ролята на Бекиа/Матя в "Остайница" като създадена точно за нея Снимка: IMDB

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Какво беше усещането да влезеш в ролята на бурнеша, една доста необичайна традиция в албанската култура?

По-скоро е било традиция в миналото, но в момента има около пет-шест жени, които продължават да живеят като бурнеши. Честно казано, не ми беше трудно. Всяка роля си има своите трудности, но мисля, че макар жените да изглеждат крехки, ние носим в себе си силата да постигнем всичко, което решим. Така че беше едновременно лесно и трудно.

Какво знаеше за тези жени, преди да започнеш работата си по филма и имаше ли възможност да се срещнеш с някоя от тях лично?

За съжаление - не. Изгледах няколко документални филми за тях, а и в интернет е толкова лесно да се намери информация по дадена тема. Знаех за "Канунът" (традиционния албански кодекс). Макар че тези жени са живели в условията на "Канун", това е било преди няколко поколения. Честно казано, много се радвам, че това вече не съществува, тъй като то говори много за патриархата и за това как мъжете се смятат за по-силни и по-важни от жените. Така че наистина се радвам, че подобно нещо е останало в миналото.

Във филма "Остайница" героинята на Алтеа се отказва от женската си същност и приема името Матя Снимка: IMDB

Разкажи ми как попадна на този проект?

Без излишна скромност мога да кажа, че тази роля беше създадена точно за мен. Изпратих няколко свои снимки на един албански продуцент на име Димитрис, но не получих никаква вест какво се случва. Режисьорът Константин (Костадин Бонев - бел.авт) му казал: "Тя има твърде много татуировки, не можем да я вземем". След няколко месеца, мой приятел, който е и втори асистент-режисьор на филма, ми каза: "Хей, прочетох сценария и докато четях, се сетих за теб". А аз отвърнах: "Добре, давай да го правим". Отидох на прослушванията, явих се, а после ме извикаха отново. Константин провеждаше пробите за останалите роли, като и аз участвах в тях, и тогава разбрах, може би аз съм избраната. А когато ме попита: "Можеш ли да си отрежеш косата?", си казах: "Ясно, значи вече ме е избрал".

Подстригването ли беше най-трудната и предизвикателна част за теб?

Да, определено беше едно от най-големите предизвикателства. Другата трудност беше езикът, аз говорех на албански, а Дениза (Дениза Павлова, която играе Дана - бел.авт.) - на български. Макар че езикът на любовта е универсален, за публиката не всичко би било напълно разбираемо. Трябваше нещата да са по-конкретни, затова казах на Дениза: "Виж, трябва да науча малко български, а ти - малко албански, за да можем леко да прикрием разликата". И точно това направихме.

Алтеа се разделя с дългата си коса, за да се слее напълно с образа на мъж Снимка: IMDB

Как мислиш, че публиката ще възприеме филма, особено тази в Албания? Все пак това не е традиционна любовна история.

Да, екипът, персонажите, историята - всичко това излиза извън рамките на традиционното. Не е типичният градски сюжет, освен това имам романтична връзка с Дана. Албанците, макар и да приемат тази част от обществото, все пак остават леко скептични. Например, когато показах филма на приятели, реакцията им беше: "О, тук има толкова много целувки!", такъв тип коментари. Мисля, че моето поколение ще възприеме нещата по-скоро романтично. Но за баба ми и дядо ми, онова поколение, нещата ще бъдат свързани с травмите, които носят от миналото. Все пак мисля, че ще го приемат добре.

А семейството ти, какво каза то за проекта?

Показах го само на майка ми, нямах време да го покажа на баба и дядо. Сигурна съм, че дядо ми ще каже: "О, ти си целунала момиче!" И какво мога да кажа, освен че беше част от ролята - все пак съм актриса, трябва да се справям с такива неща. Но на майка ми ѝ хареса - тя харесва всеки мой проект, като всяка една нормална майка.

Прочете ли книгата, беше ли запозната с историята преди филма?

Честно казано, все още не съм я чела и много ме е срам за което. Дори се извиних на Рене за това. Но причината е, че чак през следващата година, мисля, че в първите месеци на 2027 г., книгата ще бъде издадена на албански език. Така ще мога да я разбера напълно, в дълбочина, когато я прочета.

Историята в "Остайница" се върти около любовната история между героините на Дениза Павлова (вляво) и Алтеа Лазай Снимка: IMDB

А имаше ли възможност да се срещнеш с авторката Рене Карабаш и как протече съвместната ви работа? Виждахте ли героинята по различен начин, или имахте еднаква визия за нея?

Въпреки че Рене е написала книгата, тя не ми даде конкретни насоки, които да ме ограничават. Предостави на екипа пълна свобода, а на мен това ми беше нужно, и всичко вървеше толкова естествено, че не се налагаше да следим някакви строги указания или нещо подобно.

Какво вложи от себе си в героинята?

