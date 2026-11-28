3160 Снимка: HBO Max

Зендая може и да е най-актуалната млада актриса в Холивуд, притежаваща потенциала да бъде водещо лице в два касови филмови франчайза, но това не означава, че печели повече от ветераните в киното, когато става въпрос за телевизионни продукции.

Скорошен анализ на индустрията, разглеждащ най-високоплатените телевизионни звезди, разкрива, че 30-годишната актриса от сериала "Еуфория" получава по 1 милион долара на епизод. За сравнение, легенди от големия екран като 80-годишния Силвестър Сталоун и 84-годишния Харисън Форд печелят съответно по 2 милиона и 1,3 милиона долара на епизод за участията си в продукциите "Кралят на Тълса" и "Shrinking.

Златните времена на телевизията, която "задължително трябва да се гледа", са останали само като блед спомен в ерата на стрийминг платформите, където традиционните телевизионни мрежи са почти напълно изместени от безбройните възможности, предлагани от огромния брой дигитални платформи.

Оттук идват и огромните хонорари за таланти от такъв калибър, които наистина могат да привлекат аудиторията, необходима, за да се открои един сериал сред все по-многобройната конкуренция. "Нуждата от звезди, които да бъдат гръбнакът на тези телевизионни продукции, е по-голяма от всякога", споделя пред Variety агент на таланти. "Преди беше нечувано някой да получава по 2 милиона долара на епизод."

В тази категория на най-високите възнаграждения попадат утвърдените филмови звезди Дженифър Анистън и Рийз Уидърспун, които получават по 2 милиона долара за всеки епизод от сериала на Apple TV "Сутрешното шоу".

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Междувременно сравнително новият в бранша 47-годишен Крис Прат получава същата сума, заменяйки статута си на филмова звезда от "Пазителите на Галактиката" с роля в телевизионния сериал "The Terminal List". И така, какво точно предизвика този преход на суперзвездите - от доминиране на големия екран към телевизията и стрийминг платформите?

Зендея получава по 1 милион долара на епизод за сериала "Еуфория" Снимка: HBO Max

Според анализаторите от Statista, приходите от киносалоните в САЩ и Северна Америка са спаднали с 23-24% спрямо нивата отпреди пандемията и сега възлизат на около 8,6 милиарда долара годишно. Това е рязък срив спрямо постъпленията от близо 11,4 милиарда долара през 2019 г.

Докато традиционните кина продължават своя, не чак толкова бавен, път към гибел, някогашните големи филмови звезди са по-склонни от всякога да се възползват от възможности за участие в продукции, които в миналото са се смятали за "убийци на кариери" за актьорите от големия екран. "Всяка звезда днес търси начин да стане водещо лице в някой сериал", споделя вътрешен човек пред изданието. "Ако си номер 1 или номер 2 в актьорския състав, финансовите условия никога не са били по-добри."

Друг агент допълва: "Възнагражденията в телевизията все още са изключително изгодни. Като телевизионен актьор човек все още може да спечели много пари. Що се отнася до най-големите звезди, те продължават да получават суми, които достигат горната граница на всичко, печелено някога в телевизионната индустрия."

Силвестър Сталоун присъства на прожекцията на трети сезон на "Кралят на Тълса" в Ню Йорк на 16 септември 2025 г. Снимка: Getty Images

В елитния списък на най-високоплатените попадат и звездите от сериала "Убийства в сградата" - Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес, като всеки от тях получава по 1 милион долара на епизод. Освен това, тези актуални данни от индустрията дори не отчитат инфлацията или изгодните договори за повторно излъчване (т.нар. синдикация), които продължават да увеличават състоянието на класически телевизионни звезди, дори и те в момента да не участват в нито един сериал.

Например, според специализираното издание Backstage, Джери Зайнфелд разполага със състояние от 900 милиона долара; бившата му колежка от сериала "Зайнфелд" Джулия Луис-Драйфус притежава около 250 милиона долара, а Сара Джесика Паркър от "Сексът и градът" е натрупала 200 милиона долара.

Рей Романо, звездата от "Всички обичат Реймънд", все още държи официалния рекорд на Гинес за най-високоплатен актьор в игрален сериал за всички времена Скрийншот: YouTube/The Late Late Show with James Corden

Освен това, Рей Романо, звездата от "Всички обичат Реймънд", все още държи официалния рекорд на Гинес за най-високоплатен актьор в игрален сериал за всички времена. През 2005 г., по време на последния сезон на ситкома по CBS, той е получавал по 1,94 милиона долара на епизод.

С отчитане на инфлацията, тази сума се равнява на внушителните 3,2 милиона долара на епизод, факт, който неизбежно води до напрежение и спорове по договорите с останалите актьори, получаващи по-ниски възнаграждения.

Определяйки конфликта като "неизбежен", по онова време Романо коментира: "Когато заплатата ми излезе във вестниците, знаех, че ще последват реакции. Аз бих постъпил по абсолютно същия начин."

Междувременно, благодарение на това, че сериалът продължава да се излъчва в стрийминг платформи като Paramount+ и Peacock, Романо все още печели до 18 милиона долара годишно от отчисления за повторно излъчване.

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