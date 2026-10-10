Сред аверите на бъдещия крал са момчета, с които е израснал и такива, с които се е сближил като ученик

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Принцът на Уелс често е заобиколен от други отдадени членове на семейството си - било то съпругата му Кейт, баща му Чарлз или други доверени кралски особи от "Фирмата".

Но през месец май тази година почитателите му видяха една по-непринудена и спокойна страна на Уилям, докато той с радост пееше "Sweet Caroline" и празнуваше победата на любимия си отбор "Астън Вила" в Лига Европа заедно с група приятели от детинство.

Тази компания от близки другари - много от които той познава още от малък - съставлява по-малко публичния, но вероятно също толкова важен "тесен кръг" на престолонаследника. Макар да е малко вероятно да видим близките авери на Уилям - сред които Бен "Доузи" Доус, Томас ван Страубензе и Едуард ван Кътсем, които празнуваха с него на стадион "Тюпраш" в Истанбул - да го придружават на официални ангажименти, те неизменно присъстват зад кулисите.

Самият принц неведнъж е коментирал значението на приятелствата. През 2022 г., докато разговаря с футболистите Хари Кейн и Деклан Райс за психичното здраве, Уилям признава колко много са му помогнали тези връзки в трудни моменти. "Някои от най-силните приятелства се раждат покрай играта и когато трудностите ни сплотяват", споделя той. "Имам много приятели, с които отношенията ни започнаха в отбор - борейки се един за друг и стремейки се към най-доброто за другия и за тима. Затова е наистина важно да имаме такива моменти и такива хора в живота си, които ни оказват подкрепа. Защото ще има много моменти, в които нещата не вървят добре, и тогава можеш да кажеш: "Виж, нека пием по бира, да седнем и да поговорим" или "Нека изпием по чай и да си побъбрим", защото ми тежи нещо на сърцето, или нещо ме тревожи, или пък нещата не са се развили така, както си се надявал. Да имаш такива хора в живота си е наистина важно." Ето и част от тези момчета.

Томас ван Щраубензее, принц Джордж на Уелс и принц Уилям, принц на Уелс, на трибуните по време на четвъртфиналния първи мач от УЕФА Шампионска лига 2024/25 между Пари Сен Жермен и ФК Астън Вила на Парк де Пренс на 09 април 2025 г. в Париж, Франция. Снимка: Getty images

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Томас ван Щраубензее

43-годишният Томас ван Щраубензее често е наричан "най-добрият приятел" на Уилям, тъй като той познава принца, както и брат му Хари, още от малки, когато са учили заедно в "Лъдгроув".

Фамилията Ван Щраубензее често е описвана като второ семейство за синовете на Чарлз, а родителите на момчетата - Клеър и Алекс - са осигурявали убежище за кралските братя по време на публичния и болезнен развод между краля и Даяна. Оттогава семействата им поддържат близки връзки - от събития във висшето общество и благотворителни партньорства до поемане на ролята на кръстници и присъствието като шафери на сватбите си един на друг.

Томас, чиито родители са капитан Александър ван Щраубензее и Клеър Фенуик, дори придружава Уилям на пътуването му до Нова Зеландия по време на неговата т.нар. "година за почивка" преди университета. Но след като преди шест години Хари се премества в Калифорния и открито се оплаква от семейството в откровените си мемоари "Резервен", връзките му със старите приятели пострадват наред с добре известния разрив със семейството му. След т.нар. "Мегзит", източници съобщават, че Уилям е разчитал на подкрепата на стария си приятел Томас, докато Хари се е обърнал към другия брат от семейството - Чарли.

В момента Томас заема поста глобален ръководител на частния офис в агенцията за недвижими имоти Knight Frank и е кръстник на дъщерята на принца и принцесата на Уелс - принцеса Шарлот.

Преди брака си през 2020 г. с втората си съпруга Луси Ланиган-О'Кийф - бивша учителка на принцеса Шарлот в училището "Сейнт Томас" в Батърси - той е известен с любовта си към нощния живот. Двамата със съпругата му се запознават благодарение на принца и принцесата на Уелс и имат две деца - Мери и Албърт.