Макар че съм жена, в тази роля се налагаше да премина от женския начин на живот към мъжкия. Лесно е да пушиш, да пиеш, да ходиш по кръчми с по-възрастните мъже в селото, но всъщност трябва, в известен смисъл, да "убиеш" жената в себе си и да започнеш да живееш като мъж.

И в България, и в Албания все още живеем в условията на патриархат. Може би е малко по-различно, но все пак липсва баланс между мъжете и жените. Говори се за феминизъм, за патриархат и тем подобни, но според мен всеки трябва просто да си знае ролята и всичко ще бъде наред. Равноправни сме, имаме еднакви права, но жените все пак са по-чувствителни, макар и силни, а мъжете трябва да носят стабилността, да бъдат мъже.

Алтеа в кадър от филма "Остайница" Снимка: IMDB

Това е първото ти участие на фестивала "Синелибри"? Успя ли да се срещнеш с публиката?

Да и, честно казано, не очаквах толкова много вълнение, беше истинско удоволствие. Когато пътувах от Албания към България, си мислех: "О, аз не говоря български, а те ще говорят на български...". Но не, всички говореха с мен на английски, което беше чудесно. Дори и някой да не знаеше езика, винаги се намираше кой да ми преведе, което е страхотно.

Фестивалът прави една своеобразна връзка между филмите и книгите. Виждаш ли се на екрана в ролята на някой друг литературен персонаж?

Учила съм театрална режисура, така че цял живот съм чела пиеси и много ми харесва. Всичко зависи от режисьора и начина, по който той си представя нещата. Но много зависи и от нагласата на самия актьор. Режисьорът може да ти даде всичко необходимо, но ако ролята не ти допада, няма да вложиш 100% от себе си - просто ще я изиграеш, колкото да отбиеш номера.

Има една роля, която наистина силно желая да изиграя. Става въпрос за роля на инспектор или нещо подобно, защото като бях по-малка много исках да уча криминология. Още когато бях на 17, си бях качила всички поправки в законите на телефона и си ги четях. Познавах британското законодателство по-добре от албанското. Това е един от образите, които искам да изиграя.

Алтеа Лазай пристигна в България, за да присъства на премиерата на "Остайница" Снимка: Синелибри

Кога се появи искрата да станеш актриса? Имаш ли някаква цел, към която се стремиш?

Може да прозвучи банално, но обичам актьорството още от дете. Мисля, че при всеки, който се занимава с изкуство - било то музикант, танцьор, актьор или каквото и да е друго - всичко започва в ранна възраст, защото това е нещо, което носиш в себе си. Разбира се, можеш да развиеш уменията си, но трябва да притежаваш онзи дух, който обича изкуството, красотата и етиката, свързана с тях. Между другото, от 5- до 15-годишна възраст се занимавах с танци, цели 10 години. Класически, традиционни танци, всичко. Освен това обичах да разигравам сцени у дома, например да се правя, че припадам. Исках и да уча в Турция, знам турски език, научих го от теленовели и филми. Не успях да уча там, но няма да си отида от този свят, без да съм участвала в турски сериал или филм. Така че това е една от целите ми.

С какво се занимаваш, освен с актьорство?

Работя като част от кабинен екипаж, вече почти година и половина, може би две години. Това е и една от причините, освен филмите, заради които дойдох в България: тук получих сертификата си за стюардеса. Честно казано, това е много хубава професия. Имаш възможност да се срещаш с много хора. Разбира се, има и своите особености, полетите се пренасрочват или закъсняват, а понякога хората не са в добро настроение. Но аз се поставям на тяхно място: ако ти се наложи да чакаш три-четири часа на летището, естествено, че ще си много ядосан, може би дори арогантен. Но пък в тази работа можеш да отидеш където си поискаш, когато имаш време.

Алтеа Лазай, режисьорът на филма Костадин Бонев и авторката на "Остайница" Рене Карабаш на премиерата на едноименния филм в рамките на фестивала "Синелибри" Снимка: Синелибри

Как професионалният ти живот влияе на личния?

Аз нямам личен живот. (смее се) Шегувам се, шегувам се! По природа съм много екстровертен човек, както повечето хора в сферата на изкуството, но работата в авиацията ме направи малко по-интровертна. Всеки ден се срещаш с 500 или 1000 души и идва момент, не се гордея с това, но се случва, в който си казваш: "Добре, не искам повече да виждам хора, искам просто да остана сама със себе си..."

Има ли актьор, режисьор, филм или история, в които би искал да участваш или с които би искала да си сътрудничиш?

Честно казано, мога да изброя толкова много имена, но ще го кажа от сърце: когато играя и наистина усещам персонажа, няма значение с кого работя или каква е историята. Както вече казах, искам да бъда инспектор. Макар че се замислих и за нещо друго... мога да вляза и в ролята на т.нар. "drama queen" - от типа жени, които реагират така: "О, значи не ти харесва как се обличам? А, това пък не ти харесва, така ли?". Всъщност, мисля, че съм способна да пресъздам най-различни образи. Обичам да плача много, обичам да крещя, обичам... всичко - всякакви емоции. Обичам да ги изразявам по възможно най-екстремния начин.

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