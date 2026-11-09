Перспективата бившият принц да седне на празничната трапеза заедно с Чарлз Трети и останалите членове на фамилията предизвиква сериозно неудобство у Уилям и Катрин, твърдят източници

875 Снимка: БТА/АР

Възможността Андрю Маунтбатън-Уиндзор да бъде поканен на традиционния коледен обяд в кралската резиденция Сандрингам може да предизвика ново напрежение в британското кралско семейство. Според източници на RadarOnline евентуалното му присъствие заплашва отново да отвори дълбоките разногласия, които разтърсват монархията през последната година.

Перспективата бившият принц да седне на празничната трапеза заедно с крал Чарлз Трети и останалите високопоставени членове на фамилията предизвиква сериозно неудобство у принц Уилям и съпругата му Катрин, твърдят източниците.

Допълнително напрежение може да създаде и евентуалното присъствие на принц Хари и Меган Маркъл. Според запознати съществува "реална опасност" традиционното семейно събиране да се превърне в една от най-неловките срещи в историята на британското кралско семейство.

За Уилям и Катрин завръщането на Андрю в центъра на семейните събития би било особено деликатен въпрос заради връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Андрю се оттегли от публичните си кралски задължения през 2019 г., след като скандалът около отношенията му с Епстийн се разрасна. През 2022 г. той постигна извънсъдебно споразумение по дело за сексуално посегателство, заведено от Вирджиния Джуфре, която твърдеше, че е била жертва на трафик от страна на Епстийн. Андрю отрече обвиненията и не призна вина или отговорност в рамките на споразумението, чиято стойност според публикации е била около 15 милиона долара.

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Оттогава позициите му в кралската институция претърпяха сериозен срив. През 2025 г. той се отказа от останалите си кралски титли, а впоследствие трябваше да напусне дългогодишната си резиденция. Отношенията му с водещите представители на фамилията също се влошиха, докато крал Чарлз се стреми да ограничи отражението на скандала върху монархията.

"Мисълта Андрю да седне на коледната трапеза, сякаш нищо не се е случило, ще бъде изключително трудна за някои членове на семейството. Все още има много силни чувства за всичко, което се случи", коментира източник от двореца пред изданието. По думите му подобно решение би било необичайно предвид събитията през последната година. Семейството от месеци се опитва да загърби скандала около Епстийн, а евентуалното завръщане на Андрю в центъра на коледните тържества може да обезсмисли тези усилия.

Източникът твърди още, че като бъдещ крал Уилям е особено чувствителен към щетите, нанесени на репутацията на монархията. Според него принцът смята, че институцията трябва да гледа напред, вместо да се връща към миналото. Катрин също предпочитала Коледа да бъде посветена на децата и близките, а не на поредния семеен конфликт.

Крал Чарлз обаче е поставен в сложна ситуация - от една страна Андрю е негов брат, но от друга, всяко решение на монарха има отражение върху авторитета и репутацията на короната.

"Съществува усещането, че кралят не може да си позволи да изглежда така, сякаш възнаграждава Андрю с място на семейната трапеза след всичко случило се", посочва източникът.

Евентуалното присъствие на Хари и Меган би направило ситуацията още по-напрегната. Според запознати семейството силно желае спокойни коледни празници, но покана към Андрю може отново да превърне събирането в сериозен репутационен проблем за монархията.

Британското кралско семейство има дълга история на напрегнати отношения по време на празничните събирания.

През 2018 г. представители на двореца организираха обща поява на принц Уилям, Катрин, принц Хари и Меган Маркъл на коледната църковна служба. Целта била да се демонстрира единство между членовете на фамилията на фона на появилите се слухове за разногласия.

По-късно четиримата бяха наречени "Разединената четворка" заради съобщенията за напрежение между двете кралски двойки. Внимателно режисираната публична поява обаче не успя да разсее съмненията за проблеми в отношенията им.

Същевременно се появиха информации, че Уилям и Катрин са се отказали от плановете си да прекарат Коледа със семейството на принцесата. Така двамата нарушили традицията празниците да се редуват между двете фамилии.

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