Междувременно Хари е изключително близък с покойния брат на Томас - Хенри, който става най-добър приятел на принца, след като двамата се запознават в подготвителното училище "Лъдгроув" в Бъркшир. В книгата си херцогът споделя, че Хенри е бил единственото момче, което го е попитало за майка му, принцеса Даяна, след смъртта ѝ през 1997 г. Трагично, самият той загива при автомобилна катастрофа на 18-годишна възраст. В мемоарите си Хари описва как новината за смъртта на Хенри е събудила ужасни спомени за момента, в който баща му - тогавашният принц Чарлз - му съобщава, че майка му е починала. Той отбелязва, че "точно както мама", Хенри не е бил с предпазен колан.

Братът на Томас - Чарли - изглежда все още поддържа близки отношения с Хари; и двамата са шафери на сватбата на херцога и херцогинята на Съсекс през 2018 г., като Чарли е произнесъл реч на тържеството. Херцогът на Съсекс е кръстник на четиригодишната дъщеря на Чарли - Кловър, а Чарли от своя страна е кръстник на петгодишния принц Арчи. Двамата са забелязани и да карат велосипеди из квартала си в Калифорния през май 2022 г.

Едуард ван Кутсем беше сред приятелите, придружаващи принца, докато той се смееше, плачеше и аплодираше победата на "Астън Вила". На снимката в центъра, синът на Едуард Джейк, а вляво е Бен “Доузи” Доуз Снимка: Getty images

Братята Ван Кътсем: Едуард, Уилям и Хю

53-годишният Едуард ван Кътсем беше сред приятелите, придружаващи принца, докато той се смееше, вълнуваше и ликуваше при победата на "Астън Вила". В един особено непринуден момент Едуард и синът му Джейк са заснети да разговарят и да се шегуват с бъдещия крал, след което Едуард го потупва приятелски по главата.

Тази близост не е изненада: Едуард - възпитаник на университета в Дърам и бивш банкер - е кръщелник на крал Чарлз III и е бил паж на сватбата му с лейди Даяна. Макар да е дългогодишен приятел на семейството на принца и принцесата на Уелс, целият клан Ван Кътсем е известен с близките си отношения с кралската фамилия.

Уилям ван Кътсем, наричан от приятелите си "VC", е и кръстник на принц Джордж. Като лицензиран експерт по недвижими имоти и строителство, той се специализира в логистиката, бизнеса с възобновяеми източници на енергия и изграждането на складови съоръжения в цяла Великобритания.

Бащата на Ван Кътсем - Хю, който е приятел на крал Чарлз - е работил като банкер и е бил страстен защитник на природата. Той умира през 2013 г.

Принц Уилям и Уилям ван Кътсем присъстват на мача от Висшата лига на Барклис между "Астън Вила" и "Съндърланд" във Вила Парк на 30 ноември 2013 г. в Бирмингам, Англия Снимка: Getty images

Принц Уилям често посещава имението на Ван Кътсем - "Хилбъро Хаус" в Норфолк. Имението е печелило награди за дейността си по опазване на околната среда и се смята за едно от водещите места за лов на диви птици.

През 2013 г. Ван Кътсем се жени за Роузи Рък Кийн, а принц Уилям изпълнява ролята на шафер на церемонията. Племенницата на Ван Кътсем, Грейс, с обич е наречена "сърдитата шаферка", след като си запуши ушите на балкона на Бъкингамския дворец по време на сватбата на принц Уилям и Кейт през 2011 г. Другата племенница, Флорънс, е шаферка на сватбата на принц Хари.

Междувременно самият Хари потвърждава в мемоарите си "Резервеният", че е настъпил разрив в отношенията му с някои членове на семейство Ван Кътсем, които не са одобрили откровеното му интервю пред Опра. "Няколко близки приятели и скъпи за мен хора - включително един от синовете на Хю и Емили, самата Емили и дори Тиги - ме упрекнаха заради интервюто с Опра", пише херцогът. "Как можа да разкриеш такива неща? За семейството си?"

Изглежда, че разривът е започнал през 2020 г., когато Роуз Астор - съпругата на един от братята Ван Кътсем, Хю Ралф - обижда Хари и Меган, като подигравателно коментира изявлението им от същата година, че възнамеряват да се оттеглят от ролята си на висши членове на кралското семейство. 52-годишният Хю е особено близък с принц Уилям, като самият принц е бил един от главните шафери на сватбата на Хю и Роуз през 2005 г.

