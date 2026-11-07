Забравена шотландска продукция от 1926 г. може да е изпреварила "Джаз певецът" с цяла година, но историята на Греъм и Маргарет Мофат остава почти непозната близо век по-късно

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"Чакай малко. Още нищо не си чул."

Тази реплика на Ал Джолсън от филма "Джаз певецът" (1927) остава в историята на киното. Смята се, че това са първите думи, прозвучали в пълнометражен филм със синхронизиран диалог. Изречени от една от най-големите звезди на епохата, те бележат началото на нова ера в киното - ерата на говорещите филми.

Моментът заема специално място в популярната култура, отчасти благодарение на мюзикъла "Аз пея под дъжда" от 1952 г. Но какво ще стане, ако прочутата реплика на Джолсън всъщност не е първата?

Изследователят Марк Дейвид Джейкъбс е открил доказателства, че първият игрален филм със синхронизиран звук и диалог може да е създаден в Шотландия и показан в Единбург цяла година преди гласът на Джолсън да прозвучи в киносалоните.

Греъм Мофат е драматург от Глазгоу, който пише пиеси за собствената си пътуваща театрална трупа. През 1925 г. решава да превърне дебютната си пиеса Till the Bells Ring във филм. За целта се обръща към лондонската компания De Forest Phonofilm, разработваща технология за запис на синхронизиран звук директно върху филмовата лента. По онова време системата все още има сериозни ограничения и се използва предимно за кратки изпълнения, като водевилни скечове и музикални номера.

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Семейство Мофат обаче има далеч по-амбициозни планове. Те искат да създадат 45-минутен игрален филм с участието на цялата театрална трупа, в който звукът и диалогът да са синхронизирани с действието през цялото време. Сред шестимата актьори са съпругата на Греъм - Маргарет, известна актриса и една от първите суфражетки, арестувани в Шотландия, както и дъщеря им Уинифред Мофат. Роля получава дори семейното куче.

През следващата година филмът е готов за премиера. Първата частна прожекция обаче се проваля заради технически проблеми. На 11 октомври продукцията е показана пред публика в Synod Hall в Единбург, рекламирана като "страхотен говорещ филм за викторианския живот в Шотландия".

Джейкъбс разказва, че по онова време зрителите са свикнали да влизат и излизат от кината по време на прожекциите на нямо кино. Затова преди началото трябвало да бъдат предупредени да не влизат в залата по средата на прожекцията и да не разговарят, сякаш са на театрално представление.

"И хората го правят, и това е удивително", отбелязва изследователят пред BBC. По думите му запазените рецензии показват, че дори професионалните критици са били истински изумени от видяното.

Филмът остава на екран цяла седмица. Вестник "Скотсман" съобщава, че "движението и звукът са перфектно синхронизирани". Изданието отбелязва още, че след като свикне с необичайното усещане да вижда как героите на екрана говорят, зрителят разбира думите им без затруднение. Вестникът хвали и "истинския шотландски хумор" на Греъм Мофат. Продукцията очевидно привлича сериозно внимание, тъй като изданието дори изпраща репортер на повторна прожекция.

Защо тогава филмът остава почти забравен в историята на звуковото кино?

Според Джейкъбс причината е в нелоялен разпространител, който отново пуска продукцията по кината през 1933 г., представяйки я като съвсем нов филм. Мофат завежда дело и го печели през 1935 г., след което всички копия са му върнати. Изглежда обаче, че филмът повече не е показван публично.

Греъм Мофат умира в Кейптаун през декември 1951 г., без да заснеме друг филм. Една от пиесите му, Bunty Pulls the Strings, се превръща в голям хит на Бродуей, но приносът му към развитието на киното остава непризнат.

Според Джейкъбс единственото запазено копие на Till the Bells Ring се съхранява в архива на Британския филмов институт в Хартфордшър. То е придобито от института преди повече от 50 години, но оттогава не е показвано нито публично, нито на частни прожекции. Изследователят се надява, че филмът ще бъде проучен и реставриран, както и че ще бъдат открити други запазени материали. Според него това би помогнало на семейство Мофат най-сетне да получи заслуженото признание.

"Бях изумен, когато открих невероятната история за шотландската семейна продукция, която изпревари Холивуд", казва Джейкъбс. Още по-голяма изненада за него се оказва липсата на интерес към откритието.

"Сякаш беше невъзможно да се повярва, че едно значимо произведение на световното кино може да е създадено в малко студио от находчив драматург от Глазгоу. Но това се случи. И почти век след последната прожекция най-сетне е дошло времето светът да признае постижението на Греъм и Маргарет Мофат."

А кои са първите думи, прозвучали в този предполагаем пионер на звуковото кино?

Първа говори героинята Аги: "Още една сутрин, а от него няма и следа. Господи! Слънцето вече изгрява. Време е да се облечем за църква!"

Признаваме, че репликата на Ал Джолсън вероятно е била по-въздействаща.

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