Уилям, принцът на Уелс, аплодира в компанията на приятеля си Бен “Доузи” Доуз, докато го виждат в присъствието преди финалния мач на Лига Европа на УЕФА 2026 между СК Фрайбург и ФК Астън Вила на Бешикташ Парк на 20 май 2026 г. в Истанбул, Турция Снимка: Getty images

Бен "Доузи" Доуз

До него, в края на редицата по време на мача на "Астън Вила" седеше Бен Доуз - по-известен като "Доузи".

Доуз, дългогодишен приятел на Уилям, е съосновател на винен бизнес със съпругата си Пип и наскоро споделя, че се опитва да усвои играта падел, "за да имам за какво да мисля". Не е известно точно кога двамата са се запознали, но се знае, че са приятели отдавна.

Принц Уилям, херцог на Кеймбридж (вдясно) е посрещнат от генерал Тимъти Гранвил-Чапман (2вд), Хю Гросвенър, херцог на Уестминстър (2в) и Джон Пийс (вляво) по време на официалното предаване на нацията на новопостроения Център за отбрана и национална рехабилитация (DNRC) в имението Станфорд Хол на 21 юни, 2018 г. в Лийдс, Англия Снимка: Getty images

Хю Гросвенър, херцогът на Уестминстър

Херцогът, един от най-големите земевладелци във Великобритания, е близък приятел както с принца на Уелс, така и с херцога на Съсекс, също така е кръстник на принц Джордж и на принц Арчи. Но заради преместването си отвъд Океана Хари пропуска редица важни събития, свързани с приятелството им - от обикновен футболен мач до може би по-болезненото отсъствие от сватбата на Хю с Оливия Хенсън през 2024 г.

Съобщава се, че милиардерът аристократ е искал да покани семейство Съсекс, но е постигнал взаимно съгласие с Хари, че е по-добре те да не присъстват, за да не бъде помрачено събитието от напрежението в кралското семейство. Това е коренна промяна спрямо някогашните близки отношения на Хю с живеещия в Монтесито баща на две деца, който в един момент дори е спряган за кум на Хю, преди да бъде изключен от списъка с гости за светското събитие.

Твърди се, че Хари се е съгласил да не присъства на сватбата на приятеля си, опасявайки се, че враждата с брат му ще измести фокуса от самото събитие. Тази промяна позволява на принца на Уелс да изпълни ролята на разпоредител за Хю - с когото и двамата братя са приятели от деца - и така да се избегна потенциално неудобната ситуация той да трябва да настанява Хари на мястото му по време на церемонията.

Принц Уилям, херцог на Кеймбридж и Катрин, херцогиня на Кеймбридж, заедно с Джеймс Мийд присъстват на втория ден от Royal Ascot в Ascot Racecourse на 15 юни 2016 г. в Аскот, Англия Снимка: Getty images

Джеймс Мийд

Когато през 2023 г. принц Уилям се забавлява в нощния клуб "Коко" в лондонския квартал Камдън, до него е Джеймс "Язовеца" Мийд - негов приятел от "Итън". Джеймс е син на олимпийския шампион по конен спорт Ричард Мийд, който е имал връзка с принцеса Ан, преди тя да насочи вниманието си към неговия съотборник - капитан Марк Филипс.

Скандалният случай, при който принц Хари се появява с нацистка униформа, се разиграва по време на парти с тема "Колонизатори и местни жители", организирано в шатра в имението на семейство Мийд по случай рождения ден на Джеймс. Той познава Уилям от детството си и го нарича "Уили". Джеймс е приятел и с принц Хари, с когото е запазил отношенията си с него въпреки враждата между двамата братя.

Гай и Джеймс, заедно с друг близък приятел на Уилям - Томас ван Страубензее, често са описвани като "трио от буйни аристократи", които са подтиквали по-големия принц към необмислени постъпки. Макар принцът да цени високо тяхната лоялност, това не означава, че те не си позволяват буйно поведение - нещо, което според слуховете в миналото е дразнело принцесата на Уелс.

По молба на принца, Джеймс придружава Кейт на състезанията по конен спорт "Бадминтън" през 2007 г., по време на кратката ѝ раздяла с Уилям. Джеймс и съпругата му лейди Лора Маршам - дъщеря на осмия граф Ромни - са кръстници на принцеса Шарлот.

Двамата са семейство от 2013 г., като тогава Уилям изпълняваше ролята на шафер на сватбата им. През 2011 г. Джеймс изнася съвместна реч заедно с Томас ван Страубензее в качеството си на шафер на сватбата на Уилям и Кейт.

Оливър Бейкър (в средата) с партньорката си Мел и Майк Тиндал пристигат в Кралския параклис в двореца Сейнт Джеймс, преди кръщенето на тримесечния принц Джордж от Кеймбридж от архиепископа на Кентърбъри на 23 октомври 2013 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty images

Оливър Бейкър

Оливър Бейкър и съпругата му Мел са двойка още от времето в "Сейнт Андрюс" - точно както Уилям и Кейт. След университета и преди сватбата си, съпругата на Оливър е живяла в един апартамент с Кейт в лондонския квартал Челси.

Описван като запален почитател на ръгбито - спорт, който практикува заедно с Уилям в университета - той си е спечелил прякора "Затворената уста Бейкър" заради своята дискретност. Учил е в колежа "Кингс" в Кентърбъри, а понастоящем заема престижната длъжност "мениджър стратегически доставки" в Barclays Capital. Негов колега веднъж споделя, че той "никога, ама никога не е споменавал за приятелството си с Уилям и Кейт". Оливър е и един от кръстниците на принц Джордж.

Гай Пели пристига преди сватбата на принцеса Юджини от Йорк и г-н Джак Бруксбанк в параклиса Св. Георги на 12 октомври 2018 г. в Уиндзор, Англия Снимка: Getty images

Гай Пели

Наричан "придворният шут", Гай Пели поддържа неразривна връзка с принц Уилям и брат му, принц Хари. Когато Хари е сниман с нацистка униформа, Пели е до него, облечен като кралица Елизабет - роля, в която очевидно се превъплъщава изключително сполучливо.

Той е отлъчен от кралския кръг, след като служители на двореца погрешно го обвиняват, че е въвел Хари в света на наркотиците. Въпреки това, когато по-късно стана ясно, че той няма нищо общо с експериментите на Хари с канабис в младежките му години, Пели отново е приет в обкръжението им.

Гай организира ергенското парти на Уилям и е известен с лудории като катеренето по конструкцията на шатра по време на концерт на фондацията на принца, докато е по боксерки. Приятелството между Уилям и Гай датира от 2001 г., когато се запознават по време на лов на лисици. Семействата са толкова близки, че принц Уилям пропуска коледния обяд на покойната кралица, за да подкрепи Пели на възпоменателната служба за баща му след внезапната му смърт през 2015 г.

Собственикът на нощен клуб Пели е известен с това, че не разкрива подробности за приятелството си с кралските особи, въпреки че е кръстник на принц Луи. Уилям и Хари присъстваха на сватбата му с Елизабет Уилсън през 2014 г. Той е запазил близките си отношения и с двамата принцове, като дори посещава Хари и Меган в Калифорния заедно със съпругата си и дъщеря им Уилоу през 2020 г.

Хари Обри-Флетчър и съпругата му Лиза пристигат за сватбата на принц Хари с Меган Маркъл в параклиса "Сейнт Джордж", замъка Уиндзор на 19 май 2018 г. в Уиндзор, Англия Снимка: Getty images

Хари Обри-Флетчър

Хари Обри-Флетчър е един от най-близките приятели на Уилям; двамата са учили заедно в училище "Лъдгроув" и в "Итън". Принцът и принцесата на Уелс присъстват на сватбата му с Луиз Стъртън през януари 2011 г. - само четири месеца преди собствената им сватба.

Уилям изпълнява ролята на шафер на церемонията, състояла се в енорийската църква "Олдбъро" в Боробридж, Западен Йоркшир.

Хари Обри-Флетчър е най-малкият син на сър Хенри - осми баронет и лорд-лейтенант на Бъкингамшър. Съпругата му Луиз, която също е от благородническо потекло, е най-голямата дъщеря на Едуард Стъртън - 24-ти барон Стъртън, 28-ми барон Сигрейв и 27-ми барон Моубрей. Двамата присъстват на кръщенето на принц Луи през 2018 г., малко след сватбата на принц Хари и Меган.

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